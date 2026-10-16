Chris Pratt y Papa León XIV revelan secretos de San Pedro

El actor estadounidense Chris Pratt, reconocido por sus participaciones en Guardianes de la Galaxia y Jurassic World, sorprende con un proyecto cinematográfico muy diferente a sus habituales producciones de Hollywood.
Se trata de Pétros Ení: Discovering the Origins, un documental que cuenta con la participación especial del papa León XIV y que permite descubrir la historia, los secretos arqueológicos y el significado religioso de la tumba de San Pedro, ubicada debajo de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.
La producción se estrenó este viernes 16 de octubre en el Festival de Cine de Roma, en un momento especialmente significativo para la Iglesia católica, debido a la reciente operación del pontífice.
El documental también forma parte de las conmemoraciones por los 400 años de la consagración de la actual Basílica de San Pedro, realizada el 18 de noviembre de 1626.
El papa León XIV reaparece en documental tras su cirugía
La presentación de la producción coincide con la recuperación del papa León XIV, de 71 años, quien fue sometido a una intervención quirúrgica el martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma.
Durante la operación, los médicos extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho después de detectar un nódulo que resultó ser un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.
Según los informes médicos difundidos por el Vaticano, la intervención se desarrolló sin complicaciones y el pontífice presenta una evolución favorable.
Este viernes, el Vaticano también difundió imágenes del papa durante su recuperación, mientras continúa con fisioterapia respiratoria y realiza algunas de sus actividades cotidianas de manera independiente.
Aunque permanece hospitalizado, ha podido celebrar misa y atender asuntos relacionados con sus responsabilidades como líder de la Iglesia católica.
La participación de León XIV en el documental fue grabada previamente y no constituye una aparición pública posterior a su cirugía.
Durante la presentación en Roma, los asistentes dedicaron un aplauso al pontífice, mientras representantes del Vaticano expresaron sus deseos de que continúe recuperándose satisfactoriamente.
Chris Pratt descubre los secretos de la tumba de San Pedro
En el documental, Chris Pratt se convierte en el guía de un recorrido por algunos de los espacios más históricos y menos conocidos del Vaticano.
La producción, de aproximadamente 60 minutos, comienza con el actor caminando por la Plaza de San Pedro durante la noche, antes de ingresar a la basílica.
Posteriormente, la narración conduce a los espectadores hacia la Necrópolis Vaticana, una antigua zona funeraria situada debajo del templo, donde se encuentra el lugar identificado por la tradición católica como la sepultura del apóstol Pedro.
A través de imágenes del interior de la basílica, documentos históricos y testimonios de especialistas, el documental reconstruye cómo una tumba relativamente sencilla llegó a convertirse en uno de los sitios de mayor importancia para el cristianismo.
Uno de los aspectos destacados por Vatican News es que las imágenes presentadas en la producción no fueron modificadas mediante inteligencia artificial.
¿Qué significa Pétros Ení?
El título del documental proviene de una antigua inscripción griega relacionada con las investigaciones arqueológicas realizadas en el Vaticano.
La expresión Pétros Ení significa "Pedro está aquí" y hace referencia a los indicios encontrados cerca del lugar donde, según la tradición cristiana, fue enterrado el apóstol.
San Pedro es considerado por la Iglesia católica como el primero de los papas y uno de los discípulos más cercanos de Jesús.
De acuerdo con la tradición, fue martirizado en Roma durante el siglo I, y su sepultura se convirtió en un lugar de veneración para los primeros cristianos.
Con el paso del tiempo, el emperador Constantino ordenó construir una basílica sobre el área donde se encontraba la tumba, dando origen al complejo religioso que posteriormente sería reemplazado por el actual templo.
Los descubrimientos arqueológicos bajo el Vaticano
La película también profundiza en las investigaciones realizadas durante el siglo XX para identificar el lugar donde habría sido enterrado San Pedro.
Las excavaciones comenzaron durante el pontificado de Pío XII, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando se autorizó explorar las estructuras subterráneas de la basílica.
En 1950, Pío XII anunció el hallazgo del lugar identificado como la tumba del apóstol.
Años después, nuevas investigaciones arqueológicas permitieron estudiar restos óseos y antiguas inscripciones encontradas en la zona.
En 1968, el papa Pablo VI anunció que los restos atribuidos a San Pedro habían sido identificados de manera que la Iglesia consideraba convincente.
El documental recupera estos acontecimientos mediante archivos históricos, testimonios de especialistas y material audiovisual relacionado con las excavaciones.
¿Qué dice el papa León XIV en el documental?
La participación del pontífice se reserva para las escenas finales, cuando reflexiona sobre la importancia de San Pedro y el significado de su sepultura debajo de la basílica.
León XIV recuerda que el templo fue construido en ese lugar debido a la tradición que sitúa allí el martirio del apóstol.
También destaca la humanidad de Pedro, un hombre que, pese a sus debilidades, se convirtió en una figura fundamental para el desarrollo de la Iglesia.
Su reflexión establece un vínculo entre los primeros años del cristianismo y la continuidad histórica de los sucesores de San Pedro.
Estas palabras adquieren un significado especial debido al momento de recuperación médica que atraviesa el pontífice, aunque fueron grabadas antes de su hospitalización.
¿Quiénes están detrás de la producción?
El documental está dirigido por la cineasta española Paula Ortiz, mientras que el guion fue escrito por Andrea Tornielli, director editorial de los medios de comunicación del Vaticano.
La producción estuvo a cargo de AF Films, compañía fundada por Frank Ariza y Manu Vega, en colaboración con Vatican Media y la Fábrica de San Pedro.
También contó con la asesoría del arqueólogo Pietro Zander, especialista en la Necrópolis Vaticana, quien aporta información sobre los hallazgos históricos realizados debajo de la basílica.
Chris Pratt, además de conducir el recorrido, ha destacado la importancia personal que tuvo para él participar en un proyecto relacionado con la historia del cristianismo.
¿Cuándo se estrenará en los cines?
Pétros Ení: Discovering the Origins tuvo su presentación especial el 16 de octubre de 2026 en el Festival de Cine de Roma.
Según la información difundida sobre el proyecto, su distribución internacional en salas cinematográficas está prevista para febrero de 2027.
Por el momento, no se ha confirmado una fecha específica de estreno en los cines de Guatemala.
La producción busca acercar al público a uno de los lugares más importantes de la historia del cristianismo, combinando arqueología, documentos históricos, imágenes inéditas y la participación de dos figuras reconocidas internacionalmente.
El estreno también coincide con un momento de especial atención hacia la salud del papa León XIV, cuya recuperación continúa siendo seguida por millones de fieles alrededor del mundo.