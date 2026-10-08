BYD abre su sexta sala de ventas en Guatemala

BYD continúa fortaleciendo su presencia en Guatemala con la inauguración de su sexta sala de ventas en el país, un nuevo espacio ubicado en Carretera a El Salvador. La nueva tienda busca acercar a más consumidores las alternativas de movilidad que ofrece la reconocida marca de vehículos de nuevas energías.
La nueva sala de ventas abrió sus puertas el jueves 8 de octubre de 2026 y se encuentra en el kilómetro 14.5 de Carretera a El Salvador, Centro Comercial Escala, local LP-13ª. Se trata de una ubicación estratégica para atender a quienes viven, trabajan o se movilizan por este sector.
Uno de los principales atractivos de esta nueva sede es la posibilidad de conocer de cerca el gran portafolio de BYD, que incluye diferentes opciones de vehículos y tecnologías, entre ellas modelos eléctricos e híbridos enchufables. Los visitantes podrán recibir asesoría sobre las características de los vehículos, sus tecnologías y las alternativas disponibles de acuerdo con sus necesidades de movilidad.
Durante 2026, BYD también ha ampliado su oferta en Guatemala con nuevos modelos como el BYD Yuan Pro DM-i y el BYD T7, fortaleciendo las opciones disponibles para los consumidores interesados en nuevas tecnologías automotrices. La apertura de esta sexta sala de ventas forma parte del crecimiento de BYD en Guatemala y cuenta con el respaldo de Cofiño, empresa con más de 84 años de trayectoria en el sector automotriz.
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Además de la atención comercial, los clientes cuentan con el respaldo de la red de Talleres Cofiño para servicios de mantenimiento y atención posventa. La nueva sala de ventas atenderá de lunes a domingo, de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, brindando a los interesados la oportunidad de conocer los modelos de BYD y recibir información directamente de la marca.
Con esta nueva apertura, BYD continúa ampliando su presencia en Guatemala y acercando a más personas un portafolio que combina vehículos eléctricos, híbridos enchufables y tecnología de nuevas energías, en un mercado que cada vez cuenta con más alternativas.