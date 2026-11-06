 Spectrum lanza proyecto residencial de US$25.8M en Zona 10
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Spectrum lanza proyecto residencial de US$25.8 millones con torre de 21 niveles en zona 10

Spectrum lanza un nuevo desarrollo residencial en zona 10, con 175 apartamentos y una inversión de US$25.8 millones, generando 300 empleos en la construcción.

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Primera piedra de Polanco Parque Boutique., Cortesía
Primera piedra de Polanco Parque Boutique. / FOTO: Cortesía
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Con una inversión de US$25.8 millones, Spectrum inició la construcción de Polanco Parque Boutique, una torre residencial de 21 niveles ubicada en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. El proyecto contempla 175 apartamentos y tiene previsto generar alrededor de 300 empleos directos e indirectos durante su etapa de construcción.

Polanco Parque Boutique responde a la estrategia de Spectrum de transformar las ciudades en comunidades donde las personas deseen vivir. Esta visión se basa en cuatro compromisos: acompañar con respaldo la decisión de adquirir vivienda, crear comunidades conectadas, facilitar la vida cotidiana de forma sostenible e innovar en formas de vivir la ciudad. El desarrollo complementa el trabajo iniciado con Sotobosque Parque Boutique, otro proyecto de la línea Parque Boutique, ubicada en zona 15. Con ambos desarrollos, Spectrum suma un total de 337 apartamentos en proceso de construcción.

Spectrum respalda la línea Polanco Parque Boutique con más de 30 años de experiencia, durante los cuales ha entregado más de 30 proyectos y más de 11,000 unidades de vivienda, todas con garantía certificada y atención postventa. La importancia de la inversión privada en el desarrollo urbano queda de manifiesto: para 2025, la Cámara Guatemalteca de la Construcción estima que el 86.7% de la inversión en construcción provendrá del sector privado.

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Así será el proyecto Polanco Parque Boutique. - Cortesía

De acuerdo con Pablo Rodríguez, gerente de vivienda de Spectrum, desarrollar vivienda va más allá de cada edificio: "buscamos generar inversiones que aporten al crecimiento urbano, mejoren los vecindarios y contribuyan a la calidad de vida. Con Polanco Parque Boutique reafirmamos nuestra confianza en Guatemala y nuestro compromiso de seguir creando propuestas de vivienda alineadas a las nuevas formas de vivir la ciudad".

El proyecto se ubica en un sector residencial estratégico de zona 10, cerca de Oakland Place y opciones de servicios, deportes y entretenimiento. Los apartamentos tendrán vistas hacia Colonia Oakland, la Zona Viva, Vista Hermosa y zona 14. El objetivo es atraer a profesionales, familias y compradores interesados en invertir a largo plazo en una de las zonas más consolidadas de la capital. Un dato clave: el 50% de las consultas recibidas por Spectrum para viviendas en zona 10 vienen de quienes buscan invertir en la zona. La conectividad del área ofrece cercanía a trabajo, estudio y entretenimiento.

La propuesta de valor de Polanco Parque Boutique gira en torno al concepto Smart Luxury, que privilegia la elección inteligente de ubicación, diseño funcional y experiencias que aportan valor real. El proyecto brinda nueve modelos de apartamentos, desde una hasta tres habitaciones, con acabados y tecnología orientados al confort y la seguridad. Ofrece además 16 amenidades pensadas para distintos momentos del día, incluyendo espacios de coworking, meeting rooms, piscina, spa, gimnasio, áreas para reuniones, lounge panorámico en el nivel 21, juegos para niños y sports lounge.

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Acto de colocación de primera piedra Polanco Parque Boutique. - Cortesía

El enfoque sostenible está presente desde el inicio. Polanco Parque Boutique integra sistemas que reducen el consumo de agua y energía, como inodoros ahorradores y ventanas de doble cámara con película low-e para mitigar el calor y el ruido exterior. También cuenta con el programa "Conviviendo", que busca fortalecer la convivencia y organización dentro de las comunidades una vez entregados los proyectos.

Spectrum es una desarrolladora inmobiliaria con presencia en Guatemala y Colombia, dedicada a crear propuestas innovadoras en vivienda, destinos comerciales, oficinas y parques industriales. Su visión de largo plazo está orientada a promover nuevas oportunidades, mejorar vecindarios y aportar al crecimiento de las ciudades.

Así será el proyecto de Sprectrum, Polanco Parque Boutique | Cortesía

Así será el proyecto de Sprectrum, Polanco Parque Boutique / Cortesía

Así será el proyecto de Sprectrum, Polanco Parque Boutique | Cortesía

Así será el proyecto de Sprectrum, Polanco Parque Boutique / Cortesía

Polanco Parque Boutique | Alex Meoño

Polanco Parque Boutique / Alex Meoño

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