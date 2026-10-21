Desafío Taco: Competencia para Coronar al Nuevo Rey

¿Te gustaría convertirte en el próximo Rey del Taco 2026? El Pinche trae de vuelta su famoso reto, donde la resistencia y la velocidad serán clave para llevarse la corona. Los participantes tendrán 30 minutos para comer la mayor cantidad de tacos posible y quien supere a los demás, se quedará con el primer lugar.
La inscripción tiene un costo de Q200.00 e incluye un kit oficial con playera, babero y gorra del evento. Para participar debes ser mayor de 18 años y presentar tu DPI; además el cupo es limitado a 15 personas por restaurante.
Las reglas principales incluyen:
- Edad mínima: 18 años
- Cupo: máximo 15 participantes por sede
- Clasifican 3 finalistas por eliminatoria
- Durante 30 minutos, habrá cronómetro en pantalla
- Descalifican si algún participante vomita
- La gran final reúne a los 15 mejores en busca de los 3 primeros lugares
Los premios para los ganadores:
- 1er lugar: Q10,000 en efectivo, un año de Gas Tropigas gratis, un año de tacos gratis y un paquete de Johnnie Walker
- 2do lugar: Q2,000 en efectivo, seis meses de Gas Tropigas gratis, seis meses de tacos gratis y un paquete de Johnnie Walker
- 3er lugar: Q1,000 en efectivo, tres meses de Gas Tropigas gratis, tres meses de tacos gratis y un paquete de Johnnie Walker
Las eliminatorias se realizarán todas a las 7:00 pm en estos puntos:
- 29 de octubre: Paseo Miraflores
- 5 de noviembre: Plaza Obelisco
- 12 de noviembre: Condado Concepción
- 19 de noviembre: Paulinos Xela
- 26 de noviembre: Interplaza Villa Lobos
- Gran final: 3 de diciembre, Paseo Miraflores
Para inscribirte, puedes escanear el código QR en las redes sociales de El Pinche o en los restaurantes participantes. También puedes enviar un mensaje directo al WhatsApp oficial 3568-2022.
Los pasos para inscribirte son los siguientes:
- Indica en qué restaurante quieres competir
- Realiza el pago de inscripción por transferencia o en el restaurante
- Envía tu comprobante para validar el depósito y asegurar tu lugar
- Pasa por tu Kit Oficial participante al restaurante elegido
- Espera la fecha de tu eliminatoria y prepárate para competir