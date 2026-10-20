 Cúpulas de Santo Domingo: un recorrido especial y único
Farándula

Descubre las impresionantes cúpulas de Santo Domingo en un recorrido especial

Las impresionantes cúpulas de Santo Domingo podrán recorrerse durante octubre, ofreciendo una oportunidad única para descubrir sus secretos arquitectónicos y contemplar la Ciudad de Guatemala desde las alturas. ¡Conoce los detalles!

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Cúpulas de Santo Domingo, Redes sociales
Cúpulas de Santo Domingo / FOTO: Redes sociales
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La Ciudad de Guatemala guarda numerosos tesoros arquitectónicos que forman parte de su historia y que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidos para quienes recorren diariamente sus calles.

Uno de estos lugares es el histórico Templo de Santo Domingo, ubicado en la zona 1 capitalina, que durante octubre de 2026 ofrece una experiencia especial para quienes desean conocer sus instalaciones desde una perspectiva poco habitual.

Bajo el nombre "Un rincón cerca del cielo", el Centro Cultural Patronato Santo Domingo invita a los visitantes a recorrer las cúpulas de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, apreciar su arquitectura y descubrir una vista diferente del recinto religioso.

La actividad estará disponible del 1 al 31 de octubre y tiene un costo de Q30 por persona, convirtiéndose en una alternativa cultural para quienes buscan descubrir nuevos rincones de la capital sin realizar un gasto elevado.

Un recorrido por las alturas de Santo Domingo

La experiencia permite acercarse a espacios arquitectónicos que normalmente se contemplan desde el interior del templo o desde las calles cercanas.

Durante la visita, los participantes podrán observar de cerca las cúpulas y distintos elementos de la construcción, además de apreciar el entorno desde una posición elevada.

Las cúpulas son estructuras arquitectónicas que suelen coronar edificios religiosos y monumentales. Además de su función estructural, representan uno de los elementos visuales más característicos de numerosas iglesias históricas.

En el caso de Santo Domingo, forman parte de un conjunto religioso que conserva un importante valor patrimonial para la Ciudad de Guatemala.

El recorrido busca despertar el interés por la arquitectura, la historia y la conservación de los espacios culturales que forman parte de la identidad guatemalteca.

Una oportunidad para descubrir el patrimonio de Guatemala

La actividad forma parte de las iniciativas culturales del Patronato Santo Domingo, una institución dedicada a promover el conocimiento, la conservación y la valoración de este conjunto histórico.

El antiguo convento conserva espacios como patios, corredores, claustros y estructuras abovedadas que permiten conocer aspectos de la arquitectura de la época colonial.

El recorrido por las cúpulas se suma a las actividades organizadas durante octubre, ofreciendo una alternativa para quienes disfrutan de la fotografía, la historia y las visitas culturales.

Asimismo, la experiencia permite apreciar el patrimonio arquitectónico desde una perspectiva diferente a la de las visitas tradicionales al interior de las iglesias.

¿Cuándo y cuánto cuesta el recorrido?

Un rincón cerca del cielo se desarrolla del 1 al 31 de octubre de 2026, con actividades programadas todos los días.

Según la información publicada por el Centro Cultural Patronato Santo Domingo, los horarios son a las 11:00 de la mañana y a las 4:00 de la tarde. El costo es de Q30 por persona y por jornada.

La actividad se realiza en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, ubicada en la 12 avenida 10-51, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Para participar, es necesario registrarse previamente por WhatsApp al número 5517-1868, indicando el día de asistencia, nombre y cantidad de personas.

También se puede realizar el registro presencialmente en el kiosco de Momentos, ubicado en el atrio de la basílica.

Los organizadores recomiendan consultar la disponibilidad antes de acudir al lugar, especialmente para quienes desean asistir en fechas específicas.

Una experiencia cultural para disfrutar en octubre

Con esta iniciativa, el Centro Cultural Patronato Santo Domingo busca acercar a los guatemaltecos a uno de los edificios históricos más emblemáticos de la capital.

La posibilidad de recorrer sus cúpulas representa una oportunidad para descubrir detalles que habitualmente pasan inadvertidos y contemplar la ciudad desde otro ángulo.

Un rincón cerca del cielo se presenta como una opción para quienes desean aprovechar octubre con una actividad cultural diferente, conocer más sobre la historia de Guatemala y apreciar la arquitectura que forma parte de su patrimonio.

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