Mariana Ochoa enfrenta duras pérdidas tras ganar La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México apagó sus luces, pero la polémica continúa encendida. Horas después de que Mariana Ochoa se convirtiera en la ganadora de la cuarta temporada, Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, reaccionó con fuertes declaraciones contra la cantante y cuestionó abiertamente el resultado de la competencia.
La molestia surgió después de que Karina Torres, amiga cercana de Las Perdidas, fuera anunciada como tercer lugar durante la gran final celebrada la noche del domingo 4 de octubre.
Memo Schutz consiguió el segundo puesto, mientras Mariana Ochoa recibió la mayor sorpresa de la noche al convertirse en la ganadora y llevarse el premio de 4 millones de pesos.
El resultado provocó numerosas reacciones en redes sociales y una de las más contundentes llegó de parte de Paola Suárez, quien aseguró estar decepcionada con lo ocurrido.
"Murió en su carrera": Paola Suárez arremete contra Mariana Ochoa
Tras conocerse el resultado, Paola Suárez realizó una transmisión en vivo en la que apareció junto a Vanessa 4K.
La integrante de Las Perdidas no ocultó su descontento por el tercer lugar de Karina Torres y terminó dirigiendo sus críticas contra Mariana Ochoa.
Paola cuestionó la trayectoria actual de la exintegrante de OV7 y aseguró que, desde su perspectiva, el reality habría servido para darle nuevamente impulso a su carrera.
"Le quieren levantar el rating a una persona que ya murió, murió en su carrera y la volvieron a levantar", expresó durante la transmisión.
Posteriormente insistió en su postura y señaló que, según ella, la intención habría sido "levantar" nuevamente la carrera de Mariana.
Vanessa 4K, quien acompañaba a Paola durante la transmisión, también manifestó su inconformidad con el desenlace del programa.
Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en plataformas como X y TikTok, donde usuarios se dividieron entre quienes compartieron el enojo por el tercer lugar de Karina y quienes defendieron el triunfo de Mariana.
Paola Suárez lanza delicada acusación
Pero sus comentarios sobre Mariana Ochoa no fueron lo único que llamó la atención. Durante la transmisión, Paola Suárez aseguró que supuestamente ya conocía que Mariana sería la ganadora de la cuarta temporada.
Según su versión, le habrían informado que Ochoa tenía un acuerdo para llegar hasta la final y quedarse con el triunfo.
"A mí me dijeron que iba a ganar Mariana porque firmó contrato", afirmó Paola.
La creadora de contenido no presentó pruebas que respalden sus declaraciones y, hasta el momento, no existe confirmación de que la producción haya pactado previamente la victoria de Mariana Ochoa.
Por ello, sus palabras corresponden únicamente a acusaciones realizadas por Paola Suárez después de la final y no pueden considerarse evidencia de que el resultado estuviera acordado.
¿A Karina Torres le habían prometido el segundo lugar?
Otra de las declaraciones que encendió las redes sociales estuvo relacionada directamente con Karina Torres.
Paola aseguró que su amiga ya sabía que posiblemente no ganaría la competencia, pero afirmó que le habrían dicho que ocuparía el segundo puesto.
"Karina me había dicho que según le iban a dar el segundo lugar", señaló durante la conversación.
Sin embargo, la noche terminó de una manera diferente. Karina fue anunciada como tercer lugar; Memo Schutz quedó en segundo y Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora.
Al igual que ocurre con las afirmaciones sobre Mariana, tampoco se han presentado pruebas que demuestren que la producción hubiese prometido previamente una posición específica a Karina.
Paola Suárez amenaza con no volver al reality
El enojo de la influencer fue más allá. Paola Suárez aseguró que después de lo ocurrido no tendría interés en participar en futuras actividades relacionadas con La Casa de los Famosos México.
"¿Cómo que Karina quedó en tercer lugar? No lo puedo creer", manifestó.
También afirmó que si vuelven a invitarla al reality no aceptaría participar e incluso dijo sentirse decepcionada por el resultado.
Suárez ya había tenido presencia durante esta cuarta temporada. Apenas días antes de la final ingresó a la casa junto a Wendy Guevara para sorprender a Karina Torres durante la recta final de la competencia.
¿Qué dijo Karina Torres tras quedar en tercer lugar?
Mientras Paola Suárez reaccionaba con enojo fuera del programa, Karina Torres mostró una postura diferente tras abandonar la casa.
La creadora de contenido agradeció directamente a las personas que votaron por ella durante la competencia.
"Estoy muy emocionada, gracias a toda la gente que estuvo votando por mí", expresó Karina después de la final.
Además, afirmó que se marchaba contenta con la posición alcanzada: "El lugar que ustedes me dieron es el lugar que me merecía".
Sus palabras contrastaron con las acusaciones y el descontento expresado posteriormente por su amiga Paola Suárez.
Mariana Ochoa pasó de primera eliminada a ganadora
El triunfo de Mariana Ochoa tuvo además una particularidad que marcó esta temporada.
La cantante había sido la primera eliminada de la competencia, pero recibió una segunda oportunidad gracias a El Exilio y consiguió regresar al reality.
A partir de ahí logró avanzar semana tras semana hasta convertirse en una de las cinco finalistas y finalmente quedarse con el primer lugar.
Después de conocer el resultado, Mariana se mostró sorprendida y reconoció que no esperaba convertirse en la vencedora.
"No lo puedo creer, estoy en shock", expresó tras salir de la casa.
La cantante recordó además unas palabras que Memo Schutz le dijo durante la competencia: "Eres el Ave Fénix de la temporada, renaciste de las cenizas".
Mariana explicó que después de su primera salida dejó de preocuparse tanto por mantener ciertas apariencias y comenzó a mostrar otra faceta de su personalidad dentro del reality.
¿Quién es Mariana Ochoa?
Más allá de la polémica generada por las declaraciones de Paola Suárez, Mariana Ochoa cuenta con más de tres décadas de trayectoria dentro del entretenimiento mexicano.
Nacida el 19 de febrero de 1979 en Ciudad de México, comenzó su carrera desde niña y a los nueve años ingresó a La Onda Vaselina, agrupación que posteriormente se transformaría en OV7.
Con el grupo alcanzó gran popularidad dentro del pop mexicano y participó en distintas etapas, giras y reencuentros de la agrupación.
También desarrolló una carrera como solista. En 2004 presentó su primer álbum individual, Yo soy, al que posteriormente siguió Luna llena. A lo largo de su trayectoria también ha trabajado como actriz, conductora y empresaria.