Predicciones de Volver al Futuro que Hoy son Realidad

Cada 21 de octubre, millones de seguidores del cine celebran el Día de Volver al Futuro (Back to the Future Day), una fecha que recuerda uno de los viajes temporales más famosos de la historia del séptimo arte.
La celebración tiene su origen en Volver al Futuro II, película estrenada en 1989 y dirigida por Robert Zemeckis, en la que Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, viaja junto al excéntrico científico Doc Brown, encarnado por Christopher Lloyd, hasta el 21 de octubre de 2015.
En aquella época, imaginar cómo sería el mundo 26 años después representaba todo un desafío. Sin embargo, los creadores de la cinta presentaron una sociedad llena de avances tecnológicos, vehículos voladores, ropa inteligente y sistemas de comunicación que parecían imposibles.
Hoy, 37 años después del estreno de la segunda entrega y 11 años después de la fecha a la que viajaron sus protagonistas, varias de aquellas ideas se han convertido en realidad, aunque otras continúan siendo parte de la ciencia ficción.
Las videollamadas, una de las predicciones más acertadas
Una de las escenas más recordadas muestra a Marty McFly, ya adulto, comunicándose con otra persona mediante una pantalla de televisión.
En 1989, realizar una videollamada desde casa parecía una tecnología futurista. Actualmente, plataformas como Zoom, Microsoft Teams, WhatsApp y FaceTime permiten mantener conversaciones en tiempo real con personas ubicadas en cualquier parte del mundo.
La película también mostraba información sobre la persona que llamaba, algo que recuerda a las interfaces digitales y los perfiles que se utilizan actualmente.
Esta es considerada una de las predicciones más acertadas de la producción cinematográfica.
Los televisores de pantalla plana y las casas inteligentes
En la segunda película aparecen enormes televisores planos capaces de mostrar varios canales simultáneamente.
Durante los años ochenta, los televisores tradicionales eran aparatos voluminosos, por lo que imaginar pantallas delgadas y de gran tamaño resultaba sorprendente.
Actualmente, los televisores inteligentes permiten acceder a internet, reproducir contenidos en diferentes plataformas y controlar algunas funciones mediante comandos de voz.
La cinta también imaginó viviendas equipadas con dispositivos automatizados, una idea que se relaciona con los actuales sistemas de domótica, asistentes virtuales, iluminación inteligente y electrodomésticos conectados.
Aunque estas tecnologías no surgieron directamente de la película, las similitudes muestran cómo algunas ideas futuristas terminaron formando parte de la vida cotidiana.
Las zapatillas que se ajustan solas
Uno de los objetos más emblemáticos de Volver al Futuro II son las zapatillas Nike que Marty McFly utiliza durante su visita al año 2015.
En una escena, el personaje se coloca el calzado y observa cómo los cordones se ajustan automáticamente a sus pies.
Lo que parecía un invento imposible terminó inspirando a Nike, que desarrolló versiones especiales de las famosas Nike Mag.
En 2016, la compañía presentó una edición limitada de 89 pares con un sistema de ajuste automático, acercando a la realidad uno de los accesorios más deseados por los fanáticos de la saga.
Posteriormente, la marca también desarrolló otros modelos con tecnologías de ajuste electrónico.
Los drones también aparecieron en la película
Otra predicción interesante está relacionada con los drones. En una de las escenas ambientadas en 2015, un dispositivo volador es utilizado para captar imágenes destinadas a un medio de comunicación.
Actualmente, los drones forman parte de diferentes actividades profesionales, desde la producción audiovisual y el periodismo hasta la agricultura, la seguridad y la inspección de infraestructuras.
Estos aparatos también son utilizados para obtener fotografías aéreas y grabaciones que anteriormente requerían helicópteros o equipos especializados.
Aunque los vehículos aéreos no tripulados ya existían antes del estreno de la película, su representación como herramientas de uso cotidiano anticipó una aplicación que se popularizaría décadas después.
Los pagos mediante huellas digitales
En el universo futurista de Volver al Futuro, la identificación biométrica forma parte de diferentes actividades cotidianas.
La película muestra tecnologías capaces de reconocer características físicas de las personas, una idea que actualmente se utiliza en teléfonos celulares, computadoras y sistemas de seguridad.
Hoy es posible desbloquear dispositivos mediante huellas digitales o reconocimiento facial, así como autorizar determinados pagos y operaciones bancarias utilizando métodos biométricos.
Estos sistemas se han extendido debido a su comodidad y a las medidas de seguridad que pueden ofrecer cuando están correctamente implementados.
La identificación biométrica representa otro ejemplo de cómo la película imaginó tecnologías que terminaron siendo habituales.
Los lentes inteligentes y la tecnología portátil
Durante una escena familiar, los hijos de Marty McFly utilizan dispositivos tecnológicos colocados sobre sus ojos.
Estos accesorios recuerdan a los actuales lentes inteligentes y dispositivos de realidad aumentada, capaces de mostrar información digital, captar imágenes y facilitar diferentes formas de comunicación.
Actualmente existen productos que permiten grabar videos, escuchar música y utilizar asistentes digitales mediante dispositivos que se llevan puestos.
Los relojes inteligentes también reflejan el crecimiento de la tecnología portátil, al permitir recibir notificaciones, contestar llamadas y registrar información relacionada con la actividad física.
Aunque los dispositivos actuales no funcionan exactamente como los de la película, el concepto de incorporar tecnología a los accesorios personales se ha convertido en una realidad.
La publicidad en 3D que sorprendió a Marty McFly
Una de las escenas más famosas ocurre cuando Marty camina por Hill Valley y se encuentra con un enorme tiburón que aparentemente sale de una pantalla publicitaria.
Se trata de un anuncio de la ficticia película Tiburón 19, que utiliza una tecnología holográfica para sorprender a los espectadores.
En la actualidad existen pantallas tridimensionales, instalaciones de realidad aumentada y anuncios con efectos visuales que producen la ilusión de que los objetos salen de las estructuras publicitarias.
Estas tecnologías pueden observarse en centros comerciales, espectáculos y espacios urbanos de diferentes países.
Sin embargo, muchas de las llamadas proyecciones holográficas actuales son ilusiones ópticas o efectos tridimensionales, y no hologramas idénticos al presentado en la cinta.
¿Qué pasó con las patinetas voladoras?
La hoverboard, o patineta flotante, es probablemente uno de los inventos más recordados de Volver al Futuro II.
En la película, Marty utiliza una tabla capaz de desplazarse sobre el suelo sin necesidad de ruedas, lo que dio origen a uno de los objetos futuristas más deseados por los seguidores.
Aunque actualmente se comercializan dispositivos de movilidad llamados hoverboards, la mayoría funcionan mediante ruedas y sistemas de equilibrio.
También se han desarrollado prototipos que utilizan levitación magnética, pero requieren superficies especiales y no pueden desplazarse libremente como ocurre en la película.
Por lo tanto, la verdadera patineta voladora de Marty todavía no se ha convertido en un medio de transporte cotidiano.
Los automóviles voladores siguen siendo una promesa
Uno de los elementos más espectaculares de la segunda entrega es la transformación del DeLorean en un automóvil capaz de volar.
La película imaginaba ciudades con autopistas aéreas y vehículos que podían elevarse para evitar el tráfico.
Aunque diferentes empresas han desarrollado prototipos de automóviles voladores y aeronaves eléctricas de despegue vertical, todavía no existe una red de carreteras aéreas comparable con la que aparece en Hill Valley.
Las dificultades relacionadas con la seguridad, la regulación del espacio aéreo, los costos y la infraestructura continúan siendo obstáculos para su adopción masiva.
Por ahora, la imagen de miles de automóviles circulando por el cielo sigue siendo una de las grandes fantasías de la ciencia ficción.
Una película que continúa marcando generaciones
La primera entrega de Volver al Futuro llegó a los cines en 1985 y se convirtió en uno de los grandes éxitos cinematográficos de aquella década.
Su combinación de aventura, comedia, ciencia ficción y viajes temporales dio origen a una trilogía que continúa conquistando nuevas generaciones.
El éxito de la historia también convirtió en íconos de la cultura popular al DeLorean, el condensador de flujo, la torre del reloj de Hill Valley y los personajes de Marty McFly y Doc Brown.
Cada 21 de octubre, los seguidores recuerdan la fecha del viaje al futuro con publicaciones en redes sociales, maratones cinematográficos y homenajes a la franquicia.