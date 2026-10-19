Fotos de Gala Montes Fumando de Niña: Impacto en Redes

Una reciente filtración de fotografías en redes sociales ha desatado una fuerte controversia alrededor de Gala Montes y su familia, generando un amplio debate sobre la responsabilidad parental y la exposición de menores en el ámbito público.
De acuerdo con las fotos, vemos a la actriz y a su hermana Beba fumando cuando eran niñas, han provocado una ola de críticas dirigidas hacia su madre, Crista Montes, por las circunstancias en las que se encontraban las menores.
La polémica escaló rápidamente, provocando una reacción pública de Gala Montes, quien vinculó el incidente con tensiones familiares previas y declaraciones de su progenitora.
La controversia se inició la noche del pasado sábado, cuando una cuenta de X, identificada como "Brote Psicótico Galoca", compartió una serie de instantáneas que rápidamente se viralizaron.
En ellas, se observa a Gala Montes durante su infancia en lo que parece ser una reunión social con varias personas. Lo que más impactó a los usuarios fue la clara evidencia de las menores utilizando una pipa para fumar, un hecho que generó indignación y preocupación.
En una de las tomas más difundidas, la actriz aparece exhalando humo, mientras que su hermana Beba también está presente y, según los reportes, repite la acción, lo que sugiere una participación activa de ambas.
Otra fotografía crucial muestra a Crista Montes, madre de las actrices, acompañada de un hombre, sosteniendo la manguera de una pipa y exhalando humo.
Sobre una mesa cercana, se distinguen elementos como un vaso de refresco y una cajetilla de cigarros, lo que añadió más leña al fuego del debate sobre la responsabilidad parental y el tipo de ambiente en el que crecieron las hermanas.
La publicación original estuvo acompañada de comentarios muy críticos hacia la madre de las actrices, cuestionando severamente que sus hijas fueran expuestas a este tipo de situaciones cuando aún eran muy pequeñas.
Reacción de Gala Montes
Tras la masiva difusión de las imágenes, la actriz Gala Montes reaccionó públicamente a la polémica durante la madrugada del domingo a través de su propia cuenta de X.
En su mensaje, la intérprete no solo abordó las fotografías, sino que también vinculó la difusión de las imágenes con recientes declaraciones de su madre, quien la habría criticado por su apariencia física en una transmisión en vivo en redes sociales, sugiriendo una relación directa entre ambos eventos.
Además, Gala Montes hizo referencia directa a las afirmaciones de Crista, quien, según la actriz, había negado que Gala consumiera sustancias bajo su tutela. Con un tono contundente y desafiante, la actriz escribió:
"¿Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo no consumía nada? A las pruebas me remito".
Este mensaje se interpretó como una respuesta directa a las negaciones de su madre y una confirmación implícita de las circunstancias mostradas en las fotografías, añadiendo una capa de drama personal a la controversia pública.
Con estas palabras, Gala Montes respondió públicamente a las declaraciones que atribuyó a su madre, mientras las fotografías continuaban generando un sinfín de comentarios y cuestionamientos en la esfera digital, profundizando la división de opiniones entre sus seguidores y el público en general sobre la dinámica familiar de las Montes.