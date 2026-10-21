 Desafío Taco: Competencia para Coronar al Nuevo Rey
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Prepárate para el desafío: Llega la competencia que coronará al nuevo Rey del taco en El Pinche

El desafío gastronómico más esperado regresa: el concurso de tacos en El Pinche comenzará el 29 de octubre, ofreciendo premios en efectivo y alimentos a los ganadores. Participa y demuestra tu habilidad en esta intensa competencia.

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Rey del Taco , Cortesía
Rey del Taco / FOTO: Cortesía
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¿Te gustaría convertirte en el próximo Rey del Taco 2026? El Pinche trae de vuelta su famoso reto, donde la resistencia y la velocidad serán clave para llevarse la corona. Los participantes tendrán 30 minutos para comer la mayor cantidad de tacos posible y quien supere a los demás, se quedará con el primer lugar.

La inscripción tiene un costo de Q200.00 e incluye un kit oficial con playera, babero y gorra del evento. Para participar debes ser mayor de 18 años y presentar tu DPI; además el cupo es limitado a 15 personas por restaurante.

Las reglas principales incluyen:

  • Edad mínima: 18 años
  • Cupo: máximo 15 participantes por sede
  • Clasifican 3 finalistas por eliminatoria
  • Durante 30 minutos, habrá cronómetro en pantalla
  • Descalifican si algún participante vomita
  • La gran final reúne a los 15 mejores en busca de los 3 primeros lugares

Los premios para los ganadores:

  • 1er lugar: Q10,000 en efectivo, un año de Gas Tropigas gratis, un año de tacos gratis y un paquete de Johnnie Walker
  • 2do lugar: Q2,000 en efectivo, seis meses de Gas Tropigas gratis, seis meses de tacos gratis y un paquete de Johnnie Walker
  • 3er lugar: Q1,000 en efectivo, tres meses de Gas Tropigas gratis, tres meses de tacos gratis y un paquete de Johnnie Walker

Las eliminatorias se realizarán todas a las 7:00 pm en estos puntos:

  • 29 de octubre: Paseo Miraflores
  • 5 de noviembre: Plaza Obelisco
  • 12 de noviembre: Condado Concepción
  • 19 de noviembre: Paulinos Xela
  • 26 de noviembre: Interplaza Villa Lobos
  • Gran final: 3 de diciembre, Paseo Miraflores
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Rey del taco - Cortesía

Para inscribirte, puedes escanear el código QR en las redes sociales de El Pinche o en los restaurantes participantes. También puedes enviar un mensaje directo al WhatsApp oficial 3568-2022.

Los pasos para inscribirte son los siguientes:

  1. Indica en qué restaurante quieres competir
  2. Realiza el pago de inscripción por transferencia o en el restaurante
  3. Envía tu comprobante para validar el depósito y asegurar tu lugar
  4. Pasa por tu Kit Oficial participante al restaurante elegido
  5. Espera la fecha de tu eliminatoria y prepárate para competir

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