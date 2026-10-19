 Yuri brilla en Guatemala: Concierto benéfico para niños
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Yuri deslumbra en Guatemala con concierto benéfico para tres fundaciones infantiles

Yuri deslumbró a Guatemala el 16 de octubre de 2026, recaudando más de Q639 mil en un concierto benéfico que apoyará a 250 mil niños y familias a través de tres fundaciones.

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Concierto benéfico de Yuri , Cortesía
Concierto benéfico de Yuri / FOTO: Cortesía
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La reconocida cantante mexicana Yuri deslumbró a miles de asistentes en Guatemala durante el concierto benéfico "El Amor Nos Une: Tres fundaciones, un mismo sueño", en una noche dedicada tanto a la música como a la solidaridad. El evento, presentado por BAC, logró recaudar más de Q639 mil a beneficio de Casa Ronald McDonald, Fundación Aldo Castañeda y Fundación Margarita Tejada, impactando de manera positiva a más de 250 mil niños y familias.

Yuri, quien llegó al país como parte de su "Icónica Recargada Tour", ofreció un espectáculo de alto nivel con grandes producciones, cambios de vestuario, pantallas LED, bailarines y coreografías. Interpretó éxitos que han marcado su carrera, como "Cuando baja la marea", "Detrás de mi ventana", "Sin él", "Qué te pasa", "Maldita primavera" y "El apagón", logrando conectar con varias generaciones de seguidores guatemaltecos.

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Concierto benéfico de Yuri en Guatemala - Cortesía

El monto recaudado permitirá cubrir aproximadamente dos meses de operación de Casa Ronald McDonald No. 3, ubicada cerca del Hospital General San Juan de Dios. Esta ayuda brindará alrededor de 650 noches de hospedaje a 80 familias y financiará más de 3,000 tiempos de comida. Por su parte, la Fundación Margarita Tejada utilizará los fondos para que 550 personas con síndrome de Down continúen su desarrollo a través de becas educativas, mientras que la Fundación Aldo Castañeda podrá salvar la vida de seis niños mediante procedimientos intervencionistas y tratamientos postoperatorios.

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Fundaciones apoyadas por concierto benéfico de Yuri - Cortesía

Desde BAC, su vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo, Juan Maldonado, destacó que iniciativas como esta reflejan su compromiso de generar valor no solo en el ámbito financiero, sino también en lo social y ambiental. "El Amor Nos Une" forma parte de la estrategia de Triple Valor del banco, que busca combinar prosperidad económica, impacto social y beneficios ambientales.

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Fundaciones apoyadas con concierto benéfico de Yuri en Guatemala - Cortesía

El compromiso de BAC con la comunidad también se ve reflejado en otras iniciativas, como el Golden Ticket BAC. Este año, la dinámica permitirá a seis ganadores disfrutar de 12 conciertos presentados por BAC en 2027 junto a un acompañante. Cinco paquetes se sortearán entre tarjetahabientes y uno entre clientes de cuentas de ahorro. Las personas interesadas pueden inscribirse en baccredomatic.com y participar hasta el 10 de noviembre de 2026. Los tarjetahabientes obtienen oportunidades con compras de Q200 o más, y los clientes de cuentas de ahorro acumulando Q500 en su saldo o abriendo una cuenta BAC.

BAC se consolida como el banco líder de América Central, presente en seis países, con más de 5.8 millones de clientes, de los cuales 4 millones son usuarios digitales activos. Cuenta con más de 21 mil colaboradores y apoya a 300 mil empresas. Su propósito sigue siendo reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades, integrando excelencia, integridad y pasión en cada una de sus acciones.

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