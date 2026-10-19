Héroes del Silencio: Espectáculo Sinfónico en Guatemala

Los seguidores de la legendaria banda española Héroes del Silencio tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia musical diferente con la llegada de La Suite del Silencio, un espectáculo que transforma algunas de las canciones más emblemáticas del grupo en una propuesta que combina rock y música de cámara.
La producción se presentará el 23 y 24 de octubre de 2026 en el Museo de la Merced, en la Ciudad de Guatemala, y posteriormente llegará a Quetzaltenango el 30 de octubre, con una función programada para las 19:00 horas en el Teatro Roma.
El espectáculo promete transportar al público a través de las composiciones que marcaron a varias generaciones de seguidores del rock en español, pero desde una perspectiva musical renovada.
Lejos de ser un concierto convencional de versiones, La Suite del Silencio propone una reinterpretación conceptual de la música de Héroes del Silencio, con arreglos que incorporan nuevas texturas instrumentales y una puesta en escena diseñada para resaltar la intensidad de sus canciones.
Una propuesta que une el rock y la música de cámara
La Suite del Silencio es una creación conceptual del músico Gonzalo Valdivia, quien desarrolló una propuesta que busca rendir homenaje al legado de Héroes del Silencio a través de un lenguaje musical distinto.
El proyecto reúne a músicos de España, Guatemala y Costa Rica, quienes aportan sus experiencias y estilos para construir una interpretación que combina la energía característica del rock con la riqueza sonora de los instrumentos de cámara.
Entre los artistas participantes destacan Alan Boguslavsky, Tony Villegas, Esteban Salas y Paulo Alvarado.
La presencia de músicos vinculados a distintas trayectorias artísticas convierte este espectáculo en una experiencia especial para quienes crecieron escuchando las canciones de la agrupación española.
La propuesta también permite que nuevas generaciones descubran su repertorio mediante arreglos que exploran otras posibilidades musicales.
Exintegrantes de Héroes del Silencio participarán en el espectáculo
Uno de los principales atractivos de esta producción es la participación de músicos que formaron parte de la historia de Héroes del Silencio.
Gonzalo Valdivia participó como guitarrista durante la gira de reunión que la banda realizó en 2007, mientras que Alan Boguslavsky integró la agrupación durante la década de 1990.
Ambos artistas aportarán su experiencia a una propuesta que combina guitarras eléctricas, violines, viola, violonchelo, piano, arpa y otros instrumentos.
El espectáculo también incorporará video mapping, una tecnología que permite proyectar imágenes sobre superficies arquitectónicas para crear efectos visuales sincronizados con la música.
Más detalles del evento
El espectáculo contará con tres presentaciones confirmadas en el país.
En la Ciudad de Guatemala, las funciones se realizarán el viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Arquidiocesano-Museo de La Merced, ubicado en la zona 1 capitalina.
Posteriormente, la producción se trasladará a Quetzaltenango, donde se presentará el viernes 30 de octubre, también a las 19:00 horas, en el Teatro Roma.
Cada función tendrá una duración aproximada de 120 minutos y está recomendada para personas mayores de 14 años. Las entradas están a la venta en Viveloonline.com.