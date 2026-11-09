 Premios Carlos Slim 2026: Innovación en Salud Regional
Empresas

Premios Carlos Slim en Salud 2026 reconocerán la innovación en el sector salud de la región

Abre la XX Convocatoria para los Premios Carlos Slim en Salud hasta el 30 de noviembre de 2026, reconociendo iniciativas que impactan la salud en América Latina y el Caribe. Con 45 premiados en 20 años, se destacan programas innovadores públicos y privados.

Compartir:
Premios Carlos Slim en Salud 2026 reconocerán la innovación en el sector salud de la región , Cortesía
Premios Carlos Slim en Salud 2026 reconocerán la innovación en el sector salud de la región / FOTO: Cortesía
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Arranca la vigésima edición de la convocatoria para los Premios Carlos Slim en Salud, que busca reconocer a investigadores e instituciones de América Latina y el Caribe cuya labor ha dejado una huella positiva en la vida de miles de personas.

Durante dos décadas, estos premios han recibido 1,681 postulaciones procedentes de 23 países. A la fecha, se ha entregado el galardón a 45 instituciones e investigadores de 13 naciones de la región, con un premio de 100 mil dólares para cada uno.

En esta edición, la convocatoria está abierta en dos categorías:

  • Premio en Salud a la Institución Excepcional: Destinado a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro cuyos programas académicos o de campo aportan soluciones innovadoras y eficaces en salud pública para la región. Se consideran iniciativas en atención, prevención, investigación y formación de recursos humanos.
  • Premio en Salud a la Trayectoria en Investigación: Reconoce a quienes, sin importar su formación profesional, han generado soluciones innovadoras ante desafíos clave de salud pública en América Latina y el Caribe.

Las nominaciones estarán abiertas del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2026 a través de www.premiosensalud.org. El proceso de evaluación estará a cargo de un jurado internacional independiente, integrado por líderes en salud, representantes de instituciones académicas, centros de investigación, organismos internacionales y galardonados de años previos.

Los resultados se darán a conocer a más tardar en mayo de 2027 en el mismo sitio web. Los galardonados recibirán la notificación vía telefónica o electrónica.

Para consultar la lista de personas y proyectos reconocidos de 2008 a 2026, se puede visitar: fundacioncarlosslim.org/premios-en-salud-carlos-slim.

Fundación Carlos Slim por el desarrollo

Fundada en 1986, la Fundación Carlos Slim desarrolla programas de alto impacto enfocados en la población más vulnerable. Sus iniciativas abarcan educación, empleo, salud, desarrollo económico y social, migrantes, seguridad vial, justicia, deporte, medio ambiente, cultura, desarrollo humano y asistencia ante desastres. Estas acciones han beneficiado a millones de personas y promueven el desarrollo integral de comunidades de todas las edades.

Más información: www.fundacioncarlosslim.org

Facebook.com/FundacionCarlosSlim

Instagram: fund_carlosslim

TikTok: @fundacioncarlosslim

YouTube: FundaciónCarlosSlimOficial

X: @Fund_CarlosSlim

En Portada

María Fernanda Rivera confirma su renuncia al Ministerio de Agricultura t
Nacionales

María Fernanda Rivera confirma su renuncia al Ministerio de Agricultura

11:28 AM, Nov 09
Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su trasladot
Nacionales

Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su traslado

11:05 AM, Nov 09
Diputado José Chic cuestiona a la CDAG por ocultar información del estadio nacionalt
Deportes

Diputado José Chic cuestiona a la CDAG por ocultar información del estadio nacional

11:02 AM, Nov 09
Pronostican frío intenso para noviembre en varios departamentos de Guatemalat
Nacionales

Pronostican frío intenso para noviembre en varios departamentos de Guatemala

10:25 AM, Nov 09
Muere youtuber surcoreano que compartió increíbles videos de su viaje por Guatemalat
Farándula

Muere youtuber surcoreano que compartió increíbles videos de su viaje por Guatemala

09:12 AM, Nov 09

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal Madrid#LaLigaSeguridad65VueltaAtaque armado
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar