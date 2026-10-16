Memes Divertidos Tras la Presentación del Carro Volador de Tesla

La presentación del nuevo Tesla Roadster, un vehículo deportivo eléctrico capaz de elevarse del suelo y realizar maniobras aéreas, ha causado sensación en las redes sociales. Sin embargo, más allá de la innovación tecnológica presentada por Elon Musk, los internautas encontraron una oportunidad perfecta para desatar su creatividad con divertidos memes.
La noche del jueves 15 de octubre de 2026, Tesla sorprendió al mundo durante un evento realizado en las instalaciones de SpaceX, en Texas, Estados Unidos, donde mostró las capacidades de su esperado automóvil deportivo.
Durante la demostración, el vehículo ascendió por una rampa curva, se desplazó brevemente boca abajo y posteriormente salió impulsado por los aires, realizó una pirueta y aterrizó nuevamente sobre sus ruedas.
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X, generando miles de reacciones y comentarios sobre cómo sería utilizar un automóvil de estas características en la vida cotidiana.
Guatemala no se queda atrás con los memes del Tesla volador
Como suele ocurrir con los acontecimientos que se vuelven virales, el ingenio de los internautas guatemaltecos encontró una nueva fuente de inspiración en el automóvil presentado por Tesla.
Una de las imágenes que circulan muestra al supuesto vehículo volador atrapado entre numerosos cables del tendido eléctrico de una calle guatemalteca.
La composición hace referencia a una situación muy conocida por los habitantes del país: la gran cantidad de cables que atraviesan calles y avenidas, especialmente en sectores urbanos.
El resultado es una escena humorística que imagina las dificultades que enfrentaría un automóvil volador si intentara desplazarse por algunas zonas de Guatemala.
Otro de los memes compartidos presenta al Tesla sobrevolando una escena nocturna junto a las cabinas del Aerometro, el proyecto de transporte por cable de la Ciudad de Guatemala.
Los memes también se apoderan de las redes internacionales
El humor no se limitó a Guatemala. En distintos países, los usuarios aprovecharon las imágenes de la presentación para imaginar situaciones insólitas relacionadas con el automóvil.
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😂 ¡EN MÉXICO YA LE HICIERON MEMES AL TESLA QUE “VUELA”: “SERÁ UN PELIGRO EN MÉXICO” 🇲🇽🚀 ¡Los mexicanos no perdonan nada! 😂🇲🇽 Después de la presentación del Tesla Roadster con propulsores, las redes comenzaron a llenarse de memes imaginando lo que podría pasar si esta tecnología llegara a las calles de México. 🚗🚀 Y para muestra, un video de un automóvil que terminó estrellado en lo alto de un anuncio de carretera, ¡justo como muchos imaginan que acabaría un Tesla volador por acá! 💀🤣 Entre baches, tráfico y ahora autos con propulsores, los internautas ya hicieron de las suyas con el humor que los caracteriza. 😂 ¿Tú también crees que en México terminaría así? ¡Los leemos! 👇🤣 Tesla Roadster Memes México HumorMexicano ElonMusk AutosDelFuturo MemesMexicanos Viral Humor RedesSociales♬ sonido original - Entre líneas - Entre líneas
Algunos bromearon sobre la posibilidad de evitar los congestionamientos vehiculares, mientras que otros imaginaron cómo sería recibir una multa de tránsito mientras el automóvil realiza una pirueta en el aire.
También aparecieron comparaciones con películas de ciencia ficción, videojuegos y personajes animados.
Una de las referencias más populares fue la película Regreso al futuro, cuya historia presenta vehículos capaces de desplazarse por el aire.
Otros internautas recordaron el esperado videojuego Grand Theft Auto VI, haciendo bromas sobre la llegada de un automóvil volador antes del lanzamiento del título.
Las aseguradoras, las señales de tránsito y hasta la posibilidad de derramar una bebida mientras el automóvil realiza movimientos bruscos también fueron protagonistas de las publicaciones humorísticas.
¿Cómo funciona el nuevo carro volador de Tesla?
El Tesla Roadster incorpora tecnología desarrollada con SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, para ejecutar maniobras que hasta hace algunos años parecían exclusivas de las películas de ciencia ficción.
El sistema utiliza propulsores alimentados por aire comprimido a alta presión, que permiten impulsar el vehículo y controlar sus movimientos durante breves desplazamientos aéreos.
También dispone de un mecanismo de succión instalado en su parte inferior, diseñado para mantenerlo adherido a superficies incluso cuando se encuentra en posición invertida.
Durante la presentación, los ingenieros explicaron que el automóvil puede realizar giros en el aire y alcanzar niveles de aceleración extraordinarios.
Según Tesla, una de las pruebas permitió que el Roadster acelerara de 0 a 96 kilómetros por hora en aproximadamente 0.8 segundos, una cifra que todavía deberá comprobarse mediante evaluaciones independientes.
¿El Tesla Roadster realmente puede volar?
Aunque las imágenes muestran al automóvil elevándose del suelo, es importante aclarar que el nuevo Roadster no funciona como un avión ni como un helicóptero.
La demostración consistió en maniobras aéreas de corta duración, realizadas en un entorno controlado y con ayuda de propulsores.
Esto significa que todavía no se ha demostrado que el vehículo pueda realizar viajes aéreos prolongados, desplazarse libremente sobre las ciudades o utilizarse como medio de transporte volador cotidiano.
Además, las funciones aéreas del prototipo no cuentan actualmente con las autorizaciones necesarias para utilizarse en las vías públicas.
¿Cuándo saldrá a la venta el Tesla Roadster?
Elon Musk anunció que la compañía tiene previsto comenzar la producción del nuevo Roadster en 2028, después de varios años de retrasos en el desarrollo del automóvil.
La nueva generación del deportivo fue anunciada originalmente en 2017, por lo que su presentación ha despertado una enorme expectativa entre los seguidores de la marca.
Tesla ha mostrado tres variantes del modelo, denominadas Performance, Thrust y Rocket, aunque la última estaría destinada a compradores seleccionados mediante invitación.
Por el momento, la compañía no ha confirmado un precio definitivo para el nuevo vehículo ni una fecha exacta de entrega a los consumidores.