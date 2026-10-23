Anuel AA Revela Sorprendente Cambio Musical Inesperado

El cantante puertorriqueño Anuel AA sorprendió a sus seguidores al anunciar que está preparando un álbum completamente diferente a los sonidos que lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas del género urbano.
El intérprete de éxitos como "China", "Secreto" y "Amanece" decidió explorar nuevos horizontes musicales y apostar por los corridos mexicanos, un género que ha ganado popularidad internacional gracias a artistas como Peso Pluma y Fuerza Regida.
La noticia se conoció durante su participación en la Semana Billboard de la Música Latina 2026, celebrada en Miami Beach, donde el artista conversó sobre sus próximos proyectos discográficos y reveló detalles de esta inesperada etapa profesional.
Aunque su anuncio representa una nueva dirección artística, el cantante no confirmó que abandonará definitivamente el reguetón o el trap, pues también prepara un disco dedicado a sus raíces urbanas.
Anuel AA confiesa que ya casi no escucha reguetón
Una de las declaraciones que más llamó la atención durante su participación en el encuentro musical fue su confesión sobre los géneros que actualmente disfruta escuchar.
El artista, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, reconoció que los corridos mexicanos se han convertido en su música favorita, incluso por encima de los estilos que impulsaron su carrera.
"Ahora mismo yo no escucho casi ni reguetón ni trap, yo ando en el carro todo el día escuchando corridos", aseguró.
Anuel AA explicó que su interés por este género comenzó hace aproximadamente uno o dos años, cuando descubrió una conexión especial con las historias, los instrumentos y la manera de interpretar las canciones.
También destacó que muchos exponentes de la música regional mexicana poseen una gran capacidad vocal y utilizan instrumentos tradicionales para construir sus producciones.
Según explicó, esta forma de trabajar representa un desafío artístico que lo motivó a experimentar con un sonido diferente.
Un álbum de corridos dedicado a México
El cantante reveló que trabaja en una producción discográfica integrada exclusivamente por corridos, la cual considera un regalo para el público mexicano.
Su decisión también está relacionada con el vínculo personal que ha desarrollado con México, país donde aseguró haber pasado buena parte de 2026.
Durante su conversación con la periodista Leila Cobo, Anuel explicó que encontró inspiración en artistas como Peso Pluma, Fuerza Regida, Tito Double P y Netón Vega.
Además, adelantó que trabaja con Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, en varias canciones para este proyecto.
Otro de los temas mencionados fue "Los Veo", un corrido producido por el mexicano Álex Torres, que forma parte de esta nueva propuesta.
Para el puertorriqueño, los corridos y el trap comparten elementos relacionados con las historias de la calle, aunque presentan diferencias importantes en sus arreglos musicales y formas de interpretación.
El cantante también explicó que México tuvo un papel importante durante momentos difíciles de su vida, motivo por el cual desea agradecer el respaldo recibido a través de este proyecto.
¿Anuel AA abandonará definitivamente el reguetón?
A pesar de las especulaciones que podría provocar su cambio de estilo, Anuel AA no tiene previsto despedirse por completo de la música urbana.
De hecho, el artista prepara el lanzamiento de "Real Hasta la Muerte 2", una producción que combinará reguetón, trap y algunos sonidos pop.
Este disco representa la continuación de uno de los proyectos más importantes de su carrera y marcará su regreso con un álbum de estudio después de cuatro años.
El intérprete también sorprendió al revelar que existe la posibilidad de publicar sus dos producciones musicales de manera simultánea.
De concretarse, sus seguidores podrían disfrutar tanto de su tradicional propuesta urbana como de una faceta completamente diferente vinculada con la música regional mexicana.
¿Cuándo estrenará sus nuevos discos?
Anuel AA adelantó que "Real Hasta la Muerte 2" está previsto para noviembre de 2026.
El cantante mencionó su cumpleaños, el próximo 26 de noviembre, como una fecha alrededor de la cual espera estar celebrando el lanzamiento de su nueva música.
Sin embargo, todavía no ha confirmado el día exacto en que estará disponible el álbum de corridos ni si ambos proyectos se publicarán simultáneamente.
La expectativa crece entre sus seguidores, especialmente por la posibilidad de escuchar al puertorriqueño interpretando canciones acompañadas de los sonidos característicos de la música mexicana.
Con esta apuesta, Anuel AA busca ampliar su propuesta artística y demostrar que su carrera puede desarrollarse más allá del reguetón y el trap que lo llevaron a alcanzar reconocimiento internacional.