Historia real tras la película 'Primate': un relato aterrador

Las películas de terror suelen recurrir a criaturas sobrenaturales, asesinos y situaciones extremas para provocar miedo. Sin embargo, algunas de las historias más inquietantes encuentran inspiración en acontecimientos que realmente ocurrieron.
Ese es el caso de Primate, una producción de terror que ha despertado curiosidad por las semejanzas de su argumento con uno de los ataques de animales más impactantes registrados en Estados Unidos.
La cinta, dirigida por Johannes Roberts, presenta a un chimpancé criado como mascota que, después de contraer rabia, se transforma en una amenaza mortal para las personas que lo rodean.
Aunque la película es una obra de ficción y no reconstruye directamente un caso real, su argumento recuerda la tragedia protagonizada por Travis, un chimpancé que en 2009 atacó brutalmente a Charla Nash, una mujer cercana a su propietaria.
El incidente conmocionó a Estados Unidos y reavivó el debate sobre los peligros de mantener animales salvajes en entornos domésticos.
¿De qué trata la película Primate?
La historia sigue a Lucy, una joven universitaria que regresa a su hogar en Hawái acompañada de sus amigos para disfrutar de unas vacaciones.
En la residencia familiar vive Ben, un chimpancé que ha sido criado como parte de la familia y que mantiene una relación cercana con sus integrantes.
Durante años, el animal ha convivido con los humanos, hasta el punto de aprender a comunicarse mediante un sistema electrónico diseñado para él.
Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando Ben es mordido por una mangosta infectada con rabia, una enfermedad que altera su comportamiento y lo convierte en una amenaza.
Lo que comienza como una reunión entre amigos termina convirtiéndose en una lucha desesperada por sobrevivir.
Los protagonistas quedan atrapados en una vivienda aislada, donde deben encontrar la manera de escapar de un animal que conoce perfectamente cada rincón del lugar.
La película combina elementos del terror de supervivencia con escenas de tensión y violencia, utilizando el contraste entre el cariño que la familia siente por Ben y el peligro que representa después de enfermar.
La producción está protagonizada por Johnny Sequoyah, Jessica Alexander y Troy Kotsur, y fue estrenada comercialmente en enero de 2026 bajo la distribución de Paramount Pictures.
Travis, el chimpancé detrás de una tragedia real
La historia de Travis comenzó mucho antes del ataque que lo convertiría en noticia internacional.
El chimpancé vivía en Stamford, Connecticut, junto a Sandra Herold, quien lo había criado durante años como si fuera un integrante de su familia.
El animal había adquirido notoriedad por su convivencia con los humanos y por realizar actividades poco habituales para un primate salvaje.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2009 ocurrió una tragedia que cambiaría para siempre la vida de Charla Nash.
Ese día, Sandra Herold solicitó ayuda a su amiga para intentar controlar a Travis y conseguir que regresara al interior de la vivienda.
Cuando Nash llegó al lugar, el chimpancé se abalanzó sobre ella y la atacó violentamente. La agresión le provocó lesiones devastadoras en el rostro y las manos, además de dejarla sin visión.
La policía acudió al lugar después de recibir una llamada de emergencia. Finalmente, uno de los agentes disparó contra Travis, que murió como consecuencia de las heridas.
El ataque tuvo una amplia repercusión mediática y puso nuevamente en discusión los riesgos de criar chimpancés como animales domésticos.
Charla Nash sobrevivió y enfrentó una larga recuperación
A pesar de la gravedad de sus lesiones, Charla Nash sobrevivió al ataque y comenzó un prolongado proceso de recuperación.
Las heridas le provocaron la pérdida de la visión y daños permanentes que transformaron por completo su vida cotidiana. En mayo de 2011, más de dos años después de la tragedia, fue sometida a un trasplante facial en el Hospital Brigham and Women's de Boston.
La compleja intervención duró aproximadamente 20 horas y contó con la participación de un equipo de más de 30 profesionales médicos.
Los especialistas también intentaron realizarle un trasplante de ambas manos, pero surgieron complicaciones que obligaron a retirarlas.
La operación facial representó un avance importante en su recuperación y le permitió recuperar algunas funciones que había perdido después del ataque.
Su historia adquirió relevancia internacional no solamente por la violencia del incidente, sino también por su fortaleza durante el tratamiento y por los avances médicos que hicieron posible su intervención.
¿Primate está basada realmente en el ataque de Travis?
Aunque las semejanzas entre ambos casos son evidentes, no sería correcto afirmar que Primate es una adaptación directa de la tragedia de Charla Nash.
De hecho, el director Johannes Roberts ha explicado que la idea original de la película surgió hace aproximadamente 15 años, cuando observó al perro de su madre dando vueltas alrededor de una piscina.
Aquella situación le hizo imaginar qué ocurriría si el animal contrajera rabia y se volviera peligroso.
Roberts también reconoció la influencia de Cujo, la novela de Stephen King llevada al cine en 1983, cuya historia gira alrededor de un perro que desarrolla un comportamiento violento después de contraer la enfermedad.
Inicialmente, el proyecto de Primate también tenía como protagonista a un perro. Sin embargo, durante el desarrollo del guion, los realizadores decidieron sustituirlo por un chimpancé.
Por lo tanto, aunque el ataque de Travis es uno de los casos reales con los que se ha relacionado la película, las declaraciones del director apuntan a que su principal inspiración creativa fue Cujo y una experiencia personal.
La relación con Travis es principalmente temática y no una recreación de los acontecimientos de 2009.
Las diferencias entre Ben y Travis
Una de las principales diferencias entre la película y la realidad es la explicación del comportamiento de los chimpancés.
En Primate, Ben contrae rabia después de ser mordido por una mangosta infectada, lo que desencadena los acontecimientos violentos de la historia. En cambio, no existe evidencia de que Travis padeciera rabia cuando atacó a Charla Nash.
Además, la película presenta una serie de ataques dentro de una residencia en Hawái, mientras que el incidente real ocurrió en Connecticut y tuvo como principal víctima a una mujer que intentaba ayudar a la propietaria del animal.
El filme también incorpora situaciones extremas propias del cine de terror, diseñadas para mantener la tensión y sorprender al espectador.
La diferencia es importante porque permite distinguir los hechos documentados de los elementos ficticios utilizados por los guionistas.