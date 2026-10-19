AVATR debuta en Guatemala con su SUV AVATR 11 y AVATR 07

AVATR, la marca internacional de autos premium de nueva generación, inicia operaciones en Guatemala de la mano de Grupo Sikamotors. El debut se realiza con el lanzamiento del SUV AVATR 11 y el próximo arribo del AVATR 07, apostando por una propuesta que fusiona diseño futurista, tecnología avanzada, exclusividad y experiencias de conducción innovadoras.
La marca, reconocida por su enfoque en la movilidad inteligente y lujo, aterriza en el mercado guatemalteco con el respaldo de Grupo Sikamotors. Esta llegada busca transformar la manera en que los conductores viven la movilidad, integrando elementos como diseño, tecnología de punta, innovación y sofisticación que superan el concepto tradicional del automóvil.
AVATR surge gracias a una colaboración estratégica entre tres grandes referentes de la industria: Changan, experta en ingeniería y fabricación; Huawei, líder en conectividad y sistemas inteligentes; y CATL, pionera mundial en tecnología de baterías para vehículos de nuevas energías. Esta alianza ha permitido la creación de automóviles con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, diseño disruptivo y tecnología pensada para los consumidores más exigentes.
AVATR se enfoca en crear una conexión auténtica entre las personas y la tecnología. Su propuesta se distingue por interiores de alta gama, líneas futuristas y una identidad visual internacional desarrollada desde su centro de diseño en Múnich, Alemania, orientándose a quienes buscan distinción e innovación al conducir.
Con la llegada a Guatemala, AVATR suma su quinto mercado en Latinoamérica, consolidando así su expansión internacional y confirmando la confianza en el potencial local, en línea con la tendencia hacia nuevas experiencias de movilidad y sofisticación.
El AVATR 11, primer modelo presentado en el país, destaca como un SUV premium que incorpora diseño vanguardista, una presencia exterior imponente y un interior equipado con lo último en tecnología y confort. Ofrece soluciones de electrificación, conectividad y asistentes inteligentes, enfocándose en quienes valoran la exclusividad y las experiencias diferenciadas.
En los próximos meses, el portafolio se ampliará con el AVATR 07, otro SUV con diseño moderno, tecnología avanzada y alta versatilidad, dirigido a consumidores que buscan innovación y confort.
Para Grupo Sikamotors, la incorporación de AVATR fortalece su estrategia de crecimiento y diversificación, ampliando su presencia en el segmento de autos prémium y de nuevas energías. La empresa, con 65 años de experiencia en el mercado local, resalta que la distribución y respaldo de la marca estarán alineados a su modelo de atención personalizada y soporte.
"Presentar AVATR en Guatemala representa para nosotros más que agregar una marca prémium: es la oportunidad de ofrecer una experiencia automotriz totalmente diferente, dónde el diseño, lujo y la tecnología inteligente se integran para responder a consumidores de una nueva generación"
Gilberto Montoya, gerente general de AVATR en el país.
Con estos lanzamientos, el segmento automotriz prémium suma una alternativa dirigida a quienes buscan experiencias que combinen exclusividad, diseño y tecnología, demostrando el compromiso de Grupo Sikamotors con la innovación y la movilidad de alto nivel.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital