Cómo adquirir la nueva serie Redmi Note 17 en Claro Guatemala

Claro Guatemala, en alianza con Xiaomi, anunció la llegada de la nueva Serie REDMI Note 17, una generación de smartphones que busca redefinir la propuesta de valor de la gama media al integrar autonomía excepcional, altos estándares de durabilidad, funciones avanzadas de inteligencia artificial y una experiencia de usuario diseñada para mantenerse vigente durante años.
La familia REDMI Note 17 ya está disponible en todos los Centros de Atención al Cliente de Claro.
Esta nueva serie incluye tres modelos: REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G y REDMI Note 17 5G, que destacan por sus capacidades de batería, resistencia y herramientas tecnológicas.
Innovación tecnológica enfocada en la durabilidad
Uno de los principales diferenciadores de la Serie REDMI Note 17 es su filosofía "Diseñados para Durar", que busca ofrecer mayor vida útil a los dispositivos mediante hardware reforzado, baterías de larga duración y hasta seis años de actualizaciones de seguridad.
Los modelos REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G son los primeros dispositivos de la marca en obtener la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Titan Quality, un reconocimiento que valida su desempeño en pruebas de resistencia a caídas, exposición al agua y conservación de la salud de la batería bajo condiciones de uso reales.
Como parte de esta propuesta, los equipos incorporan protección avanzada con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, resistencia mejorada a impactos, tecnología Wet Touch 2.0 para una interacción precisa incluso con la pantalla mojada y protección Corning Gorilla Glass Victus 2 en los modelos de gama más alta.
Baterías de gran capacidad para una experiencia sin interrupciones
La Serie REDMI Note 17 introduce el nuevo Sistema de Batería REDMI Titán, que combina tecnología de silicio-carbono con algoritmos inteligentes de administración energética para maximizar la autonomía y prolongar la vida útil de la batería.
El portafolio destaca por ofrecer algunas de las capacidades de batería más altas de su segmento.
El REDMI Note 17 Pro Max 5G incorpora una batería de 9,210 mAh y carga HyperCharge de 100W. Por su parte, el REDMI Note 17 Pro 5G cuenta con una batería de 8,340 mAh y carga HyperCharge de 67W. Mientras tanto, el REDMI Note 17 5G integra una batería de 7,700 mAh y carga turbo de 45W.
Además, Xiaomi asegura que las baterías conservan al menos el 80% de su capacidad original después de 1,600 ciclos de carga, equivalentes a aproximadamente seis años de uso promedio.
Pantallas premium, poder de procesamiento e inteligencia artificial
La nueva serie incorpora pantallas de gran formato con resolución 1.5K, niveles de brillo de hasta 3,500 nits y una respuesta táctil optimizada para entretenimiento, videojuegos y productividad.
Estas características permiten una experiencia visual superior incluso bajo luz solar intensa.
La inteligencia artificial también juega un papel clave dentro de la propuesta tecnológica. Los modelos incorporan herramientas como Xiaomi HyperAI, Google Gemini y Circle to Search con Google, facilitando tareas de productividad, búsqueda inteligente y creación de contenido.
Estas funciones buscan ampliar las posibilidades de uso de los dispositivos, tanto para actividades cotidianas como para quienes utilizan sus teléfonos como herramientas de trabajo.
Fotografía y creatividad potenciadas por inteligencia artificial
La Serie REDMI Note 17 integra funciones avanzadas de fotografía y video orientadas a creadores de contenido y usuarios que buscan resultados de mayor calidad.
Entre las principales innovaciones destacan la grabación de video dual, captura de video 4K en el modelo Pro Max y herramientas de edición impulsadas por inteligencia artificial.
Funciones como AI Erase Pro, AI Beautify, reducción inteligente de reflejos y optimización automática de imágenes permiten mejorar fotografías y videos de manera sencilla, ampliando las posibilidades creativas desde el propio dispositivo.
Estas herramientas ofrecen nuevas alternativas para quienes utilizan sus smartphones para capturar fotografías, grabar videos y crear contenido digital.
Disponibilidad y opciones de compra en Claro Guatemala
La llegada de la Serie REDMI Note 17 fortalece el portafolio de smartphones 5G de Claro y amplía las alternativas disponibles para los usuarios que buscan dispositivos con características premium a precios competitivos.
Los diferentes modelos de REDMI Note 17 están disponibles en Claro, en planes postpago con llamadas y redes sociales ilimitadas desde Q295 mensuales o a precio de contado con facilidades de hasta 48 cuotas.
Los modelos disponibles son REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G y REDMI Note 17 5G.
Promoción y beneficios especiales de lanzamiento
Como parte de la promoción de lanzamiento, por tiempo limitado, Claro premia a sus clientes con beneficios adicionales.
Entre estos se encuentran audífonos REDMI Headphones Neo con modelos seleccionados y acceso de prueba a Google One con 200 GB de almacenamiento.
Con esta nueva generación de dispositivos, Claro Guatemala y Xiaomi amplían las opciones para los consumidores interesados en smartphones con baterías de gran capacidad, resistencia mejorada y funciones de inteligencia artificial.
Las personas interesadas en conocer más sobre la disponibilidad, los modelos y las promociones pueden visitar los Centros de Atención al Cliente de Claro o consultar el sitio web oficial www.claro.com.gt.