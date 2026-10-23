Padre de Meghan Markle en controversia por acusaciones graves

Un nuevo escándalo rodea a la familia de Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry, luego de que su padre, Thomas Markle Sr., de 82 años, fuera señalado por su propio hijo por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.
La grave denuncia ha generado repercusión internacional, especialmente después de que se conociera que las autoridades de Filipinas investigan el caso y que Meghan decidió pronunciarse públicamente sobre las acusaciones.
Según información publicada por el diario británico The Sun, Thomas Markle Jr., medio hermano de la duquesa, aseguró haber encontrado una considerable cantidad de fotografías y videos de presunto abuso infantil entre las pertenencias de su padre, en una vivienda ubicada en Cebú, Filipinas.
El descubrimiento habría ocurrido mientras revisaba varias cajas que contenían dispositivos electrónicos, fotografías y otros objetos personales.
De acuerdo con su testimonio, el material encontrado era tan perturbador que decidió acudir a las autoridades para denunciar lo sucedido.
Las acusaciones todavía no han sido probadas judicialmente y Thomas Markle Sr. ha rechazado categóricamente cualquier participación en los hechos denunciados.
Su propio hijo presentó la denuncia
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que la denuncia fue presentada por Thomas Markle Jr., quien durante los últimos años había acompañado a su padre debido a sus problemas de salud.
El hombre aseguró que encontró cuatro cajas grandes con dispositivos electrónicos y material que presuntamente contenía imágenes de abuso sexual infantil.
Según su versión, entre los archivos también había videos y fotografías que podrían estar relacionados con una antigua residencia familiar en Rosarito, México.
Tras el hallazgo, Thomas Jr. afirmó haber informado a la Policía filipina y contactado a organismos estadounidenses, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
La Policía de Filipinas confirmó que se encuentra investigando las acusaciones relacionadas con el presunto material encontrado en la vivienda.
Sin embargo, todavía no se han dado a conocer conclusiones oficiales que determinen la responsabilidad del padre de Meghan Markle.
Thomas Jr. también manifestó que la situación provocó una ruptura definitiva con su progenitor, a quien había brindado apoyo durante varios años.
Padre de Meghan Markle rompe el silencio y niega las acusaciones
Ante la repercusión del caso, Thomas Markle Sr. decidió responder públicamente y rechazó las declaraciones de su hijo.
En una entrevista concedida al periódico británico Daily Mail, el hombre aseguró sentirse profundamente afectado por las acusaciones y sostuvo que jamás cometería los actos que se le atribuyen.
También cuestionó los motivos por los cuales su hijo decidió denunciarlo y afirmó que las acusaciones son falsas.
El padre de la duquesa explicó que algunos de los dispositivos electrónicos mencionados en la denuncia ya no estaban bajo su control desde que abandonó México para trasladarse a Filipinas.
Actualmente, Thomas Markle se encuentra en Estados Unidos, donde recibe atención médica después de enfrentar complicaciones de salud.
En 2022 sufrió un derrame cerebral y, posteriormente, presentó otros problemas médicos que afectaron considerablemente su condición física. El hombre insiste en su inocencia mientras continúan las investigaciones.
Meghan Markle revela que conocía acusaciones desde 2018
La polémica adquirió una nueva dimensión cuando Meghan Markle emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por las acusaciones contra su padre.
La duquesa de Sussex aseguró sentirse profundamente consternada por la información difundida y manifestó su solidaridad con los menores que pudieran haber resultado afectados.
Sin embargo, una de sus revelaciones más sorprendentes fue que desde 2018 había tenido conocimiento de otras acusaciones relacionadas con su progenitor.
Según explicó, aquel año se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad encargada de la protección de la familia real británica.
El documento contenía señalamientos que Meghan describió como preocupantes y perturbadores.
La esposa del príncipe Harry aseguró que las autoridades le informaron entonces que las acusaciones serían investigadas.
Además, explicó que su decisión de mantener alejado a su padre de sus hijos, Archie y Lilibet, estuvo relacionada con su intención de protegerlos.
Estas declaraciones han generado nuevas interrogantes sobre los antecedentes del conflicto familiar y sobre las actuaciones de las autoridades británicas ante las advertencias recibidas años atrás.
La Policía Metropolitana indicó que realizaba verificaciones internas para esclarecer lo ocurrido con aquella comunicación.
¿Qué sigue en la investigación contra Thomas Markle?
Hasta el momento, las autoridades filipinas mantienen abierta una investigación para esclarecer la procedencia del material denunciado y determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales.
También se ha informado que Thomas Markle Jr. contactó a organismos estadounidenses para comunicar el presunto hallazgo.
No obstante, el hecho de que se hayan presentado denuncias no significa que las acusaciones hayan sido demostradas ni que exista una condena contra Thomas Markle Sr.
Por su parte, Meghan Markle manifestó su deseo de que las autoridades esclarezcan los hechos y de que la protección de los menores sea una prioridad durante el proceso.
El caso continúa generando repercusión internacional debido a la gravedad de los señalamientos y al vínculo familiar del investigado con la duquesa de Sussex.
Mientras avanzan las diligencias, Thomas Markle Sr. mantiene su rechazo absoluto a las acusaciones presentadas por su hijo.