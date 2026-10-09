Nuevo spin-off de 'Bridgerton': Romance de Violet y Edmund

El universo de ‘Bridgerton’ continúa creciendo. Netflix anunció el desarrollo de una nueva serie derivada de su exitosa producción de época, que permitirá conocer los primeros años de Lady Violet Bridgerton y su historia de amor con Edmund Bridgerton, el hombre con quien formó una de las familias más conocidas de la televisión.
La noticia fue revelada mediante las redes sociales de la plataforma, con un mensaje inspirado en Lady Whistledown, la misteriosa cronista que relata los acontecimientos de la alta sociedad londinense dentro de la ficción.
La nueva producción será una serie limitada y funcionará como una precuela, ya que los acontecimientos se desarrollarán antes de las historias románticas protagonizadas por los hijos de la familia Bridgerton.
Aunque todavía no cuenta con un título oficial ni una fecha de estreno, el anuncio ha despertado expectativas entre los seguidores que durante varias temporadas han conocido a Violet como una madre protectora, comprensiva y defensora del amor verdadero.
¿De qué tratará la nueva serie de ‘Bridgerton’?
La historia estará centrada en la juventud de Violet y su relación con Edmund, quien posteriormente se convertiría en el vizconde Bridgerton y padre de sus ocho hijos.
En la producción original, Violet es presentada como una mujer que, pese a haber perdido a su esposo, conserva el recuerdo de un matrimonio marcado por el cariño y la complicidad.
A lo largo de las temporadas, el personaje ha compartido con sus hijos sus propias experiencias sentimentales, convirtiéndose en una figura importante para quienes buscan encontrar pareja en medio de las exigencias de la sociedad londinense.
La nueva serie permitirá retroceder en el tiempo para explorar cómo comenzó aquella relación que tanto influyó en su manera de comprender el matrimonio.
También ofrecerá la oportunidad de conocer una etapa de Violet que hasta ahora no ha sido desarrollada ampliamente en la pantalla: su juventud, sus primeras experiencias amorosas y las circunstancias que la llevaron a enamorarse de Edmund.
Por el momento, Netflix no ha revelado quiénes interpretarán a los protagonistas en sus versiones jóvenes.
Shonda Rhimes estará detrás de la nueva precuela
La producción estará a cargo de Shondaland, compañía responsable del éxito de ‘Bridgerton’ y de su primera serie derivada, ‘La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton’.
Shonda Rhimes participará como guionista, productora ejecutiva y co-showrunner junto con Nicholas Nardini.
La participación de Rhimes representa una continuidad creativa para la franquicia, que ha logrado combinar el romance histórico con conflictos familiares, diferencias sociales y personajes femeninos que desafían las convenciones de su época.
En 2023, ‘La reina Charlotte’ permitió conocer la juventud de la monarca y su relación con el rey Jorge III, además de profundizar en la vida de otros personajes que aparecen en la serie principal.
Ahora, Netflix apostará por una historia vinculada directamente con los orígenes de la familia Bridgerton.
¿Quién interpretará a la joven Violet Bridgerton?
Una de las principales incógnitas es la identidad de la actriz que protagonizará esta nueva historia.
En la serie original, Lady Violet es interpretada por Ruth Gemmell, quien ha dado vida al personaje desde el estreno de ‘Bridgerton’ en diciembre de 2020.
Sin embargo, los seguidores de la franquicia ya tuvieron la oportunidad de conocer una versión más joven de Violet en ‘La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton’, donde fue interpretada por Connie Jenkins-Greig.
En aquella producción también se presentó a la familia Ledger, a la que pertenecía Violet antes de casarse con Edmund.
Aunque algunos seguidores esperan que Jenkins-Greig retome el personaje, Netflix todavía no ha confirmado el reparto de la nueva precuela.
Tampoco se ha anunciado quién interpretará a Edmund Bridgerton en su juventud. En la serie principal, el personaje fue interpretado por Rupert Evans mediante escenas retrospectivas.
¿Qué sucederá con la quinta temporada de ‘Bridgerton’?
El anuncio de la precuela llega mientras Netflix trabaja en la quinta temporada de la serie principal, cuyas grabaciones ya comenzaron en Londres.
Esta entrega estará dedicada a Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, y Michaela Stirling, a quien da vida Masali Baduza.
La historia explorará una nueva oportunidad para el amor en la vida de Francesca, quien deberá enfrentarse a sentimientos inesperados después de atravesar una pérdida personal.
La quinta temporada tiene previsto estrenarse en 2027, según confirmó Netflix.
¿Cuándo se estrenará el spin-off de Violet y Edmund?
Por ahora, Netflix no ha revelado la fecha de estreno ni la cantidad de episodios que tendrá la nueva producción.
La plataforma únicamente confirmó que será una serie limitada, por lo que contará una historia independiente dentro del universo de ‘Bridgerton’.
Tampoco se han anunciado las fechas de rodaje ni se ha presentado un avance oficial con imágenes de los protagonistas.
Lo que sí está confirmado es que Tom Verica participará como director y productor ejecutivo, mientras que Betsy Beers también formará parte de la producción ejecutiva.
Con esta nueva apuesta, Netflix busca continuar explorando las historias de los personajes que han conquistado al público desde el estreno de la franquicia.