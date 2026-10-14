Netflix despide 1,000 empleados por crisis de crecimiento

Netflix, una de las plataformas de entretenimiento más importantes del mundo, anunció este miércoles 14 de octubre de 2026 una reducción de aproximadamente 1,000 puestos de trabajo, equivalente al 6% de su plantilla global.
La decisión llega en un momento complicado para la compañía, que enfrenta una desaceleración en su crecimiento, dificultades para atraer nuevos suscriptores y una mayor competencia dentro de la industria del entretenimiento digital.
De acuerdo con información publicada por Bloomberg, los despidos fueron comunicados a los trabajadores mediante un correo electrónico firmado por los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters.
Aunque la compañía aseguró que su negocio continúa siendo sólido, reconoció la necesidad de realizar ajustes estratégicos para impulsar su crecimiento y mejorar su competitividad.
¿Por qué Netflix despedirá a 1,000 trabajadores?
La reducción de personal responde principalmente a la desaceleración del crecimiento de la compañía, que durante los últimos años se ha enfrentado a un mercado de streaming cada vez más competitivo.
Netflix cuenta con aproximadamente 325 millones de suscriptores, pero mantener el interés de los usuarios y atraer nuevas audiencias se ha convertido en uno de sus principales desafíos.
Según Bloomberg, los analistas han manifestado preocupación por el debilitamiento en la captación de suscriptores y la falta de nuevos éxitos capaces de generar el mismo impacto que algunas de sus producciones anteriores.
Otro indicador que ha generado inquietud es que la interacción de los usuarios con la plataforma creció únicamente un 2% durante el período más reciente.
Esto significa que, aunque Netflix mantiene una base considerable de suscriptores, necesita encontrar nuevas estrategias para lograr que los usuarios dediquen más tiempo a consumir su contenido.
¿Qué departamentos serán los más afectados?
Los recortes se concentrarán principalmente en cuatro áreas de la compañía: producto, tecnología, departamento legal y recursos humanos.
Estas divisiones forman parte de la estructura operativa que permite desarrollar nuevas herramientas, administrar servicios y coordinar el funcionamiento interno de Netflix.
En el memorando enviado a los trabajadores, Ted Sarandos y Greg Peters reconocieron que se trata de una decisión difícil.
Los ejecutivos aseguraron que la compañía continuará invirtiendo en áreas que considera fundamentales para mejorar sus servicios y acelerar la innovación.
Hasta el momento, no se ha detallado cuántos empleados serán despedidos en cada país ni si los recortes afectarán directamente las operaciones de Netflix en América Latina.
Las acciones de Netflix también enfrentan dificultades
El anuncio de los despidos ocurre en un contexto de preocupación entre los inversionistas.
De acuerdo con Bloomberg, las acciones de Netflix han registrado una caída aproximada del 25 % durante 2026, mientras que el índice S&P 500 acumula una ganancia cercana al 13 % en el mismo período.
La diferencia refleja la pérdida de confianza de algunos inversionistas respecto al ritmo de crecimiento de la plataforma.
A principios de este año, Netflix también intentó adquirir Warner Bros. Discovery, una operación que finalmente no se concretó.
El interés por comprar el estudio de Hollywood y su amplio catálogo de producciones fue interpretado por algunos analistas como una señal de que Netflix buscaba fortalecer su oferta de entretenimiento mediante la adquisición de contenido y propiedades intelectuales consolidadas.
El fracaso de la operación contribuyó a incrementar las dudas sobre la estrategia de crecimiento de la compañía.
Netflix busca nuevas formas de atraer espectadores
Ante este panorama, Netflix ha comenzado a diversificar su oferta más allá de las películas y series tradicionales.
La plataforma está apostando por deportes, eventos transmitidos en directo, podcasts en video y colaboraciones con creadores de contenido que han construido grandes audiencias en YouTube.
Con estas iniciativas, la compañía pretende aumentar el tiempo que los usuarios permanecen dentro de su servicio y abrir nuevas oportunidades comerciales.
Una de sus prioridades también es fortalecer el negocio publicitario, especialmente mediante sus planes de suscripción que incluyen anuncios.
Este modelo representa una alternativa para generar ingresos adicionales sin depender exclusivamente del pago mensual de sus suscriptores.
Sin embargo, la estrategia implica competir no solamente con otras plataformas de streaming, sino también con servicios de videos digitales y redes sociales.
La falta de grandes éxitos preocupa a los inversionistas
Otro de los desafíos señalados por los analistas es la necesidad de desarrollar producciones capaces de convertirse en fenómenos internacionales.
Aunque Netflix continúa estrenando películas, documentales y series originales, algunos especialistas consideran que la plataforma necesita nuevos títulos que generen conversación durante períodos prolongados.
La compañía también enfrenta dificultades para mantener el interés de los espectadores después de las primeras temporadas de algunas series.
Este comportamiento representa un reto importante porque los grandes éxitos contribuyen a atraer suscriptores, reducir las cancelaciones y fortalecer el posicionamiento de la marca.
Bloomberg también destacó que Netflix obtuvo su menor cantidad de premios Emmy en una década, un dato que se suma a las preocupaciones relacionadas con el desempeño de sus producciones originales.
No obstante, los premios y reconocimientos no son el único indicador del éxito comercial de una plataforma.
¿Netflix está atravesando una crisis económica?
Aunque los despidos han generado preocupación, la compañía sostiene que su negocio continúa siendo sólido y que mantiene sus previsiones financieras para el cierre de 2026.
En el mensaje dirigido a los empleados, Sarandos y Peters explicaron que la reducción de personal forma parte de una reorganización destinada a concentrar recursos en las áreas con mayor potencial de crecimiento.
Por ello, los recortes no significan necesariamente que Netflix esté al borde de la quiebra o que tenga problemas inmediatos para continuar operando.
Más bien, reflejan un cambio de estrategia en una empresa que busca recuperar el ritmo de expansión que mantuvo durante años.
Durante la conferencia Bloomberg Screentime, Ted Sarandos reconoció que Netflix no estaba creciendo tan rápido como esperaba y aseguró que estaban trabajando para acelerar ese proceso.
¿Qué pasará con Netflix y sus suscriptores?
El anuncio de los despidos no incluye cambios inmediatos en los planes de suscripción, las tarifas o la disponibilidad del servicio.
Tampoco se ha informado que la reducción de personal implique la cancelación de producciones específicas.
Sin embargo, los ajustes muestran que Netflix está modificando su estrategia para enfrentar una nueva etapa en la industria del entretenimiento.
A finales de 2025, la compañía contaba con aproximadamente 16,000 trabajadores en todo el mundo, más de la mitad de ellos ubicados en Estados Unidos.
La reducción de alrededor de 1,000 puestos representa uno de los movimientos laborales más importantes anunciados recientemente por la plataforma.
Mientras continúa apostando por nuevos formatos de entretenimiento y mayores ingresos publicitarios, Netflix enfrenta el desafío de mantener su liderazgo en un mercado donde los espectadores tienen cada vez más alternativas.