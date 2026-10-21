Julia Stiles homenaje Heath Ledger elenco 10 cosas que odio de ti

Un emotivo momento de nostalgia y homenaje se vivió recientemente en el programa Dancing With The Stars gracias a la Julia Stiles.
La actriz, conocida por su papel protagónico en la icónica comedia romántica "10 cosas que odio de ti", rindió un conmovedor tributo a su fallecido coprotagonista, Heath Ledger, y sorprendió a la audiencia con un reencuentro inesperado con parte del elenco original de la película.
Este suceso generó una ola de emoción entre los fanáticos de la cinta que marcó a toda una generación a finales de los años noventa.
Durante su participación en el popular concurso de baile, Julia Stiles, quien encarnó a la intensa y asocial Kat Stratford en la película de 1999, presentó una coreografía especialmente diseñada para recordar a Heath Ledger.
La elección musical no fue casual: bailó al ritmo de "Can't Take My Eyes Off of You" de Frankie Valli, la misma canción que Heath Ledger, en su papel de Patrick Verona, le dedicó en una inolvidable serenata en las gradas del estadio.
El acto culminó con Stiles dejando una rosa en el suelo, frente a una fotografía de ella junto a Ledger, un gesto que conmovió profundamente a los presentes y a los espectadores.
Pero la emoción no terminó ahí. Tras su sentida actuación, Julia Stiles se dio la vuelta para encontrarse con una sorpresa aún mayor: la presencia de varios de sus antiguos compañeros de reparto.
Gabrielle Union, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik y Andrew Keegan, quienes también formaron parte del elenco de 10 razones para odiarte, aparecieron en el plató, desatando la euforia y las lágrimas de la actriz y del público.
Este reencuentro, casi veinticinco años después del estreno de la película, se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.
Antes de la emisión del programa, el elenco se había reunido para grabar un video en los estudios, mostrando su apoyo a Julia Stiles. Gabrielle Union narró el clip, donde se veía al grupo animando a su amiga, y Joseph Gordon-Levitt incluso bromeó, asegurando a Union que era la mejor animadora. Este gesto previo añadió una capa extra de camaradería y afecto al ya emotivo evento.
El Poema que Conquistó Corazones
Uno de los puntos culminantes del homenaje fue la recitación del famoso poema "10 cosas que odio de ti". En la película, el personaje de Kat Stratford lo escribe como parte de una tarea escolar, adaptando el soneto 141 de Shakespeare, y lo lee entre lágrimas a Patrick Verona.
Julia Stiles revivió este momento icónico en Dancing With The Stars, conmoviendo a todos con cada verso:
- Odio cómo me hablas y también tu aspecto.
- No soporto que lleves mi coche ni que me mires así.
- Aborrezco esas botas que llevas y que leas mis pensamientos.
- Me repugna tanto lo que siento que hasta me salen las rimas.
- Odio que me mientas y que tengas razón.
- Odio que alegres mi corazón, pero aún más que me hagas llorar.
- Odio no tenerte cerca y que no me hayas llamado.
- Pero sobre todo odio no poder odiarte, porque no te odio ni siquiera un poco, nada en absoluto.