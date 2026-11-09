Premios Carlos Slim 2026: Innovación en Salud Regional

Arranca la vigésima edición de la convocatoria para los Premios Carlos Slim en Salud, que busca reconocer a investigadores e instituciones de América Latina y el Caribe cuya labor ha dejado una huella positiva en la vida de miles de personas.
Durante dos décadas, estos premios han recibido 1,681 postulaciones procedentes de 23 países. A la fecha, se ha entregado el galardón a 45 instituciones e investigadores de 13 naciones de la región, con un premio de 100 mil dólares para cada uno.
En esta edición, la convocatoria está abierta en dos categorías:
- Premio en Salud a la Institución Excepcional: Destinado a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro cuyos programas académicos o de campo aportan soluciones innovadoras y eficaces en salud pública para la región. Se consideran iniciativas en atención, prevención, investigación y formación de recursos humanos.
- Premio en Salud a la Trayectoria en Investigación: Reconoce a quienes, sin importar su formación profesional, han generado soluciones innovadoras ante desafíos clave de salud pública en América Latina y el Caribe.
Las nominaciones estarán abiertas del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2026 a través de www.premiosensalud.org. El proceso de evaluación estará a cargo de un jurado internacional independiente, integrado por líderes en salud, representantes de instituciones académicas, centros de investigación, organismos internacionales y galardonados de años previos.
Los resultados se darán a conocer a más tardar en mayo de 2027 en el mismo sitio web. Los galardonados recibirán la notificación vía telefónica o electrónica.
Para consultar la lista de personas y proyectos reconocidos de 2008 a 2026, se puede visitar: fundacioncarlosslim.org/premios-en-salud-carlos-slim.
Fundación Carlos Slim por el desarrollo
Fundada en 1986, la Fundación Carlos Slim desarrolla programas de alto impacto enfocados en la población más vulnerable. Sus iniciativas abarcan educación, empleo, salud, desarrollo económico y social, migrantes, seguridad vial, justicia, deporte, medio ambiente, cultura, desarrollo humano y asistencia ante desastres. Estas acciones han beneficiado a millones de personas y promueven el desarrollo integral de comunidades de todas las edades.
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