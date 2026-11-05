De vender su perro a Hollywood: La inspiradora vida de Sylvester Stallone

Cincuenta años después de que Rocky Balboa conquistara los corazones de millones de espectadores, Hollywood vuelve a contar una de sus historias de superación más extraordinarias. Esta vez, el protagonista no es el boxeador ficticio que logró enfrentarse a los mejores del mundo, sino el hombre que lo creó: Sylvester Stallone.
La película I Play Rocky, conocida en español como Yo soy Rocky, reconstruye los obstáculos económicos, personales y profesionales que enfrentó el actor estadounidense antes de convertirse en una de las grandes estrellas del cine.
Protagonizada por Anthony Ippolito y dirigida por Peter Farrelly, ganador del Oscar por Green Book, la producción de Amazon MGM Studios muestra cómo un joven prácticamente desconocido desafió las reglas de Hollywood para defender una historia en la que creía profundamente.
La cinta llega en noviembre de 2026, coincidiendo con el aniversario número 50 del estreno de Rocky, la película que transformó para siempre la carrera de Stallone y que terminó convirtiéndose en un símbolo de perseverancia.
Sylvester Stallone estuvo dispuesto a perderlo todo por Rocky
Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del cine de acción, Sylvester Stallone atravesó una etapa marcada por las dificultades económicas y los constantes rechazos de la industria cinematográfica.
Durante sus primeros años como actor, apenas conseguía pequeños papeles y enfrentaba problemas para cubrir sus necesidades básicas.
Su situación llegó a ser tan complicada que, según ha relatado en distintas ocasiones, tuvo que vender a su perro Butkus porque no podía mantenerlo.
También atravesó períodos de inestabilidad económica y llegó a dormir en espacios públicos mientras intentaba encontrar oportunidades laborales.
Sin embargo, su suerte comenzó a cambiar cuando decidió escribir una historia sobre un boxeador de Filadelfia que recibía una oportunidad inesperada para enfrentarse al campeón mundial de los pesos pesados.
Ese personaje era Rocky Balboa, un hombre humilde que trabajaba como cobrador de deudas y soñaba con demostrar que podía alcanzar algo más importante que una victoria deportiva.
Stallone encontró en aquella historia una manera de reflejar sus propias frustraciones, aspiraciones y deseos de demostrar su talento.
El guion despertó el interés de productores cinematográficos, pero existía un obstáculo: los estudios querían comprar la historia y contratar a un actor más conocido para interpretarla.
El joven escritor se negó a aceptar esa condición. Aunque necesitaba desesperadamente el dinero, insistió en que él debía protagonizar la película que había creado.
Aquella decisión, considerada arriesgada por muchos, terminaría cambiando su vida.
Anthony Ippolito se transforma en Stallone
Interpretar a una figura tan reconocida como Sylvester Stallone representó uno de los mayores desafíos profesionales para Anthony Ippolito.
El actor estadounidense, conocido por haber interpretado a un joven Al Pacino en la serie The Offer, tuvo que someterse a una exigente preparación física y artística para recrear la apariencia del protagonista de Rocky durante la década de 1970.
En declaraciones a la agencia EFE, Ippolito explicó que su transformación incluyó modificaciones en su alimentación, entrenamiento físico y estilo de vida.
También estudió cuidadosamente los movimientos, la voz, los gestos y la manera de expresarse de Stallone.
Uno de los aspectos más complicados fue reproducir las secuencias de entrenamiento del personaje utilizando calzado similar al que empleó el actor original.
Durante algunas escenas tuvo que correr con zapatillas Converse de estilo setentero, que carecían de la amortiguación y tecnología de los zapatos deportivos actuales.
La experiencia resultó particularmente exigente debido a las largas jornadas de grabación y al esfuerzo físico necesario para recrear las secuencias de boxeo.
Según reveló Los Angeles Times, Ippolito dedicó aproximadamente 18 meses a prepararse y aumentó alrededor de 40 libras de peso, equivalentes a unos 18 kilogramos, para acercarse a la musculatura que Stallone tenía cuando filmó Rocky.
Su preparación no se limitó a desarrollar músculos. El actor también buscó comprender las inseguridades y frustraciones que acompañaron al joven Stallone antes de alcanzar la fama.
Sasha Czack, la mujer que creyó en Stallone antes de la fama
Otro de los aspectos importantes de I Play Rocky es la participación de Sasha Czack, primera esposa de Sylvester Stallone y una figura fundamental durante sus años de dificultades.
La actriz AnnaSophia Robb interpreta a Czack, quien acompañó al futuro protagonista de Rambo cuando todavía intentaba abrirse camino en Hollywood.
Ambos se conocieron cuando trabajaban en un cine y compartían el deseo de desarrollar una carrera en el mundo del entretenimiento. Czack fue una de las primeras personas que leyó y apoyó el guion de Rocky.
También colaboró en su preparación y mecanografió el texto original, mientras respaldaba las aspiraciones profesionales de su esposo.
En declaraciones a EFE, Robb destacó que Sasha no se consideraba una figura secundaria en aquella historia, sino parte de un sueño compartido.
La actriz explicó que Czack creyó en el potencial de Stallone mucho antes de que la industria cinematográfica reconociera su talento.
La pareja se casó en 1974 y permaneció unida durante los años en que Rocky pasó de ser un proyecto incierto a convertirse en un fenómeno mundial.
Aunque posteriormente se divorciaron, en 1985, su relación constituye una parte importante de la historia personal del actor.
Rocky ganó tres premios Oscar y cambió la historia del cine
La apuesta de Stallone terminó dando resultados que pocos habían imaginado.
Rocky llegó a los cines estadounidenses el 21 de noviembre de 1976, bajo la dirección de John G. Avildsen.
La película fue realizada con un presupuesto cercano al millón de dólares, una cantidad relativamente modesta para una producción cinematográfica de aquella época.
A pesar de las limitaciones económicas, la historia conectó rápidamente con el público.
El personaje de Rocky Balboa se convirtió en un símbolo de esfuerzo y determinación, especialmente por su capacidad de continuar luchando incluso cuando las probabilidades estaban en su contra.
La producción obtuvo diez nominaciones a los premios Oscar y conquistó tres estatuillas en la ceremonia de 1977: mejor película, mejor director y mejor montaje.
El éxito convirtió a Stallone en una estrella internacional y permitió el desarrollo de una de las franquicias más populares del cine.
¿Cuándo se estrena Yo soy Rocky?
Amazon MGM Studios programó el lanzamiento de I Play Rocky en cines seleccionados de Estados Unidos para el 6 de noviembre de 2026, seguido de una expansión de su exhibición durante el mismo mes.
La producción coincide con la celebración de los 50 años de Rocky, cuyo estreno original ocurrió el 21 de noviembre de 1976.
La película también ha tenido presentaciones en festivales cinematográficos, entre ellos el Festival Internacional de Cine de Toronto y AFI FEST. Se espera que pronto se estrene en países latinos.