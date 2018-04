El video viral que lanza un alerta "extraterreste" para hoy - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Un video sobre un posible y misterioso evento que podría afectar a todo el planeta este 18 de abril de 2018 se ha convertido en el más visto en cuestión de horas. La grabación, que ya alcanzó unos 10 millones de vistas, muestra una serie de rumores que sugieren la posible invasión de extraterrestres o cualquier otro evento parecido y de gran escala.

Según varios medios, la histeria empezó a aparecer a mediados de marzo, cuando el usuario de Twitter @strayedaway escribió en su cuenta que había recibido mensajes cifrados de voz, provenientes de un número desconocido, y publicó la secuencia de palabras y cifras que escuchó. Según alegaron algunos internautas, un código semejante aparece en el alfabeto fonético de la OTAN.

Tras descifrar el código misterioso, el usuario reveló que se podría tratar de una advertencia, que supuestamente contenía las palabras “SOS peligro SOS, es terrible para ustedes evacuar, tengan cuidado, ellos no son humanos” y la secuencia de unas cifras que presuntamente podrían ser coordenadas del desaparecido avión MH370 de Malaysian Airlines, así como la fecha 18 de abril de 2018.

Los escépticos afirman que los mensajes no pueden haber sido realizados desde una caja negra, ya que estas no envían mensajes y su batería no dura más que 30 días sin alimentación, así que recibir un mensaje de ese dispositivo, especialmente cuatro años después de la desaparición del avión, no parece nada realista.

Además, afirman que la OTAN no utiliza las siglas SOS en el caso de peligro, sino la señal May Day. En este contexto, se considera que los mensajes, que todavía no han sido confirmados como verdaderos, no representan más que una broma de alguna persona.

FUENTE: publimetro.cl