Karol G anuncia evento especial en TikTok: cómo verlo

Karol G continúa sorprendiendo a sus millones de seguidores con nuevas experiencias musicales. La cantante colombiana anunció una celebración especial que podrá disfrutarse completamente gratis a través de TikTok, permitiendo que sus fanáticos de diferentes países participen sin necesidad de asistir presencialmente.
La intérprete de Si antes te hubiera conocido realizará este miércoles 4 de noviembre de 2026 una transmisión en vivo desde Ciudad de México para celebrar su más reciente producción discográfica, No me arrepiento de sentir tanto.
El evento, denominado Live Album Celebration, promete convertirse en un encuentro especial entre la artista y sus seguidores, quienes podrán acompañarla virtualmente durante una noche dedicada a su música.
La actividad se realizará pocos días antes de que la colombiana comience una serie de conciertos en México como parte de su gira internacional.
¿A qué hora será el evento de Karol G en Guatemala?
La celebración de Karol G está programada para este miércoles 4 de noviembre a las 20:00 horas de Ciudad de México.
Debido a que Guatemala y Ciudad de México comparten el mismo horario durante esta fecha, los seguidores guatemaltecos podrán conectarse a partir de las 8:00 de la noche.
La transmisión se realizará a través de TikTok LIVE, directamente desde la cuenta oficial de la artista, identificada como @karolg.
Los fanáticos interesados únicamente necesitarán ingresar a la plataforma y buscar el perfil de la cantante.
También pueden seguir previamente su cuenta y activar las notificaciones para recibir un aviso cuando comience la transmisión.
El evento será gratuito y estará dirigido a seguidores de diferentes partes del mundo. Aunque se ha anunciado como una celebración musical, todavía no se han confirmado todos los detalles de las actividades que se realizarán durante la transmisión.
¿Por qué Karol G decidió organizar esta celebración?
La cantante explicó que la idea surgió porque su álbum No me arrepiento de sentir tanto no había tenido una fiesta de lanzamiento exclusiva.
Aunque la producción fue estrenada el pasado 7 de agosto de 2026, la artista quería dedicarle un encuentro especial y compartir ese momento con las personas que han acompañado su carrera.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Karol G invitó a sus seguidores a participar en la actividad.
La colombiana manifestó su entusiasmo por organizar una celebración que pudiera reunir virtualmente a sus fanáticos de diferentes países.
Además, anticipó que será una experiencia especial y pidió a sus seguidores reservar la fecha.
La actividad también representa una oportunidad para conocer más sobre el proceso creativo de su reciente producción discográfica y las experiencias que inspiraron algunas de sus canciones.
El detalle especial que pidió a sus seguidores
Uno de los aspectos que llamó la atención fue que Karol G también propuso un código de vestimenta para la celebración.
La cantante invitó a quienes participen a utilizar prendas negras con brillos, una combinación que busca acompañar el ambiente festivo del evento.
Aunque la transmisión podrá disfrutarse desde casa, esta sugerencia permitirá que sus seguidores se sumen al concepto de la celebración.
La propuesta también podría motivar a los fanáticos a compartir fotografías y videos de sus atuendos en las redes sociales.
Con esta iniciativa, la intérprete busca transformar el lanzamiento de su álbum en una experiencia colectiva que trascienda las fronteras.
¿Qué se sabe de su álbum No me arrepiento de sentir tanto?
El proyecto musical fue publicado el 7 de agosto de 2026 y corresponde al sexto álbum de estudio de Karol G.
La producción incluye 14 canciones y reúne colaboraciones con reconocidos artistas internacionales.
Entre los nombres que participan se encuentran Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg González, integrante de la agrupación Cigarettes After Sex.
El disco representa una nueva etapa dentro de la trayectoria de la cantante, quien continúa explorando diferentes sonidos y propuestas musicales.
El título de la producción también refleja una temática relacionada con las emociones, las experiencias personales y la importancia de vivir intensamente cada etapa de la vida.
Con esta celebración, Karol G busca dar mayor protagonismo a las canciones y compartir con sus seguidores el significado de este trabajo.
TikTok, una plataforma importante para la cantante
Karol G ha conseguido mantener una fuerte presencia en las plataformas digitales, especialmente en TikTok, donde cuenta con más de 56 millones de seguidores.
Sus canciones se han convertido en protagonistas de numerosas tendencias, coreografías y videos creados por usuarios de diferentes países.
Uno de los ejemplos más destacados es Si antes te hubiera conocido, tema que ha sido utilizado en más de 1.7 millones de publicaciones dentro de la plataforma.
Este alcance ha permitido que su música llegue a nuevas audiencias y que sus seguidores participen activamente en la difusión de sus lanzamientos.
La celebración virtual de este miércoles también demuestra cómo los artistas internacionales están utilizando las transmisiones en vivo para fortalecer su relación con el público.
A diferencia de un concierto tradicional, este tipo de actividades permite que personas de diferentes lugares compartan una misma experiencia musical sin necesidad de viajar.
¿Cómo participar en la fiesta virtual de Karol G?
Los seguidores que deseen acompañar a la artista podrán hacerlo desde sus teléfonos celulares, computadoras o cualquier dispositivo compatible con TikTok.
La recomendación es ingresar unos minutos antes del horario anunciado para localizar la transmisión.
También es conveniente comprobar que se está utilizando la cuenta oficial de la cantante, con el objetivo de evitar perfiles falsos o transmisiones no autorizadas.
La celebración comenzará a las 8:00 de la noche, hora de Guatemala, y estará dedicada a No me arrepiento de sentir tanto.
Hasta el momento, no se ha confirmado si durante la transmisión habrá invitados sorpresa, interpretaciones musicales completas o anuncios relacionados con sus próximos proyectos.