 Megan Fox se une a plataforma de contenido para adultos
Farándula

Megan Fox debuta en una página de contenido explícito

La actriz compartió atrevidas imágenes para presentar su nuevo sitio de suscripción que ofrecerá material exclusivo.

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Megan Fox, Instagram
Megan Fox / FOTO: Instagram
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Megan Fox ha dado un paso audaz en el mundo del contenido digital al lanzar su propia plataforma de suscripción exclusiva, meganfox.world, en colaboración con Subs.com.

Este nuevo emprendimiento, que se asemeja al modelo de OnlyFans, no solo la posiciona como creadora de contenido, sino también como copropietaria de la plataforma, marcando un hito en su carrera y en la industria del entretenimiento.

El sitio, que debutó este viernes 9 de octubre, promete a sus suscriptores acceso a material inédito.

Los seguidores podrán disfrutar de fotografías, videos y publicaciones que no encontrarán en otras redes sociales. Además, Megan Fox ofrecerá momentos captados directamente desde su teléfono personal, buscando una conexión más íntima y directa con su audiencia.

La iniciativa de Megan Fox va más allá de la simple publicación de contenido. Al convertirse en copropietaria de Subs.com, plataforma cofundada por Tim Stokely, uno de los cerebros detrás del éxito de OnlyFans, la estrella de Hollywood asume un rol empresarial significativo.

Su participación activa en la construcción de la plataforma subraya su compromiso con un nuevo modelo de distribución de poder en el ámbito digital.

Para presentar su nuevo negocio, Megan Fox utilizó su cuenta de Instagram. Compartió una serie de fotografías y videos donde luce un bikini metálico mientras disfruta de una piscina.

La actriz describió esta sesión como "un thriller erótico neo-noir", generando gran expectativa entre sus más de 24 millones de seguidores.

Un enfoque en el empoderamiento femenino

Megan Fox explicó las motivaciones detrás de este proyecto en un comunicado. La actriz cuestionó la dinámica tradicional de la industria digital, donde a menudo la visibilidad de las mujeres no se traduce en propiedad o control sobre su propia imagen y audiencia.

"Durante décadas, a las mujeres se les ha dicho que la visibilidad es poder, mientras otra persona es dueña de la plataforma, la audiencia o la imagen", afirmó Fox.

En este sentido, su pregunta es clara y contundente: "Me interesa saber qué sucede cuando las mujeres son dueñas de las tres cosas".

Esta declaración resalta un enfoque en el empoderamiento y la autonomía, buscando redefinir cómo las figuras públicas monetizan su influencia y gestionan su presencia en línea.

Tim Stokely, cofundador de Subs.com, elogió la visión de Megan Fox. Destacó que la experiencia de la actriz como figura global le otorga una comprensión única de las limitaciones que enfrentaban los artistas antes de la expansión de las plataformas de contenido directo.

"Ella tiene un lugar en la mesa y nos está ayudando a construir la plataforma", señaló Stokely, enfatizando el valor de su perspectiva en el desarrollo del proyecto.

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Megan Fox - Instagram

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