Changan presenta tres innovadores modelos en su 19 aniversario

Changan celebra diecinueve años de presencia en Guatemala con una apuesta por la innovación y la diversidad en la movilidad, presentando simultáneamente tres nuevos modelos que prometen redefinir el mercado automotriz local.
Changan, respaldada por la vasta experiencia de Grupo Sikamotors con más de 65 años de trayectoria en la distribución de vehículos, introduce el DEEPAL G318 híbrido de rango extendido, el NEVO Q05 cien por ciento eléctrico y la renovada quinta generación del CS55. Esta triple ofensiva busca fortalecer el portafolio de Changan y reafirmar su compromiso de ofrecer tecnología avanzada, seguridad de vanguardia y experiencias de conducción novedosas a los consumidores guatemaltecos.
La presentación de estos vehículos, que marca una nueva era en diseño y desempeño, se enmarca en la consolidación del crecimiento de Changan en el país. La visión de la compañía combina lo mejor de dos mundos: los motores de combustión interna y las nuevas energías, ampliando así las alternativas de movilidad para responder a los diferentes estilos de vida necesidades y preferencias de conducción de los guatemaltecos.
Los nuevos modelos serán la principal atracción de Changan en el Auto Show Guatemala 2026, que se realizará del 15 al 25 de octubre en el Parque de la Industria.
DEEPAL G318
El nuevo DEEPAL G318 llega a Guatemala como una propuesta que fusiona el espíritu aventurero de un todoterreno con la sofisticación potencia y tecnología de un SUV prémium. Este modelo está equipado con tecnología híbrida de rango extendido (REEV), lo que significa que utiliza motores eléctricos para impulsar el vehículo y un motor de gasolina que funciona como generador de energía. Esta configuración permite una conducción eléctrica fluida con la tranquilidad de contar con una fuente adicional de energía para viajes largos, ofreciendo una autonomía combinada anunciada de más de 1,000 kilómetros.
Su diseño robusto e imponente se complementa con una tracción integral inteligente 4x4 y diversos modos de conducción, incorporando tecnologías orientadas a enfrentar una amplia gama de terrenos, desde los recorridos urbanos cotidianos hasta las aventuras más exigentes fuera del asfalto.
En su interior, el DEEPAL G318 destaca por una pantalla multimedia de aproximadamente 14.6 pulgadas, un sistema de audio premium de hasta 16 bocinas, asientos con ventilación y calefacción, función de masaje para el conductor y avanzados sistemas de asistencia a la conducción. Este vehículo representa una nueva forma de disfrutar la aventura, combinando potencia confort y tecnología para quienes buscan explorar sin renunciar a la sofisticación.
CHANGAN NEVO Q05
Con el lanzamiento del CHANGAN NEVO Q05, la marca da un paso significativo para acercar la movilidad eléctrica a un público más amplio en Guatemala. Esta SUV 100% eléctrica ofrece una autonomía anunciada de hasta 450 kilómetros por carga, un diseño moderno y un amplio espacio interior. Su capacidad de almacenamiento declarada es de hasta 540 litros, incluyendo un compartimiento adicional inteligentemente ubicado bajo el piso del baúl.
Entre sus principales atributos se encuentran un techo panorámico, aros de aluminio de 18 pulgadas, un panel digital de 10 pulgadas, asientos delanteros con calefacción y ventilación, una compuerta trasera eléctrica y un sistema de audio de 8 bocinas. Además, el NEVO Q05 incorpora tecnologías avanzadas de seguridad como la detección de punto ciego, asistencia de cambio de carril, alerta de tráfico cruzado trasero y sistemas de prevención de colisiones. Uno de sus mayores atractivos es su precio especial de introducción de Q165,000, con el cual Changan busca demostrar que la movilidad eléctrica puede combinar autonomía. tecnología, comodidad y accesibilidad para el mercado guatemalteco.
CHANGAN CS55
El tercer lanzamiento corresponde a la quinta generación del CHANGAN CS55, uno de los modelos más representativos de la marca, que presenta una importante renovación en diseño tecnología y experiencia de conducción. Su nueva imagen exterior incorpora líneas más modernas, dinámicas y sofisticadas, mientras que su interior evoluciona con soluciones digitales conectividad y mayores niveles de confort.
Esta nueva generación mantiene la versatilidad de una SUV familiar y apuesta por una experiencia de conducción que combina desempeño eficiencia seguridad y comodidad. Con esta renovación, Changan reafirma su compromiso de continuar evolucionando sus modelos de combustión, incorporando innovaciones que responden a las expectativas de los consumidores actuales.
La presentación de estos tres modelos refleja la visión de Changan de continuar fortaleciendo su presencia en Guatemala mediante un portafolio cada vez más amplio moderno y competitivo. Gilberto Montoya, Gerente General de Changan Guatemala, expresó: "Cumplir 19 años en Guatemala representa una historia de confianza, crecimiento y compromiso con nuestros clientes. Hoy damos un nuevo paso con tres lanzamientos que reflejan hacia dónde se dirige nuestra marca: ofrecer diferentes alternativas de movilidad, desde vehículos de combustión de última generación hasta tecnologías 100% eléctricas e híbridas de rango extendido. Nuestro objetivo es que cada vez más guatemaltecos tengan acceso a vehículos innovadores seguros y con una excelente relación entre precio y equipamiento".
Los tres modelos forman parte de las principales novedades que Changan presenta durante el Auto Show Guatemala 2026, del 15 al 25 de octubre en el Parque de la Industria.
Los visitantes podrán conocerlos en el Salón 3 y descubrir los beneficios especiales que la marca ha preparado para esta edición, consolidando su oferta en el dinámico mercado automotriz guatemalteco.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital