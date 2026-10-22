Rumores de compromiso: Adria Arjona y Jason Momoa sorprenden

La actriz Adria Arjona vuelve a captar la atención de los medios internacionales, pero esta vez no por un nuevo proyecto cinematográfico, sino por un detalle que podría marcar una nueva etapa en su vida sentimental junto al actor Jason Momoa.
Una reciente aparición de la artista en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles despertó especulaciones sobre un posible compromiso matrimonial, luego de que fuera fotografiada luciendo un anillo en el dedo anular.
Las imágenes, difundidas por la revista ¡HOLA! USA, rápidamente llamaron la atención debido a la delicada joya que llevaba la actriz, quien mantiene una relación sentimental con el protagonista de Aquaman.
Aunque hasta el momento no existe una confirmación pública de compromiso por parte de los actores, las fotografías han provocado interrogantes sobre si ambos estarían considerando dar el siguiente paso en su romance.
El anillo que despertó las sospechas
Durante su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, Adria Arjona fue captada con un estilo casual que combinaba comodidad y elegancia.
La actriz llevaba un abrigo largo en tono beige, pantalones negros, una camiseta estampada de Bruce Springsteen, lentes oscuros y un gorro negro.
Sin embargo, el detalle que terminó robándose la atención fue un anillo que lucía en el dedo anular de su mano izquierda.
La publicación de ¡HOLA! USA destacó precisamente la presencia de esta joya, señalando que su aparición despertó especulaciones sobre un posible compromiso con Jason Momoa.
En las fotografías también se observa un acercamiento a la mano de la actriz, donde sobresale el anillo que ha generado comentarios alrededor de su relación sentimental.
Por ahora, se desconoce si la pieza tiene algún significado especial o si se trata simplemente de un accesorio que forma parte de su colección personal.
La historia de amor entre Adria Arjona y Jason Momoa
La relación entre Adria Arjona y Jason Momoa se convirtió en una de las más comentadas del entretenimiento internacional desde que el actor confirmó públicamente su romance en mayo de 2024.
En aquella ocasión, Momoa compartió fotografías junto a la actriz durante un viaje a Japón, dejando ver la cercanía y complicidad que existía entre ambos.
La noticia despertó gran interés entre sus seguidores, especialmente porque representaba una nueva etapa sentimental para el intérprete después de su separación de Lisa Bonet.
Momoa y Bonet habían mantenido una relación de varios años y contrajeron matrimonio en 2017. Sin embargo, anunciaron su separación en enero de 2022, aunque posteriormente se conoció que estaban separados desde octubre de 2020.
El divorcio de ambos quedó finalizado en julio de 2024.
Desde que hicieron pública su relación, Arjona y Momoa han llamado la atención por sus apariciones juntos y las muestras de cariño que han compartido.
¿Habrá boda entre los actores?
Las especulaciones sobre una posible boda surgen a partir de las imágenes difundidas por ¡HOLA! USA, donde la actriz aparece utilizando una joya que algunos han relacionado con un anillo de compromiso.
Hasta ahora, ni Adria Arjona ni Jason Momoa han anunciado oficialmente planes de boda o un compromiso.