700 guatemaltecos recuperan la vista en el Día de la Visión 2026

Más de setecientos guatemaltecos recuperaron su visión gracias a las jornadas de cirugía de catarata gratuitas organizadas por Visualiza, en el marco del Día Mundial de la Visión. Estas campañas, que se llevaron a cabo en los departamentos de Guatemala, Petén, Quiché y Quetzaltenango, beneficiaron a personas en situación de vulnerabilidad que padecían ceguera causada por cataratas.
La iniciativa de Visualiza, una institución líder en salud visual, se desarrolló durante el mes de octubre de 2026, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Visión, celebrado el 8 de octubre. El objetivo principal fue devolver la independencia y mejorar la calidad de vida de adultos mayores que habían perdido la vista debido a esta condición prevenible.
En total, 722 personas fueron intervenidas quirúrgicamente. Las jornadas se distribuyeron de la siguiente manera: ochenta y cuatro cirugías en Quiché, ochenta y cuatro en Quetzaltenango, ciento once en Petén y cuatrocientas cuarenta y tres en Guatemala. Cada paciente recibió atención médica especializada, desde la evaluación inicial para determinar su elegibilidad hasta el seguimiento postoperatorio, asegurando una recuperación integral.
Juan Francisco Yee, director ejecutivo de Visualiza, destacó la trascendencia de estas intervenciones. «Detrás de cada cirugía hay una persona que vuelve a realizar actividades que ya no podía hacer. Esto puede ser volver a trabajar para sustentar a su familia, caminar con independencia o hasta reconocer a sus seres queridos. Estas jornadas tienen un significado especial porque no solamente estamos hablando de recuperar la visión, sino de recuperar la calidad de vida», afirmó Yee, subrayando el impacto transformador de la visión restaurada en la vida cotidiana de los beneficiarios.
La catarata es reconocida como una de las principales causas de ceguera prevenible a nivel global. Su progresión puede limitar significativamente las actividades diarias de una persona. Sin embargo, cuando se detecta y trata a tiempo, la visión puede recuperarse completamente mediante una cirugía ambulatoria, un procedimiento que Visualiza ha perfeccionado a lo largo de sus años de experiencia.
La Dra. Aída Monzón, especialista de Visualiza, enfatizó la importancia de la detección temprana. «La catarata puede avanzar de manera progresiva y muchas veces las personas se acostumbran a ver cada vez menos sin saber que existe una solución. Por eso es tan importante que ante cualquier cambio en la visión se realice una evaluación oftalmológica. Una detección oportuna permite identificar la catarata y determinar el tratamiento adecuado para cada paciente», explicó la Dra. Monzón, haciendo un llamado a la población a estar atenta a su salud visual.
Estas jornadas forman parte de una iniciativa anual que Visualiza impulsa con el fin de prevenir la ceguera y sensibilizar a la comunidad sobre la relevancia del cuidado ocular. Este año, la campaña se adhirió al lema global #AmaTusOjos, que busca recordar a las personas la necesidad de prestar atención a cualquier alteración visual y buscar atención especializada de manera oportuna.
Visualiza reitera su invitación a la población guatemalteca para que se realice evaluaciones oftalmológicas periódicas y conozca los diversos programas de atención y prevención que ofrece. Para obtener más información sobre sus servicios y cómo acceder a ellos, los interesados pueden comunicarse al número 2414-0800 o visitar su página web visualiza.com.gt.
Una trayectoria por la salud visual
Con veinte años de trayectoria, Visualiza se ha consolidado como el centro líder en salud visual en Guatemala. La institución se distingue por contar con un equipo de profesionales de alto nivel y tecnología de vanguardia, lo que le permite ofrecer servicios eficientes y accesibles que mejoran sustancialmente la calidad de vida de sus pacientes. Actualmente, Visualiza opera con más de veinte centros de visión y cuatro hospitales oftalmológicos distribuidos en todo el territorio nacional, garantizando una atención personalizada y cumpliendo con los más exigentes estándares de calidad.