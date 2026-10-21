 Estado de salud de Laura Bozzo tras su hospitalización
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“Ha sido complicado”, hija de Laura Bozzo revela estado de salud de la conductora tras hospitalización

La famosa conductora de 75 años enfrenta un delicado proceso de recuperación tras ser operada de emergencia. Su hija Alejandra de la Fuente rompió el silencio y reveló cómo se encuentra su madre.

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Laura Bozzo, Redes sociales
Laura Bozzo / FOTO: Redes sociales
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La salud de Laura Bozzo ha generado preocupación entre sus seguidores luego de que la reconocida conductora de televisión fuera hospitalizada de emergencia en México. La presentadora peruana, de 75 años, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica debido a complicaciones relacionadas con una úlcera, situación que mantiene en alerta a sus familiares.

Tras varios días de incertidumbre, su hija menor, Alejandra de la Fuente, decidió hablar públicamente sobre el estado de salud de su madre y los difíciles momentos que ha enfrentado la familia durante su hospitalización.

En una conversación telefónica con el periodista y creador de contenido Javier Ceriani, Alejandra confirmó que la operación fue complicada, aunque aseguró que su madre ha mostrado señales favorables de recuperación.

"Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando y sigue evolucionando favorablemente", expresó.

Sus declaraciones llevaron tranquilidad a algunos seguidores de la presentadora, quien permanece bajo supervisión médica mientras continúa su recuperación.

¿Qué le ocurrió a Laura Bozzo?

Los problemas de salud de Laura Bozzo comenzaron a generar preocupación el pasado 13 de octubre, cuando se conoció que había sido ingresada de emergencia a un hospital de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero.

De acuerdo con información difundida por medios mexicanos, la conductora presentó fuertes dolores abdominales relacionados con una úlcera que sufrió una perforación, situación que requirió una intervención quirúrgica inmediata.

Posteriormente, fue trasladada a la Ciudad de México para continuar recibiendo atención médica especializada.

Aarón Guerrero, asistente personal de la presentadora, explicó que la operación fue delicada debido a las complicaciones que presentó la úlcera.

También aclaró que la decisión de trasladarla inicialmente a un hospital público respondió a la urgencia de conseguir atención médica lo antes posible.

Según explicó, lo más importante en ese momento era que Bozzo recibiera asistencia inmediata para tratar la emergencia.

Sus hijas permanecen pendientes de su recuperación

Durante la conversación con Javier Ceriani, Alejandra de la Fuente reveló que tanto ella como su hermana Victoria han permanecido pendientes de la evolución de su madre.

La modelo e influencer explicó que ambas se organizan para acompañarla durante las horas de visita, debido a que las normas del centro hospitalario no les permiten quedarse a dormir junto a ella.

"Mi hermana y yo hemos estado ahí, nos estamos turnando porque, lamentablemente, aquí no me dejan dormir con ella, como sí podía hacerlo en Acapulco. Así que me quedo a su lado hasta que nos piden retirarnos", relató.

Alejandra también destacó la estrecha relación que mantiene con la conductora y reconoció que esta experiencia ha sido especialmente difícil para ambas.

"Tú sabes que yo y mi mamá somos una. Las dos somos super pegadas. No me he separado de ella. Esto ha sido bien fuerte. A veces no entiendo la fuerza que tiene y va bien", manifestó.

A pesar de la preocupación, la joven expresó su esperanza de que su madre continúe mejorando y pueda retomar sus actividades habituales.

Reportan complicaciones adicionales en su estado de salud

Aunque la familia ha señalado que Laura Bozzo evoluciona favorablemente, medios mexicanos han difundido información sobre posibles complicaciones posteriores a la cirugía.

El programa Venga la Alegría reportó que la presentadora habría presentado peritonitis, choque séptico y problemas respiratorios, entre ellos neumonía y complicaciones pulmonares.

Sin embargo, varios de estos diagnósticos no han sido confirmados públicamente por sus familiares ni mediante un informe médico oficial difundido a los medios.

Por su parte, Aarón Guerrero señaló que el estado de la conductora continúa siendo delicado, aunque estable, y explicó que una intervención de esta magnitud requiere vigilancia constante.

Los reportes publicados el 20 de octubre indicaban que Bozzo permanecía bajo cuidados intensivos, mientras los especialistas evaluaban su respuesta al tratamiento.

Su entorno ha insistido en que, aunque existen avances, todavía es necesario esperar su evolución antes de hablar de una recuperación completa.

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