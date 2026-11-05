Chayanne deslumbra a Guatemala con su emocionante presentación

El cantante puertorriqueño Chayanne ya se encuentra en Guatemala para ofrecer uno de los conciertos más esperados de noviembre. Su llegada al país no pasó desapercibida, pues varios seguidores lograron captarlo en video mientras abandonaba el Aeropuerto Internacional La Aurora.
El intérprete de Torero, Dejaría todo y Un siglo sin ti arribó a territorio guatemalteco durante la tarde del miércoles 4 de noviembre, un día antes de su presentación programada para este jueves 5 de noviembre en Explanada 5, ubicada en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde sus admiradores expresaron su emoción por el regreso del artista, quien vuelve al país con su espectáculo Bailemos Otra Vez Tour 2026.
Uno de los momentos que más llamó la atención fue el gesto que tuvo Chayanne con un grupo de personas que lo reconoció a su llegada.
Así fue la llegada de Chayanne a Guatemala
De acuerdo con las imágenes difundidas en TikTok, el artista llegó al Aeropuerto Internacional La Aurora en un avión privado.
Posteriormente, fue visto en el área destinada a vuelos privados, donde una camioneta lo esperaba para trasladarlo fuera de las instalaciones.
Sin embargo, antes de retirarse, el cantante protagonizó un momento especial con las personas que se encontraban en el lugar.
Al percatarse de que varios seguidores lo saludaban desde el exterior, Chayanne descendió del vehículo para corresponder a las muestras de cariño.
El intérprete se mostró cercano con quienes le dieron la bienvenida, un gesto que quedó registrado en las grabaciones compartidas en plataformas digitales.
El video publicado por el usuario de TikTok @jeakb24 muestra parte de este encuentro y se suma a las imágenes que comenzaron a difundirse durante las horas previas al concierto.
La llegada del puertorriqueño ha despertado entusiasmo entre los seguidores que esperan disfrutar de sus canciones y sus características coreografías.
Chayanne se presenta hoy en Guatemala
El artista ofrecerá su concierto este jueves 5 de noviembre de 2026 en Explanada 5, recinto ubicado en la 12 avenida y calle Mariscal Cruz, zona 5 de la capital, en las instalaciones del antiguo Estadio del Ejército.
La presentación está anunciada para las 20:00 horas y forma parte de Bailemos Otra Vez Tour 2026, una gira internacional con la que el cantante ha recorrido distintos escenarios.
El espectáculo reúne canciones que marcaron su trayectoria con temas de su producción musical más reciente.
La visita representa un nuevo encuentro de Chayanne con sus seguidores guatemaltecos, quienes han acompañado su carrera durante varias décadas.
Para quienes asistirán, se recomienda llegar con anticipación y tomar en cuenta el tránsito que podría registrarse en los alrededores del recinto.
¿Qué canciones podría interpretar Chayanne?
Una de las principales expectativas de sus admiradores es el repertorio que presentará durante su concierto.
A lo largo de su carrera, Chayanne ha construido un catálogo musical que incluye baladas románticas, pop latino y canciones bailables.
Entre los temas que suelen formar parte de sus espectáculos destacan Torero, Salomé, Provócame, Tiempo de vals, Dejaría todo, Un siglo sin ti y Y tú te vas.
También podrían escucharse canciones más recientes como Bailando bachata, uno de los sencillos que forman parte de su nueva etapa musical.
Aunque el repertorio definitivo para Guatemala no ha sido confirmado, sus seguidores esperan disfrutar de una combinación de nostalgia, romanticismo y baile.
Las coreografías son otro de los elementos que han distinguido sus conciertos, pues el cantante es reconocido por mantener una propuesta escénica dinámica.