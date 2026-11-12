 Gran Premio Uno Lubs 2026: Emociones en la Gran Final
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Gran Premio UNO Lubs 2026: La Gran Final del Automovilismo Nacional estuvo llena de emociones

El 8 de noviembre, el Autódromo Los Volcanes fue el escenario de la emocionante Gran Final del Campeonato Nacional de Automovilismo, con la Copa UNO Lubs como evento principal.

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Gran Premio UNO Lubs 2026, Cortesía
Gran Premio UNO Lubs 2026 / FOTO: Cortesía
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El Autódromo Los Volcanes presenció el gran cierre del Campeonato Nacional de Automovilismo 2026 con el Gran Premio UNO Lubs, que se llevó a cabo el pasado domingo 8 de noviembre. Ese día, los mejores pilotos de Guatemala compitieron por los títulos nacionales en las distintas categorías, en una jornada llena de adrenalina y entretenimiento para toda la familia.

Durante el evento se realizó una exhibición de superautos de diferentes marcas y modelos, donde los asistentes pudieron no solo admirar vehículos exclusivos sino también participar en un sorteo para experimentar una vuelta como copiloto en el circuito a bordo de estos autos, una oportunidad única para vivir la velocidad de cerca. Además, UNO Lubricantes realizó sorteos de premios para el público.

William Calvillo, gerente general del Autódromo Los Volcanes, destacó que la Gran Final resultó "una celebración ideal para toda la familia, con un show variado y la definición del Campeonato Nacional de Automovilismo en todas sus categorías".

Copa UNO Lubs: protagonista de la jornada

El plato fuerte durante la jornada fue la Copa UNO Lubs de la categoría Turismo Sport, reconocida por su competitividad y por ser una plataforma para nuevos talentos del automovilismo nacional. Esta división reúne autos de calle modificados de distintas marcas, ofreciendo carreras llenas de emoción y accesibles para pilotos con diferentes niveles de experiencia. Uno Lubs ha patrocinado esta categoría desde su inicio, impulsando el desarrollo de pilotos y manteniendo una apuesta constante por el automovilismo guatemalteco.

Ángel Arévalo, gerente regional de lubricantes Uno Lubs, resaltó que la Copa es "clave en la pirámide del automovilismo en Guatemala, permitiendo que pilotos de la categoría Iniciación continúen su formación y accedan a divisiones más profesionales".

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Gran Premio UNO Lubs 2026 - Cortesía

Automovilismo para el desarrollo y la innovación

Más allá del patrocinio, UNO Lubs utiliza el campeonato como un laboratorio real para probar la calidad y desempeño de sus productos bajo las exigentes condiciones de las competencias. Su portafolio de lubricantes cubre desde autos ligeros y pesados hasta motores fuera de borda y aplicaciones industriales, con presencia en Centroamérica, Colombia y Perú.

Gerardo Monzón, coordinador de mercadeo regional de especialidades de UNO, subrayó que la categoría Turismo Sport les permite "apoyar el desarrollo del deporte motor y, al mismo tiempo, poner a prueba y seguir desarrollando productos que responden a las más altas demandas de la pista".

El Gran Premio UNO Lubs se convirtió en el gran cierre de la temporada 2026, combinando las últimas batallas por los campeonatos nacionales con espectáculos y experiencias variadas para el público. 

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