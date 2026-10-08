 BYD abre su sexta sala de ventas en Guatemala
Empresas

BYD inaugura su sexta sala de ventas en Guatemala y acerca su gran portafolio a CAES

La nueva sala de ventas de BYD está ubicada en Centro Comercial Escala y permitirá a los guatemaltecos conocer su oferta de vehículos eléctricos e híbridos.

Compartir:
BYD, Emisoras Unidas
BYD / FOTO: Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

BYD continúa fortaleciendo su presencia en Guatemala con la inauguración de su sexta sala de ventas en el país, un nuevo espacio ubicado en Carretera a El Salvador. La nueva tienda busca acercar a más consumidores las alternativas de movilidad que ofrece la reconocida marca de vehículos de nuevas energías.

La nueva sala de ventas abrió sus puertas el jueves 8 de octubre de 2026 y se encuentra en el kilómetro 14.5 de Carretera a El Salvador, Centro Comercial Escala, local LP-13ª. Se trata de una ubicación estratégica para atender a quienes viven, trabajan o se movilizan por este sector.

Uno de los principales atractivos de esta nueva sede es la posibilidad de conocer de cerca el gran portafolio de BYD, que incluye diferentes opciones de vehículos y tecnologías, entre ellas modelos eléctricos e híbridos enchufables. Los visitantes podrán recibir asesoría sobre las características de los vehículos, sus tecnologías y las alternativas disponibles de acuerdo con sus necesidades de movilidad.

Durante 2026, BYD también ha ampliado su oferta en Guatemala con nuevos modelos como el BYD Yuan Pro DM-i y el BYD T7, fortaleciendo las opciones disponibles para los consumidores interesados en nuevas tecnologías automotrices. La apertura de esta sexta sala de ventas forma parte del crecimiento de BYD en Guatemala y cuenta con el respaldo de Cofiño, empresa con más de 84 años de trayectoria en el sector automotriz.

Más de BYD en Guatemala

Además de la atención comercial, los clientes cuentan con el respaldo de la red de Talleres Cofiño para servicios de mantenimiento y atención posventa. La nueva sala de ventas atenderá de lunes a domingo, de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, brindando a los interesados la oportunidad de conocer los modelos de BYD y recibir información directamente de la marca.

Con esta nueva apertura, BYD continúa ampliando su presencia en Guatemala y acercando a más personas un portafolio que combina vehículos eléctricos, híbridos enchufables y tecnología de nuevas energías, en un mercado que cada vez cuenta con más alternativas.

En Portada

Acuerdan reducir la tasa de homicidiost
Nacionales

Acuerdan reducir la tasa de homicidios

08:51 PM, Oct 08
EN IMÁGENES. Daños en viviendas de Villa Hermosa, donde ya iniciaron las evaluacionest
Nacionales

EN IMÁGENES. Daños en viviendas de Villa Hermosa, donde ya iniciaron las evaluaciones

06:09 PM, Oct 08
Gobierno entrega investigación a Fiscalía sobre matanza de ocho personas en Huitét
Nacionales

Gobierno entrega investigación a Fiscalía sobre matanza de ocho personas en Huité

09:40 PM, Oct 08
Antigua y Municipal empatan en el Pensativo; Guastatoya sigue de líder t
Deportes

Antigua y Municipal empatan en el Pensativo; Guastatoya sigue de líder

08:59 PM, Oct 08
¡No cumple su palabra! Hernán Darío Gómez continuará con El Salvadort
Deportes

¡No cumple su palabra! Hernán Darío Gómez continuará con El Salvador

06:36 PM, Oct 08

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosPNCLiga NacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoViolencia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar