Ferretexpo 2026: Transformando la Industria Ferretera en C.A.

Guatemala se prepara para recibir la vigésimo sexta edición de FerretExpo 2026, el evento B2B más relevante para la industria ferretera y de materiales de construcción en Centroamérica. Del 12 al 15 de noviembre, el Expo Center Tikal Futura será el epicentro de negocios y tendencias, reuniendo a fabricantes, distribuidores y compradores profesionales de toda la región. Esta feria, consolidada como un motor económico, promete cuatro días intensos de intercambio comercial y descubrimiento de innovaciones.
Con una trayectoria que se extiende por 26 años, FerretExpo ha logrado establecerse como la cita ineludible para el sector en Guatemala y el Triángulo Norte. La edición de 2026 dispondrá de un área de exhibición moderna que supera los 8,000 metros cuadrados, diseñada meticulosamente para optimizar el intercambio comercial al más alto nivel. Este espacio no solo facilita la conexión directa entre la oferta y la demanda, sino que también permite a los negocios ampliar sus portafolios, explorar nuevas líneas de productos y mejorar la eficiencia de sus operaciones.
Crecimiento regional
FerretExpo se concibe como una plataforma dinámica donde convergen las necesidades del mercado con las soluciones más avanzadas. Durante los días del evento, se convierte en una vitrina de lujo para los fabricantes y distribuidores, ofreciendo a los ferreteros de la región una herramienta invaluable para su actualización. Los asistentes podrán buscar nuevos proveedores, descubrir productos y servicios innovadores y encontrar estrategias para incrementar la rentabilidad de sus empresas, así como para tecnificar y simplificar sus operaciones.
Natalia Estrada, gerente comercial de FerretExpo, destacó la importancia del evento: "Por 26 años, FerretExpo se ha ganado un lugar preponderante en el comercio de artículos de ferretería y materiales de construcción por la calidad de sus exhibiciones y el impacto comercial que genera en la región". El sector ferretero mantiene una relación transversal con actividades clave como la construcción, la remodelación, el mantenimiento industrial y el comercio, lo que subraya la relevancia de este encuentro.
En ediciones anteriores, FerretExpo ha demostrado su capacidad para dinamizar la economía regional, generando transacciones por millones de dólares y conectando a marcas líderes con miles de compradores especializados. Estos provienen no solo de Guatemala, sino también de El Salvador, Honduras y otros países vecinos, consolidando la feria como un punto de encuentro vital para un mercado objetivo que supera los 30 millones de habitantes en el Triángulo Norte.
Innovación y tendencias
Durante los cuatro días de la feria, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar de primera mano las últimas tendencias e innovaciones en una amplia gama de rubros esenciales para la industria:
- Herramientas manuales y eléctricas
- Cerraduras, seguridad y ferretería general
- Materiales de construcción, mezclas y cementos
- Iluminación y material eléctrico
- Hierros, aceros, tornillería y abrasivos
- Sistemas constructivos, recubrimientos y pegantes
Arturo Clark, director de FerretExpo, añadió que la experiencia irá más allá de la exhibición comercial. "Además de la exhibición comercial, el evento ofrecerá demostraciones en vivo, un circuito dinámico de actividades del sector, así como la participación especial de delegaciones comerciales internacionales e importantes marcas globales que buscan posicionarse en un mercado objetivo superior a los 30 millones de habitantes en el Triángulo Norte". Esto asegura una experiencia completa y enriquecedora para todos los participantes.
Registro y Horarios del Evento
La entrada a FerretExpo 2026 es completamente gratuita. Los interesados pueden agilizar su ingreso realizando un registro previo en el sitio web oficial www.ferretexpo.com, escaneando el código QR habilitado en las páginas oficiales del evento o directamente en el área de registro durante los días de la feria. Para obtener más información sobre las marcas participantes, se recomienda visitar el mismo sitio web.
Los horarios para visitar la exposición son los siguientes:
- Jueves 12 al sábado 14 de noviembre: de 10:00 a.m. a 08:00 p.m.
- Domingo 15 de noviembre: de 10:00 a.m. a 07:00 p.m.