Martín Garrix trae una noche inolvidable a Guatemala

La cuenta regresiva ha comenzado para los seguidores de la música electrónica en Guatemala. El reconocido DJ y productor neerlandés Martin Garrix regresará al país el próximo viernes 13 de noviembre de 2026, como parte de su gira internacional Americas Tour, con la que recorrerá importantes escenarios del continente.
El artista, considerado uno de los grandes exponentes de la música electrónica a nivel mundial, promete ofrecer una presentación cargada de energía, mezclas y los éxitos que lo han convertido en una figura destacada de la industria musical.
El espectáculo se llevará a cabo en Explanada 5, ubicada en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, donde los fanáticos podrán disfrutar de una noche dedicada al EDM (Electronic Dance Music), un género que ha conquistado festivales y escenarios internacionales.
La presentación forma parte de una gira que también incluye países como México, Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, Colombia y Perú, consolidando el alcance internacional del productor.
¿Cuándo y dónde será el concierto de Martin Garrix en Guatemala?
El esperado concierto está programado para el viernes 13 de noviembre de 2026, a partir de las 20:00 horas.
La sede será Explanada 5, anteriormente conocida como el Estadio del Ejército, situada en la 12 avenida y calle Mariscal Cruz, zona 5 capitalina.
El evento es producido por Show Business y representa una nueva oportunidad para que los seguidores guatemaltecos disfruten en vivo de uno de los espectáculos de música electrónica más reconocidos internacionalmente.
Los organizadores esperan reunir a los aficionados del género en una presentación que combinará música, efectos visuales y una producción diseñada para ofrecer una experiencia de gran formato.
Precios de las entradas y localidades disponibles
Para quienes desean asistir al concierto, se han anunciado tres localidades con diferentes precios, según la ubicación dentro del recinto.
Los precios publicados son los siguientes:
- Dancefloor: Q790
- VIP: Q1,110
- Lounge: Q1,740
Estos montos no incluyen los cargos por servicio que pueda aplicar la plataforma de venta. Las entradas se comercializan por medio de eTicket Guatemala, donde los interesados pueden consultar las localidades disponibles y completar su compra.
Debido a que la disponibilidad puede cambiar conforme se acerca la fecha del espectáculo, se recomienda verificar los precios y las condiciones de ingreso directamente en los canales oficiales.
Martin Garrix y los éxitos que podrían sonar en Guatemala
Uno de los mayores atractivos del concierto será la oportunidad de escuchar en vivo algunas de las producciones que han marcado la trayectoria del artista.
Entre sus canciones más reconocidas se encuentran Animals, In the Name of Love, Scared to Be Lonely, High on Life, Carry You, Follow y Wherever You Are.
Estos temas han formado parte de su evolución musical, desde los sonidos del big-room house hasta producciones que combinan elementos del pop, melodías emotivas y ritmos electrónicos.
Aunque todavía no se ha confirmado un repertorio oficial para Guatemala, sus seguidores esperan disfrutar de varias de estas canciones durante el espectáculo.
A lo largo de su carrera, Garrix también ha colaborado con reconocidos artistas internacionales, entre ellos Dua Lipa, Bebe Rexha, Khalid, Bono y The Edge, integrantes de U2.
Estas colaboraciones le han permitido ampliar su audiencia y conectar con seguidores de distintos géneros musicales.
De un éxito mundial a convertirse en una estrella de la música electrónica
Martin Garrix, cuyo nombre real es Martijn Gerard Garritsen, nació el 14 de mayo de 1996 en Amstelveen, Países Bajos.
Desde pequeño mostró interés por la música y encontró inspiración en el DJ neerlandés Tiësto, cuya trayectoria influyó en su decisión de dedicarse a la producción electrónica.
Su gran salto a la fama llegó en 2013, cuando tenía apenas 17 años y lanzó Animals, una canción que rápidamente comenzó a sonar en clubes, festivales y emisoras de distintas partes del mundo.
El sencillo alcanzó el primer lugar de Beatport y convirtió a Garrix en uno de los productores más jóvenes en conseguir ese reconocimiento.
Desde entonces, su carrera ha experimentado un crecimiento internacional que lo ha llevado a presentarse en importantes festivales como Tomorrowland y Ultra Music Festival.
Además de su faceta como DJ, el artista fundó el sello discográfico STMPD RCRDS, una plataforma con la que ha impulsado nuevas producciones y talentos de la música electrónica.
Americas Tour 2026: una gira que recorre el continente
El regreso de Martin Garrix a Guatemala forma parte de Americas Tour 2026, una de las giras más ambiciosas de su carrera.
El recorrido comenzó en mayo y contempla presentaciones en diferentes ciudades de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.
La gira ha sido concebida para llevar a los seguidores una experiencia que combina los éxitos más conocidos del DJ con música reciente y una producción audiovisual de gran escala.
Uno de los proyectos que acompaña esta etapa es ORIGO, un EP que reúne colaboraciones con figuras de la música electrónica como David Guetta, Afrojack, Armin van Buuren, Alesso y R3HAB.
Con este material, el productor ha explorado nuevamente sonidos vinculados a sus raíces dentro de la música de clubes, manteniendo su característico estilo melódico.
Después de su presentación en Guatemala, el calendario oficial contempla un concierto en Cuenca, Ecuador, el 14 de noviembre, seguido de actuaciones en Costa Rica, Nicaragua, Colombia y Perú.
Recomendaciones para asistir al concierto
Debido a la magnitud del espectáculo, se recomienda a los asistentes planificar su llegada con anticipación, especialmente porque el recinto se encuentra en un sector de importante circulación vehicular de la capital.
También es conveniente verificar los accesos habilitados, las restricciones sobre objetos personales y las indicaciones que publique la productora antes del evento.
Los seguidores deben adquirir sus entradas únicamente mediante las plataformas autorizadas para evitar posibles estafas o inconvenientes al momento del ingreso.
El viernes 13 de noviembre promete convertirse en una fecha especial para los amantes de la música electrónica en Guatemala, quienes tendrán la oportunidad de reencontrarse con Martin Garrix y disfrutar de una presentación que forma parte de su recorrido internacional.
Con una trayectoria marcada por éxitos mundiales, colaboraciones con grandes artistas y presentaciones en escenarios multitudinarios, el neerlandés se prepara para hacer vibrar nuevamente al público guatemalteco.