Obsession en Netflix y Fortnite: fecha y detalles revelados

La película de terror Obsession continúa dando de qué hablar en 2026. Después de convertirse en uno de los fenómenos cinematográficos más sorprendentes del año, la producción dirigida por Curry Barker prepara una nueva etapa con su incorporación al catálogo estadounidense de Netflix y una colaboración especial con Fortnite, el popular videojuego desarrollado por Epic Games.
La noticia ha despertado entusiasmo entre los seguidores del cine de terror, especialmente por la llegada de Nikki Freeman, uno de los personajes más inquietantes de la película, al universo del videojuego.
Los anuncios se producen en plena temporada de Halloween, una de las épocas favoritas para los amantes de las historias sobrenaturales y los videojuegos de terror.
Mientras Netflix confirmó la fecha de lanzamiento de la cinta en Estados Unidos, Fortnite anunció contenido inspirado en la producción, incluyendo un atuendo especial, accesorios y un gesto basado en una de sus escenas más reconocidas.
¿Cuándo se estrena Obsession en Netflix?
Netflix confirmó que Obsession estará disponible en su catálogo de Estados Unidos a partir del 17 de noviembre de 2026.
La noticia fue compartida el 18 de octubre mediante las redes sociales oficiales de la plataforma, generando expectativa entre quienes no pudieron disfrutar de la película durante su paso por los cines.
Sin embargo, es importante aclarar que la fecha anunciada corresponde al mercado estadounidense. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que la película llegue ese mismo día al catálogo de Netflix en Guatemala y el resto de Latinoamérica.
La producción ya había iniciado su recorrido por las plataformas digitales en julio, cuando se incorporó al servicio Peacock, después de su estreno cinematográfico en mayo.
Su llegada a Netflix representa una nueva oportunidad para ampliar su audiencia y atraer a espectadores que buscan propuestas de terror psicológico y sobrenatural.
¿De qué trata Obsession?
La historia gira alrededor de Bear, un joven que está profundamente enamorado de Nikki, su amiga, pero que no consigue que ella corresponda a sus sentimientos.
Desesperado por conquistarla, el protagonista descubre un misterioso objeto conocido como One Wish Willow, capaz de conceder un deseo.
Bear decide utilizarlo para conseguir que Nikki se enamore de él, sin imaginar las terribles consecuencias que desencadenará su decisión.
Lo que comienza como una fantasía romántica termina transformándose en una pesadilla, cuando el comportamiento de la joven cambia de manera inquietante y su aparente amor se convierte en una obsesión peligrosa.
La película explora los límites entre el amor, el deseo, la manipulación y la posesión, combinando elementos de terror psicológico con situaciones perturbadoras.
Obsession llega a Fortnite con Nikki Freeman
Además de su próximo estreno en Netflix, Obsession se incorpora al universo de Fortnite mediante una colaboración especial que forma parte de Fortnitemares 2026, el evento de Halloween del videojuego.
El contenido estará disponible a partir del miércoles 21 de octubre de 2026, coincidiendo con la actualización de la tienda de objetos.
La principal protagonista de esta colaboración es Nikki Freeman, personaje interpretado por la actriz Inde Navarrette.
Los jugadores podrán adquirir un atuendo inspirado en su apariencia cinematográfica, además de diferentes accesorios relacionados con la historia.
Entre los objetos anunciados se encuentran el accesorio de espalda One Wish Willow, un pico inspirado en una botella rota y un gesto basado en una de las escenas más populares de la película.
La colaboración también permitirá que los jugadores recreen algunas expresiones características del personaje dentro del videojuego.
¿Cuánto costará el paquete de Obsession en Fortnite?
Aunque Epic Games todavía no había confirmado oficialmente el precio del paquete al momento de los primeros anuncios, diferentes filtraciones especializadas señalaron que podría costar aproximadamente 2,300 paVos, la moneda virtual utilizada en Fortnite.
También se mencionó la posibilidad de adquirir únicamente el atuendo de Nikki por alrededor de 1,500 paVos.
Estas cantidades son estimaciones y pueden cambiar cuando los artículos aparezcan oficialmente en la tienda del videojuego.
La colección estará vinculada con las celebraciones de Halloween, por lo que se espera que despierte especial interés entre los jugadores que disfrutan de las colaboraciones con personajes del cine de terror.
Un detalle de Nikki provoca comentarios entre los jugadores
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es una modificación realizada al diseño del personaje.
En la película, Nikki aparece en una escena con manchas de sangre sobre su rostro y vestimenta. Sin embargo, Fortnite adaptó esa apariencia utilizando una sustancia de color negro.
La modificación ha generado comentarios entre los seguidores, especialmente porque algunos consideran que el aspecto original habría sido más fiel a la producción cinematográfica.
El cambio podría estar relacionado con las clasificaciones por edades y las restricciones sobre la representación de sangre en determinados contenidos del videojuego.
Además, el atuendo conserva elementos característicos del vestuario de Nikki, incluyendo su conjunto rojo con estampado, utilizado durante una de las secuencias más recordadas de la historia.
¿Quién es Inde Navarrette, la actriz que interpreta a Nikki?
Inde Navarrette es la actriz encargada de interpretar a Nikki Freeman, personaje que se ha convertido en uno de los principales atractivos de Obsession.
La intérprete también es conocida por su participación en la serie Superman & Lois, donde dio vida a Sarah Cushing.
Su trabajo en la película de Curry Barker ha llamado la atención por la transformación de su personaje, quien pasa de ser una joven aparentemente común a protagonizar situaciones cada vez más perturbadoras.
Curiosamente, Navarrette también ha demostrado su interés por los videojuegos y anteriormente realizaba transmisiones relacionadas con Fortnite.
Por esa razón, su incorporación al popular título de Epic Games representa una conexión especial entre su trayectoria artística y una de sus aficiones.