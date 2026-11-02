Inés Gómez Mont: lujos de su mansión de 60 millones

La exconductora mexicana Inés Gómez Mont vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por una lujosa mansión ubicada en una de las zonas residenciales más exclusivas de Ciudad de México, que presuntamente habría sido puesta a la venta por 60 millones de pesos mexicanos.
La propiedad, situada en el fraccionamiento Rancho San Francisco, en la alcaldía Álvaro Obregón, destaca por sus amplias dimensiones, acabados de mármol, jardines y una serie de comodidades que han despertado curiosidad sobre el patrimonio inmobiliario de la antigua presentadora de Ventaneando.
La información fue difundida inicialmente por el periodista de espectáculos Emilio Morales, quien aseguró que la residencia estaría disponible en el mercado inmobiliario.
Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública de Gómez Mont, sus representantes legales o una agencia inmobiliaria que permita establecer oficialmente que la propiedad está a la venta.
La noticia adquiere mayor relevancia después de que las autoridades mexicanas confirmaran la detención de la presentadora en Estados Unidos el pasado 30 de octubre de 2026, en medio de las investigaciones judiciales que enfrenta desde hace varios años.
¿Cómo es la lujosa mansión de Inés Gómez Mont?
De acuerdo con la información difundida por Emilio Morales y retomada por diferentes medios mexicanos, la residencia tendría aproximadamente tres mil metros cuadrados de terreno, de los cuales alrededor de mil metros cuadrados corresponden a construcción.
La propiedad se encuentra en Rancho San Francisco, un exclusivo fraccionamiento residencial de San Bartolo Ameyalco, al poniente de Ciudad de México.
Entre las características atribuidas al inmueble destacan sus espacios interiores, diseñados para ofrecer comodidad, privacidad y entretenimiento.
La vivienda contaría con cuatro recámaras, cuatro baños, vestidores, un estudio y una amplia cocina equipada con isla central.
También se mencionan un salón de juegos, áreas destinadas al personal de servicio y espacios para choferes.
Uno de los detalles más llamativos de la construcción serían sus techos de doble altura, que aportan amplitud a diferentes ambientes de la residencia.
Los acabados de mármol también figuran entre los elementos que distinguen la decoración de la mansión.
Jardines, chimeneas y una cava subterránea
Además de sus habitaciones y espacios de convivencia, la residencia contaría con varias comodidades que incrementan su atractivo.
Entre ellas se encuentra una cava subterránea, un espacio destinado al almacenamiento y conservación de vinos.
La casa también tendría chimeneas, un sistema de calefacción y una terraza equipada que permite aprovechar las áreas exteriores.
Sus amplios jardines constituyen otro de los principales atractivos de la propiedad, especialmente por la extensión del terreno.
Según las descripciones difundidas, estos espacios forman parte de una residencia que combina acabados de lujo con áreas destinadas al descanso y las reuniones familiares.
Aunque las características han sido mencionadas en diferentes publicaciones, no se ha difundido un inventario inmobiliario oficialmente verificado que permita confirmar todos los detalles.
¿Por qué la mansión cuesta 60 millones de pesos?
La cifra de 60 millones de pesos mexicanos fue revelada por el periodista Emilio Morales, quien aseguró que la propiedad vinculada a Inés Gómez Mont estaría siendo ofrecida por ese monto.
El precio corresponde a una residencia de aproximadamente tres mil metros cuadrados de terreno, ubicada dentro de un fraccionamiento privado de alto nivel.
La información también señala que el inmueble habría sido promovido anteriormente, durante 2023, por una cantidad cercana a los 63 millones de pesos.
De confirmarse ambos precios, la nueva cifra representaría una reducción de tres millones de pesos mexicanos.
Sin embargo, no se ha establecido públicamente quién estaría gestionando la operación, si existen compradores interesados o si se ha concretado alguna negociación.
Tampoco se ha confirmado de manera independiente la titularidad registral actual de la propiedad.
Por ello, la supuesta venta continúa siendo una versión periodística y no una transacción inmobiliaria oficialmente acreditada.
¿La venta estaría relacionada con sus problemas legales?
La noticia sobre la mansión surge en medio de la atención que ha generado la situación judicial de Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.
El periodista Emilio Morales señaló que la residencia habría sido ofrecida después de una presunta nueva diligencia de las autoridades en el inmueble.
No obstante, la Fiscalía General de la República de México no ha confirmado públicamente ese supuesto segundo cateo ni ha establecido una relación entre las investigaciones y la eventual venta.
Por lo tanto, no existen elementos suficientes para afirmar que la propiedad esté siendo vendida como consecuencia directa de los procedimientos judiciales.
La conductora tampoco ha explicado públicamente los motivos de la presunta operación inmobiliaria.
Inés Gómez Mont fue detenida en Estados Unidos
La información sobre la residencia volvió a cobrar relevancia después de que, el viernes 30 de octubre de 2026, la Fiscalía General de la República de México confirmara la detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida.
De acuerdo con el comunicado de la institución, la presentadora fue asegurada mediante un intercambio de información entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.
La Fiscalía indicó que Gómez Mont cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
Por su parte, reportes periodísticos posteriores señalaron que la intervención de las autoridades estadounidenses también estaría relacionada con su situación migratoria.
Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente que su detención implique una extradición inmediata a México.
La conductora mantiene el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial que determine su responsabilidad.
¿Por qué investigan a Inés Gómez Mont?
Los problemas legales de la exconductora comenzaron a adquirir notoriedad pública en septiembre de 2021, cuando se dieron a conocer investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras.
Las autoridades mexicanas investigan un supuesto esquema de operaciones vinculado con contratos gubernamentales y empresas que habrían participado en el desvío de recursos públicos.
De acuerdo con los reportes sobre el expediente, los contratos investigados representarían aproximadamente dos mil 950 millones de pesos mexicanos.
Entre los delitos mencionados en diferentes actuaciones judiciales figuran presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
Gómez Mont ha rechazado anteriormente las acusaciones en su contra.
¿Quién es Inés Gómez Mont?
Inés Gómez Mont es una presentadora de televisión mexicana que alcanzó popularidad gracias a su participación en programas de entretenimiento y espectáculos.
Uno de sus trabajos más reconocidos fue como conductora de Ventaneando. Posteriormente participó en otros proyectos televisivos, donde consolidó su imagen como figura de la farándula mexicana.
Durante varios años mantuvo una presencia constante en medios de comunicación y redes sociales, compartiendo aspectos de su vida profesional y familiar.
Sin embargo, a partir de 2021 se alejó de la exposición pública en medio de las investigaciones judiciales.
En los últimos años su nombre ha aparecido principalmente en noticias relacionadas con su situación legal y diferentes propiedades vinculadas a su patrimonio.
También se ha informado sobre el lanzamiento de su libro Ley de Fuego, una novela que aborda temas relacionados con el crimen, la corrupción y las disputas de poder.
Una mansión rodeada de interrogantes
La residencia de Rancho San Francisco vuelve a generar interés por sus dimensiones, su precio millonario y las comodidades que se le atribuyen.
Los jardines, acabados de mármol, amplios espacios interiores y cava subterránea forman parte de las características que han sido difundidas sobre el inmueble.
Sin embargo, todavía existen preguntas sin respuesta sobre su situación inmobiliaria. No se ha confirmado oficialmente si la propiedad está disponible para compradores, quién administra la posible venta o si existe alguna negociación en curso.
Mientras continúa el proceso judicial relacionado con Inés Gómez Mont, la mansión permanece como uno de los bienes vinculados públicamente a la conductora que más atención ha generado en los medios mexicanos.