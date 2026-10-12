Franco Escamilla y su hijo en el gimnasio generan preocupación

El comediante mexicano Franco Escamilla se encuentra nuevamente en el centro de una controversia en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que aparece realizando una rutina de ejercicios junto a su hijo de 15 años.
Las imágenes, que comenzaron a viralizarse durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre de 2026, provocaron opiniones divididas entre los internautas, especialmente por la cantidad de peso que aparentemente utiliza el adolescente durante su entrenamiento.
Mientras algunos usuarios consideran positivo que el humorista fomente la actividad física y comparta tiempo con su hijo, otros cuestionan si los ejercicios se realizan con la técnica y supervisión adecuadas.
La controversia también ha generado una discusión sobre los entrenamientos de fuerza en menores de edad y las precauciones que deben tomarse para evitar lesiones.
¿Qué muestra el video de Franco Escamilla y su hijo?
En la grabación difundida en redes sociales se observa al adolescente realizando ejercicios de piernas en una máquina de gimnasio, aparentemente con una carga considerable.
El joven utiliza rodilleras y muestra señales de esfuerzo mientras intenta completar los movimientos. Al mismo tiempo, Franco Escamilla aparece realizando sentadillas con una barra.
La publicación generó comentarios de personas que cuestionaron tanto la cantidad de peso como la ejecución de los ejercicios.
Algunos internautas expresaron preocupación por las posibles consecuencias de levantar cargas elevadas sin una técnica apropiada, especialmente durante la adolescencia.
Sin embargo, no se ha confirmado que el joven haya sufrido alguna lesión ni que el entrenamiento estuviera fuera de sus capacidades físicas.
La grabación por sí sola tampoco permite determinar con certeza el peso utilizado o el nivel de preparación del adolescente.
¿Cuánto peso estaba levantando el adolescente?
Uno de los detalles que más llamó la atención fue la cantidad de peso mencionada en la grabación.
De acuerdo con información publicada por La Razón de México, el hijo de Escamilla señala en el video que la máquina tiene una carga de 200 kilogramos. Sin embargo, en la descripción de la publicación se especifica que el peso era de 210 kilogramos.
Esta cifra intensificó las críticas, pues algunos internautas consideraron que se trataba de una carga excesiva para un adolescente de 15 años.
No obstante, el peso indicado en una máquina de gimnasio no necesariamente equivale a la fuerza que soporta el usuario, debido a factores como el diseño y el funcionamiento del equipo.
Por ello, no es posible establecer únicamente a partir del video si la carga representaba un riesgo concreto para el joven.
Franco Escamilla responde a las críticas
Aunque inicialmente no se había pronunciado específicamente sobre la técnica utilizada por su hijo, Franco Escamilla sí publicó un mensaje en su cuenta de X el domingo 11 de octubre.
Con el humor que caracteriza sus presentaciones, el comediante hizo referencia a las críticas que recibe tanto por su apariencia física como por sus entrenamientos.
En su publicación ironizó sobre quienes anteriormente le pedían hacer ejercicio y ahora cuestionan la manera en que entrena.
El mensaje estuvo acompañado de risas y un agradecimiento al público de Cancún, donde realizó cuatro presentaciones.
Su reacción generó nuevas opiniones entre sus seguidores, aunque no aclaró si el entrenamiento de su hijo cuenta con supervisión profesional.
No es la primera vez que recibe críticas
La reciente controversia no es un episodio aislado. Meses atrás, el comediante ya había enfrentado cuestionamientos por compartir contenido relacionado con sus entrenamientos familiares.
Escamilla ha mostrado en redes sociales parte de su interés por adoptar hábitos más saludables y realizar actividad física.
Sin embargo, la presencia de su hijo adolescente en estas publicaciones ha provocado que algunos usuarios cuestionen la exposición del menor y las exigencias de las rutinas.
Otros seguidores defienden al comediante y consideran que compartir actividades deportivas entre padres e hijos puede fortalecer la convivencia familiar y fomentar la disciplina.
La discusión refleja las diferentes opiniones que existen sobre la participación de adolescentes en entrenamientos de fuerza.
¿Es peligroso que un adolescente levante pesas?
Contrario a la creencia de que los menores de edad no deberían realizar ejercicios con pesas, los especialistas señalan que el entrenamiento de fuerza puede ser beneficioso durante la adolescencia, siempre que se desarrolle bajo condiciones adecuadas.
La Academia Estadounidense de Pediatría explica que estas actividades pueden contribuir al fortalecimiento muscular, mejorar el rendimiento físico y ayudar a prevenir determinadas lesiones.
Sin embargo, recomienda que los programas estén adaptados a la edad, experiencia y condición física de cada participante.
También destaca la importancia de contar con supervisión profesional, utilizar una técnica correcta y aumentar las cargas de manera progresiva.
Los especialistas advierten que los principales riesgos aparecen cuando se realizan movimientos incorrectos, se utilizan cargas inadecuadas o no existe suficiente supervisión.
Por otra parte, las investigaciones no han demostrado que los programas de fuerza correctamente diseñados y supervisados afecten negativamente el crecimiento de los adolescentes.