Mike Tyson narra sus años oscuros antes del documental en Netflix

Mike Tyson, una de las figuras más reconocidas y controvertidas en la historia del boxeo, vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática. Sin embargo, esta vez no se trata de una pelea sobre el cuadrilátero, sino de una producción que promete revelar los episodios más difíciles de su vida.
El excampeón mundial de los pesos pesados se prepara para el estreno de TYSON, una nueva serie documental de Netflix que llegará a la plataforma este martes 13 de octubre de 2026.
A sus 60 años, el deportista decidió hablar abiertamente sobre sus problemas con las drogas, su paso por prisión, las pérdidas familiares y las decisiones que marcaron su trayectoria personal.
En una entrevista concedida a la revista People, publicada el pasado 8 de octubre, Tyson compartió una reflexión sobre los momentos que estuvieron a punto de destruir su carrera.
"Estoy agradecido por todo lo malo que me pasó", expresó el exboxeador, dejando entrever la perspectiva con la que actualmente observa su pasado.
Sus declaraciones anticipan el tono de una producción que busca presentar al hombre detrás de uno de los nombres más temidos del boxeo mundial.
Mike Tyson confiesa que lleva diez años sin consumir alcohol ni cocaína
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de sus recientes declaraciones es su relación con las adicciones.
Durante una entrevista con People, publicada el 8 de octubre, Tyson aseguró que lleva una década sin consumir alcohol ni cocaína, sustancias que estuvieron presentes en algunas de las etapas más complicadas de su vida.
No obstante, aclaró que continúa consumiendo marihuana, por lo que utiliza la expresión estadounidense "California sober" para describir su situación actual.
El excampeón también reconoció que los acontecimientos negativos de su pasado influyeron en su transformación personal.
Según explicó, actualmente prefiere comprender esas experiencias como parte de su aprendizaje, aunque muchas de ellas estuvieron acompañadas de consecuencias graves para su vida y su carrera.
Una infancia marcada por la violencia y las detenciones
Antes de convertirse en una estrella del deporte, Mike Tyson tuvo una infancia complicada en Brooklyn, Nueva York.
Creció en un entorno de dificultades económicas y violencia, circunstancias que influyeron en sus primeros años.
De acuerdo con relatos biográficos, antes de cumplir 13 años había sido detenido en numerosas ocasiones por problemas relacionados con robos y otros incidentes.
Su vida comenzó a cambiar cuando descubrió el boxeo durante su estancia en una institución para menores.
Posteriormente conoció al entrenador Cus D'Amato, quien identificó su talento y se convirtió en una figura fundamental en su desarrollo deportivo y personal.
Bajo su orientación, Tyson perfeccionó su técnica y comenzó a construir el camino que lo llevaría a convertirse en uno de los boxeadores más temidos del mundo.
Sin embargo, la muerte de D'Amato en 1985 representó una de las pérdidas más importantes de su juventud.
De campeón mundial a enfrentar problemas con la justicia
El 22 de noviembre de 1986, Tyson hizo historia al derrotar a Trevor Berbick y convertirse, con apenas 20 años, en el campeón mundial de los pesos pesados más joven de la historia.
Su extraordinaria velocidad, potencia y estilo agresivo lo transformaron en una figura internacional.
Durante los años siguientes consiguió importantes victorias y contratos millonarios, pero su éxito deportivo estuvo acompañado de controversias personales.
En 1992 fue condenado por la violación de Desiree Washington, un delito que Tyson siempre negó haber cometido. El boxeador cumplió aproximadamente tres años de prisión antes de recuperar su libertad.
Posteriormente regresó a los cuadriláteros, aunque continuó protagonizando episodios polémicos.
Uno de los más recordados ocurrió en 1997, cuando mordió la oreja de Evander Holyfield durante un combate por el campeonato mundial, lo que provocó su descalificación.
En sus recientes declaraciones, Tyson reconoció que todavía siente vergüenza al recordar aquel incidente.
Las tragedias familiares que marcaron su vida
Más allá de los escándalos, el excampeón también ha enfrentado pérdidas personales que dejaron profundas huellas en su historia.
Durante su juventud sufrió la muerte de su madre y posteriormente la de su entrenador Cus D'Amato, a quien consideraba una figura paterna.
Sin embargo, una de las tragedias más dolorosas ocurrió en mayo de 2009, cuando su hija Exodus, de cuatro años, murió después de sufrir un accidente doméstico.
Estas experiencias forman parte del recorrido personal que abordará la nueva producción de Netflix.
La serie también incluirá reflexiones del deportista sobre sus relaciones familiares, las consecuencias de la fama y los cambios que ha experimentado con el paso de los años.
Su regreso al boxeo frente a Jake Paul
Aunque Tyson se retiró del boxeo profesional en 2005, volvió a protagonizar un acontecimiento deportivo de gran repercusión en noviembre de 2024.
A los 58 años enfrentó al creador de contenido y boxeador Jake Paul en una pelea transmitida en vivo por Netflix.
El combate, celebrado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, terminó con una victoria de Paul por decisión unánime.
La presentación generó una enorme expectativa debido a la diferencia de edad entre ambos participantes y al regreso de una de las leyendas más reconocidas del boxeo.
Este episodio también forma parte de la etapa reciente de Tyson, cuya popularidad continúa vigente décadas después de su consagración mundial.
¿Cuándo se estrena TYSON en Netflix?
La serie documental TYSON estará disponible a partir del martes 13 de octubre de 2026 en Netflix.
La producción contará con cuatro episodios de aproximadamente una hora cada uno y estará dirigida por Floyd Russ, realizador que también ha participado en proyectos documentales como Untold y American Manhunt: The Boston Marathon Bombing.
El documental incluirá entrevistas con Mike Tyson, familiares, amigos y personas que lo acompañaron durante diferentes etapas de su carrera.
Entre los testimonios destacan los de su esposa, Lakiha Spicer, y su hijo Miguel, quienes aportan una perspectiva familiar sobre las dificultades que ha enfrentado el deportista.
Además de sus triunfos, la producción abordará sus problemas económicos, las controversias judiciales y las consecuencias personales de alcanzar la fama a una edad temprana.