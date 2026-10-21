Todo sobre Crystal Lake: sinopsis y dónde verlo en Guatemala

Una de las franquicias más emblemáticas del cine de terror regresa con una historia que promete revelar los secretos detrás de uno de sus personajes más aterradores. Crystal Lake, la nueva serie que funciona como precuela de Viernes 13, ya comenzó su recorrido por las plataformas de streaming y ha despertado el interés de los seguidores de Jason Voorhees.
La producción, desarrollada por A24 en colaboración con Peacock, se estrenó el 15 de octubre de 2026 en Estados Unidos, mientras que su lanzamiento en Latinoamérica se realizó el 16 de octubre a través de Universal+.
La primera temporada cuenta con ocho episodios y propone una nueva mirada al origen de la tragedia que marcó para siempre al campamento Crystal Lake.
A diferencia de las películas originales, donde Jason se convirtió en el principal símbolo del terror, esta historia coloca en el centro a Pamela Voorhees, su madre, interpretada por la actriz Linda Cardellini.
La serie está creada por Brad Caleb Kane, quien también participó como coshowrunner de It: Welcome to Derry, otra producción relacionada con un universo cinematográfico de terror.
¿De qué trata Crystal Lake?
La historia se desarrolla antes de los acontecimientos de la película original de Viernes 13, estrenada en 1980.
La protagonista es Pamela Voorhees, una madre soltera que intenta continuar con su vida después de la trágica muerte de su pequeño hijo Jason, quien se ahogó en el lago del campamento.
Casi un año después de la tragedia, Pamela continúa profundamente afectada por la pérdida. Sin embargo, la llegada de dos desconocidos que comienzan a investigar su pasado desencadena una serie de acontecimientos inquietantes.
Mientras nuevos secretos salen a la luz, los habitantes del lugar empiezan a cuestionarse quién es realmente Pamela Voorhees y qué ocurrió antes de los sucesos que hicieron famoso al campamento.
La serie combina suspenso, drama psicológico y terror, explorando cómo el dolor, la pérdida y los secretos familiares pueden desencadenar consecuencias devastadoras.
Uno de sus principales atractivos es conocer una etapa poco explorada de la historia de Jason y comprender mejor los acontecimientos que dieron origen a la leyenda.
¿Dónde ver Crystal Lake en Guatemala?
Los seguidores guatemaltecos de Viernes 13 pueden buscar la nueva producción en Universal+, plataforma que confirmó su estreno para Latinoamérica el 16 de octubre de 2026.
El servicio está disponible en Guatemala mediante proveedores de televisión de paga. Sin embargo, el acceso depende del paquete contratado y de que el usuario tenga habilitada la suscripción correspondiente.
Universal+ también cuenta con una aplicación para teléfonos, tabletas y televisores inteligentes, por lo que los espectadores pueden disfrutar de sus producciones en diferentes dispositivos.
Es importante señalar que la producción no forma parte de la suscripción básica de Netflix ni de Prime Video. En Estados Unidos, sus ocho episodios están disponibles en Peacock.
¿Quiénes forman parte del reparto?
Uno de los mayores atractivos de Crystal Lake es la participación de Linda Cardellini, reconocida por sus actuaciones en Dead to Me, Freaks and Geeks y la franquicia Scooby-Doo.
La actriz interpreta a Pamela Voorhees, personaje que originalmente fue llevado al cine por Betsy Palmer en la película de 1980.
El reparto principal también incluye a William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins y Gwendolyn Sundstrom.
Por su parte, Callum Vinson interpreta al joven Jason Voorhees, personaje fundamental para comprender los acontecimientos que desencadenarán la historia de terror.
También participan Nick Cordileone, Joy Suprano, Danielle Kotch y Phoenix Parnevik, quienes dan vida a personajes relacionados con el campamento y sus habitantes.
La producción busca ampliar las historias de algunos personajes conocidos de la franquicia, además de introducir nuevas figuras que permiten explorar los misterios del lugar.