PlayStation 6: ¿Superará los $1000? Filtraciones preocupantes

La próxima generación de consolas de videojuegos comienza a generar preocupación entre los seguidores de PlayStation, especialmente por los rumores relacionados con el precio que podría alcanzar la futura PlayStation 6.
Aunque Sony todavía no ha presentado oficialmente su nueva consola, una reciente filtración ha despertado inquietud entre los jugadores, ya que apunta a que el dispositivo podría superar los mil dólares, una cifra considerablemente más elevada de lo que muchos consumidores esperarían pagar.
La información comenzó a circular con fuerza este lunes 19 de octubre de 2026, después de que distintos medios especializados retomaran declaraciones del conocido filtrador KeplerL2, quien aseguró que solamente dos componentes de la consola representarían un gasto superior a los 680 dólares para Sony.
El dato ha generado nuevas especulaciones sobre el futuro de PlayStation y sobre cómo el encarecimiento de los componentes tecnológicos podría afectar a la próxima generación de videojuegos.
Sin embargo, es importante aclarar que Sony no ha confirmado el precio, las especificaciones definitivas ni la fecha de lanzamiento de PlayStation 6. Las cifras difundidas corresponden a estimaciones no verificadas.
¿Por qué la PlayStation 6 podría costar más de mil dólares?
La polémica comenzó en los foros especializados de NeoGAF, donde KeplerL2, conocido por compartir información sobre componentes de AMD y futuras consolas, aseguró que el costo de la memoria RAM y del almacenamiento de PlayStation 6 superaría los 680 dólares.
Esta cantidad correspondería únicamente a dos elementos del dispositivo, sin incluir otros componentes fundamentales para su funcionamiento.
Para fabricar una consola también se necesitan procesadores, unidades gráficas, placas electrónicas, sistemas de refrigeración, fuentes de alimentación y diferentes materiales que conforman su estructura.
Además, existen gastos relacionados con el ensamblaje, transporte, distribución y comercialización.
De acuerdo con reportes publicados por TechRadar y Vandal, el filtrador había mencionado anteriormente una estimación cercana a los 960 dólares para el conjunto de componentes de la consola.
Con el incremento de los costos tecnológicos, algunos especialistas consideran posible que el gasto de fabricación termine superando los mil dólares.
No obstante, el costo de fabricación no equivale necesariamente al precio que pagará el consumidor, ya que Sony podría aplicar distintas estrategias comerciales para establecer el valor final.
La inteligencia artificial podría ser una de las responsables
Uno de los aspectos más llamativos de esta información es la posible relación entre el aumento de los precios y el crecimiento de la industria de la inteligencia artificial.
Durante los últimos años, las empresas tecnológicas han incrementado sus inversiones en centros de datos y sistemas especializados en inteligencia artificial.
Estos equipos requieren grandes cantidades de memoria y almacenamiento, lo que ha generado una fuerte demanda de componentes electrónicos.
La presión sobre el suministro de memoria puede repercutir en los costos de fabricación de computadoras, teléfonos inteligentes, tarjetas gráficas y consolas de videojuegos.
En el caso de PlayStation 6, el encarecimiento de la memoria RAM y de los chips de almacenamiento NAND sería uno de los principales factores detrás de las cifras mencionadas en la filtración.
El problema no afectaría exclusivamente a Sony, sino también a otras compañías que preparan nuevos dispositivos para los próximos años.
Sin embargo, todavía no está claro cuánto durarán estas condiciones del mercado ni cuál será su impacto definitivo en el precio de las futuras consolas.
Sony ya había advertido sobre el aumento de costos
Aunque la compañía japonesa no ha confirmado las cifras filtradas, anteriormente reconoció que el encarecimiento de los componentes representa un desafío para su negocio.
Durante una sesión de preguntas y respuestas con inversionistas, correspondiente a su división de videojuegos en 2026, Sony explicó que no resulta realista absorber todos los incrementos de costos de los componentes.
La empresa también señaló que, como principio general, no pretende comercializar sus dispositivos con pérdidas significativas.
Estas declaraciones han cobrado relevancia ante las especulaciones sobre PlayStation 6, debido a que sugieren que la compañía podría trasladar parte de los aumentos de fabricación al precio de sus productos.
No obstante, Sony también indicó que continúa evaluando las condiciones del mercado y las estrategias para ofrecer una relación adecuada entre el precio y el valor de sus dispositivos.
Por lo tanto, estas declaraciones no constituyen una confirmación de que PlayStation 6 vaya a costar más de mil dólares.
¿Cuánto costaron las anteriores consolas PlayStation?
Para comprender por qué la cifra ha generado tanta atención, es importante recordar los precios de lanzamiento de algunas consolas de Sony en Estados Unidos.
La PlayStation 4 llegó al mercado en noviembre de 2013 con un precio inicial de 399 dólares.
Siete años después, en noviembre de 2020, PlayStation 5 debutó con dos versiones: una edición digital de 399.99 dólares y otra con lector de discos de 499.99 dólares.
Posteriormente, Sony amplió su catálogo con PlayStation 5 Pro, una versión enfocada en ofrecer mayor rendimiento gráfico, que se lanzó en noviembre de 2024 con un precio inicial de 699.99 dólares.
Si PlayStation 6 llegara a comercializarse por más de mil dólares, representaría un aumento considerable respecto a los precios de lanzamiento de estas generaciones.
En mercados como Guatemala, el precio final también podría verse afectado por impuestos, costos de importación, distribución y márgenes comerciales.
Por esa razón, cualquier estimación sobre su posible precio en quetzales sería prematura mientras Sony no anuncie oficialmente el producto.
¿Qué novedades podría incluir la PlayStation 6?
Además del precio, las características técnicas de PlayStation 6 se han convertido en uno de los temas más comentados entre los aficionados a los videojuegos.
Diversas filtraciones apuntan a que Sony podría apostar por una nueva generación de procesadores desarrollados junto con AMD, así como por mejoras importantes en el rendimiento gráfico.
Entre las tecnologías que se mencionan se encuentran sistemas avanzados de escalado de imágenes, mayor capacidad de memoria y nuevas herramientas para mejorar la iluminación y los efectos visuales.
También existen especulaciones sobre una posible consola portátil vinculada a la siguiente generación de PlayStation.
Sin embargo, ninguna de estas características debe considerarse definitiva, ya que Sony no ha presentado públicamente una ficha técnica oficial de PlayStation 6.
Incluso algunas supuestas filtraciones recientes sobre las especificaciones de un dispositivo portátil han sido cuestionadas por las propias fuentes a las que se atribuían.
Por el momento, los jugadores deberán esperar información oficial para conocer qué mejoras ofrecerá realmente la nueva generación.
Otra de las grandes interrogantes está relacionada con su fecha de lanzamiento.
Aunque diferentes filtradores han mencionado posibles ventanas de estreno entre 2027 y 2029, Sony todavía no ha anunciado una fecha oficial para la llegada de PlayStation 6.
Algunos reportes sugieren que las condiciones del mercado tecnológico, especialmente los elevados costos de memoria y almacenamiento, podrían influir en los planes de lanzamiento.