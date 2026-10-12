Goku Regresa: Estreno y Dónde Ver Dragon Ball Super

Los seguidores de Dragon Ball tienen un nuevo motivo para emocionarse. Goku, Vegeta y otros personajes del universo creado por Akira Toriyama regresan a la pantalla con Dragon Ball Super: Beerus, una producción que recupera una de las historias más recordadas de la franquicia, pero con una propuesta visual renovada.
La serie, desarrollada por Toei Animation, se estrenó el domingo 11 de octubre de 2026 en Japón y llegó ese mismo día a Latinoamérica a través de Crunchyroll.
A diferencia de una continuación tradicional, esta producción presenta una versión mejorada de Dragon Ball Super, con escenas inéditas, secuencias redibujadas, efectos visuales actualizados y modificaciones en la narrativa para ofrecer una experiencia diferente a los espectadores.
¿De qué trata Dragon Ball Super: Beerus?
La historia se desarrolla varios años después de la derrota de Majin Buu, cuando la Tierra atraviesa una etapa de tranquilidad y sus habitantes intentan recuperar sus vidas cotidianas.
Sin embargo, la paz se ve amenazada cuando Beerus, el poderoso Dios de la Destrucción, despierta después de un prolongado sueño.
Este personaje, capaz de destruir planetas enteros, comienza a interesarse por la existencia de un saiyajin que consiguió derrotar a Freezer.
Su búsqueda lo conduce hasta Goku, quien deberá enfrentarse a uno de los adversarios más poderosos que ha conocido.
Beerus aparece acompañado de Whis, su asistente y maestro, cuya presencia también resulta fundamental para el desarrollo de esta etapa de la historia.
El encuentro entre ambos personajes desencadena una serie de acontecimientos que ponen en peligro a la Tierra y amplían el universo de Dragon Ball hacia enfrentamientos de dimensiones cósmicas.
¿Dónde ver Dragon Ball Super: Beerus en Guatemala?
La plataforma Crunchyroll confirmó que Dragon Ball Super: Beerus está disponible para los países de Latinoamérica desde el domingo 11 de octubre.
Esto incluye a Guatemala, donde los seguidores pueden acceder a la producción mediante el servicio de streaming, que ofrece el anime con subtítulos en español.
Por otra parte, Disney+ anunció que incorporará la serie a su catálogo el miércoles 14 de octubre, aunque su disponibilidad dependerá de cada territorio. También Netflix confirmó el estreno para el viernes 16 de octubre.
¿Qué cambia en esta nueva versión?
Uno de los aspectos más llamativos de Dragon Ball Super: Beerus es el trabajo de renovación realizado sobre la producción original.
La serie retoma acontecimientos que los fanáticos conocieron en la película Dragon Ball Z: La batalla de los dioses, estrenada en 2013, y posteriormente en los primeros episodios de Dragon Ball Super, emitida originalmente a partir de 2015.
Sin embargo, esta nueva edición incorpora escenas adicionales, mejoras en la animación, combates rediseñados y una reconstrucción de determinados momentos de la historia.
De acuerdo con Toei Animation, el objetivo es presentar una adaptación más cercana al manga y aprovechar las tecnologías actuales para mejorar la calidad visual de los enfrentamientos.
El primer episodio, por ejemplo, incorpora una secuencia de entrenamiento mental de Goku en la que aparecen antiguos enemigos como Freezer, Cell y Majin Buu, un momento que no formaba parte de la versión televisiva original.
¿Cuándo se estrenan los próximos episodios?
Dragon Ball Super: Beerus comenzó su emisión el domingo 11 de octubre y continuará con estrenos semanales.
El segundo capítulo está previsto para el domingo 18 de octubre de 2026.
Según la programación difundida por medios especializados, esta edición contará con 19 episodios y retomará acontecimientos relacionados con Beerus, Freezer Dorado y el enfrentamiento entre los universos seis y siete.
El estreno también representa una nueva oportunidad para celebrar el legado de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, quien falleció el 1 de marzo de 2024, a los 68 años.
Desde su aparición en 1984, la historia de Goku ha conquistado a distintas generaciones mediante el manga, las series animadas, las películas y los videojuegos.
Con Dragon Ball Super: Beerus, Toei Animation busca acercar nuevamente esta historia tanto a los seguidores que crecieron viendo las aventuras del saiyajin como a nuevas generaciones.
El regreso de Goku demuestra que, más de cuatro décadas después de su creación, Dragon Ball continúa expandiendo su universo y manteniendo vigente una de las historias más reconocidas del anime japonés.