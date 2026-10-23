Filtración de Fotos Íntimas de Poncho De Nigris: La Verdad

Poncho de Nigris, conocido por su participación en "La Casa de los Famosos México", confirmó la filtración de fotografías íntimas suyas en diversas plataformas de redes sociales.
El conductor regiomontano anunció que emprenderá acciones legales contundentes para identificar y sancionar a la persona responsable de la difusión de estas imágenes, las cuales, según su versión, fueron compartidas sin su consentimiento.
La noticia, que generó un considerable impacto en el ámbito digital, fue comunicada por De Nigris este jueves 22 de octubre a través de su cuenta oficial en X, donde expresó su profunda indignación por lo ocurrido.
Poncho De Nigris detalló que las fotografías, en las que aparece sin ropa, habrían sido captadas durante una visita a un spa. Sin embargo, en su declaración pública, el empresario no reveló el nombre del establecimiento donde presuntamente ocurrieron los hechos.
Hasta el momento, tampoco se ha confirmado si el conductor ha presentado una denuncia formal ante las autoridades competentes, un paso crucial en este tipo de situaciones.
A través de un mensaje directo y sin rodeos en su perfil de X, Poncho de Nigris escribió: "Andan circulando unas fotos mías desnudo". Inmediatamente después, dirigió una clara y enérgica advertencia a quien resulte responsable de la filtración: "Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtró".
Esta declaración subraya la seriedad con la que el presentador aborda el incidente y su firme determinación de buscar justicia y responsabilizar a los involucrados.
¿Cómo sucedieron las cosas?
La versión de Poncho De Nigris plantea la posibilidad de que las imágenes fueran tomadas en un contexto de privacidad, lo que implicaría una flagrante violación a su intimidad.
La ausencia de consentimiento para la captura y posterior difusión de dichas fotografías es el eje central de su denuncia pública.
A pesar de la contundencia de sus palabras, no se han hecho públicos datos adicionales que permitan esclarecer cómo se obtuvieron las imágenes o quién fue el primero en compartirlas en el vasto ecosistema digital, manteniendo un velo de misterio sobre el origen exacto de la filtración.
La publicación del conductor provocó una avalancha de reacciones entre sus miles de seguidores. Una parte significativa de su comunidad digital expresó su apoyo incondicional, aconsejándole recurrir a las autoridades para detener la circulación del material y proteger su privacidad.
No obstante, otros usuarios manifestaron cierto escepticismo, sugiriendo que el anuncio podría formar parte de una estrategia de promoción o marketing. Sin embargo, esta última interpretación carece de pruebas concretas y se basa únicamente en especulaciones vertidas en comentarios de redes sociales, sin un fundamento sólido.
Medios de comunicación como Milenio y Radio Fórmula reportaron la difusión de las fotografías, confirmando que estas circularon principalmente a través de la plataforma X.
Es importante señalar que ninguno de estos informes periodísticos ha logrado identificar a las personas involucradas directamente en la presunta filtración, lo que dificulta aún más la labor de rastreo y atribución de responsabilidades en este caso mediático.