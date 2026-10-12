Palacio: detalles de la serie de Netflix con Jayro Bustamante

El cineasta guatemalteco Jayro Bustamante continúa ampliando su trayectoria internacional y esta vez lo hace con Palacio, una ambiciosa producción de Netflix que reconstruye uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia de Colombia.
Bustamante forma parte del equipo de directores junto con Edgar Nito y Samir Oliveros. La producción contará con ocho episodios y reunirá a reconocidos actores latinoamericanos.
El cineasta compartió recientemente el tráiler oficial en su cuenta de Instagram, donde expresó su emoción por participar en una historia que marcó profundamente a Colombia y Latinoamérica.
¿Cuándo se estrena Palacio en Netflix?
La serie estará disponible a partir del viernes 6 de noviembre de 2026 en Netflix, según confirmó oficialmente la plataforma.
Su lanzamiento no es casualidad. Ese mismo día se cumplirán 41 años del inicio de la toma del Palacio de Justicia, un acontecimiento que dejó decenas de víctimas y abrió una larga lucha de sus familiares por conocer la verdad.
La producción estará compuesta por ocho capítulos y busca presentar los hechos desde diferentes perspectivas, incluyendo las experiencias de quienes quedaron atrapados en el edificio y las consecuencias que enfrentaron sus familias durante décadas.
El proyecto fue desarrollado después de más de siete años de investigación, durante los cuales se recopilaron testimonios, documentos históricos y entrevistas relacionadas con el caso.
¿Qué historia contará Palacio?
La trama transportará a los espectadores al 6 de noviembre de 1985, cuando integrantes del grupo guerrillero M-19 ingresaron por la fuerza al Palacio de Justicia de Bogotá y tomaron como rehenes a más de 300 personas.
Entre quienes se encontraban dentro del edificio figuraban magistrados de la Corte Suprema de Justicia, trabajadores y visitantes.
La situación desencadenó una operación militar para recuperar el inmueble, que se prolongó hasta el día siguiente.
Durante aproximadamente 27 horas, el centro de Bogotá fue escenario de intensos enfrentamientos que dejaron al menos 94 personas muertas o desaparecidas, según la sinopsis divulgada por Netflix.
Más allá de reconstruir la violencia de aquellas jornadas, Palacio también abordará la búsqueda de justicia emprendida por los familiares de las víctimas, quienes durante años han exigido respuestas sobre lo sucedido.
La serie combinará elementos dramáticos con acontecimientos históricos documentados, sin presentarse como un documental.
Jayro Bustamante y su participación en la producción
La incorporación de Jayro Bustamante al equipo de dirección representa otro proyecto internacional en la carrera del realizador guatemalteco.
El cineasta ha construido una trayectoria marcada por historias que exploran conflictos sociales, memoria histórica e identidad cultural.
Entre sus producciones más reconocidas destacan Ixcanul, Temblores y La Llorona, películas que han conseguido proyección en festivales internacionales y han contribuido a posicionar el cine guatemalteco fuera del país.
Su participación en Palacio resulta especialmente interesante por la relación temática que existe entre esta serie y algunos de sus trabajos anteriores, en los que también ha explorado las consecuencias de la violencia y la importancia de la memoria colectiva.
En esta ocasión, Bustamante trabaja junto a los directores Edgar Nito y Samir Oliveros, bajo la coordinación creativa de Natalia Santa, quien también participa en la escritura de la serie.
Una producción que recreó el Palacio de Justicia
Uno de los aspectos más llamativos de la serie es el trabajo realizado para reconstruir los escenarios de los acontecimientos de 1985.
La producción fue grabada principalmente en Bogotá y contó con un set de más de 4 mil metros cuadrados, cuya construcción requirió aproximadamente tres meses.
Además, el equipo levantó una estructura de 30 metros que reproduce la fachada del antiguo Palacio de Justicia.
Estos espacios permitieron recrear diferentes momentos de la toma y retoma del edificio, así como los escenarios donde se desarrollaron los enfrentamientos.
La serie fue producida por Dynamo, compañía responsable de diferentes proyectos audiovisuales latinoamericanos para plataformas internacionales.
El mensaje de Jayro Bustamante sobre Palacio
A través de su cuenta oficial de Instagram, el cineasta guatemalteco compartió el primer adelanto de la producción y manifestó su entusiasmo por formar parte del proyecto.
En su publicación destacó la oportunidad de acercarse a un acontecimiento que dejó profundas consecuencias en Colombia y en la región.
También recordó que, cuatro décadas después de la tragedia, todavía existen preguntas sin resolver.
Su mensaje estuvo acompañado de imágenes del tráiler y recibió felicitaciones de seguidores y colegas del medio artístico.
El lanzamiento del adelanto permite conocer parte de la ambientación, los personajes y el tono dramático que tendrá la serie.