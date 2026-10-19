Colecciones Exclusivas Cemaco para Navidad 2026: Descúbrelas

CEMACO, la reconocida cadena de tiendas guatemalteca, ha dado inicio oficialmente a la temporada navideña de 2026 con el lanzamiento de sus esperadas colecciones temáticas. Desde el 07 de octubre de 2026, las familias de Guatemala pueden explorar cuatro propuestas exclusivas diseñadas para transformar sus hogares en ambientes festivos y acogedores. Estas colecciones, que fusionan la tradición con las últimas tendencias, buscan ofrecer inspiración y diversidad de estilos para celebrar la Navidad.
La marca invita a sus clientes a sumergirse en mundos navideños únicos, cada uno con una identidad distintiva. Las colecciones Holly Jolly, Encanto Natural, Polaris y Tierno Esplendor prometen opciones para todos los gustos, desde la nostalgia clásica hasta la modernidad invernal y la espiritualidad, asegurando que cada hogar encuentre su toque especial para las festividades.
Descubre las colecciones navideñas 2026
Cada una de las colecciones de CEMACO ha sido cuidadosamente curada para ofrecer una experiencia decorativa completa, con elementos, colores y texturas que invitan a la creatividad y a la celebración:
- Holly Jolly: Esta colección evoca la esencia de la Navidad tradicional. Presenta juguetes clásicos, entrañables personajes navideños y una vibrante paleta de colores rojo, verde y dorado. Holly Jolly busca revivir la alegría y la nostalgia de esta época tan especial, conectando con los recuerdos más queridos de la infancia.
- Encanto Natural: Inspirada en la exuberancia de la naturaleza, esta propuesta transforma los espacios en un bosque encantado. Incorpora elementos de flora y fauna, texturas orgánicas y una armoniosa paleta de tonos verdes, tierra, dorados y sutiles acentos azules. Encanto Natural es ideal para quienes buscan una decoración serena y conectada con el entorno.
- Polaris: Para aquellos que sueñan con paisajes invernales, Polaris transporta a un mundo mágico inspirado en el Polo Norte. Figuras de osos polares, pingüinos y otros animales árticos son los protagonistas, acompañados de una gama de tonos azules, celestes, blancos y violetas. La colección Polaris crea una atmósfera fresca y etérea, ideal para un ambiente navideño diferente.
- Tierno Esplendor: Con un enfoque en la espiritualidad de la Navidad, esta colección presenta ángeles en diversos estilos, confeccionados con telas y materiales traslúcidos. La paleta de colores se centra en tonos dorados, beige y neutros, que aportan una sensación de paz y sofisticación. Tierno Esplendor ofrece una decoración elegante y reflexiva, perfecta para un ambiente de recogimiento.
Una Navidad que abraza a las mascotas
Entre las novedades más destacadas de esta temporada, CEMACO ha integrado, por primera vez, a los perritos como elementos centrales en la decoración navideña. La colección Holly Jolly celebra el vínculo especial entre las familias guatemaltecas y sus mascotas, incorporándolas de manera tierna y festiva a los adornos que acompañan las celebraciones de fin de año. Esta iniciativa refleja el creciente rol de las mascotas como miembros plenos de la familia.
Marco Ceballos, Supervisor de Temporadas en CEMACO, expresó el compromiso de la empresa: "Estas cuatro colecciones, cada una con identidad y estilo propios, pero unidas por un mismo espíritu, son nuestra manera de decirle a cada familia guatemalteca que en CEMACO hay un lugar pensado para ellos, y que estamos comprometidos con ofrecerles productos de calidad para celebrar y vivir la Navidad a su manera, siempre dispuestos a acompañarlos en cada momento de esta emotiva época". La declaración subraya el enfoque de CEMACO en la diversidad y la personalización de la experiencia navideña para sus clientes.
Disponibilidad y Nuevos Canales de Compra
Las cuatro colecciones navideñas ya se encuentran disponibles para el público en las tiendas físicas de CEMACO en todo el país. Además, para mayor comodidad y accesibilidad, los clientes pueden explorar y adquirir sus productos favoritos a través de www.cemaco.com. Este año, la experiencia de compra se enriquece con el lanzamiento de la nueva APP CEMACO, que se suma a los canales existentes para brindar más opciones y facilidad durante esta ajetreada temporada.