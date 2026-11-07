Fallece cineasta chileno ganador de Oscar y su legado perdura

El cine latinoamericano está de luto tras confirmarse el fallecimiento del director y guionista chileno Sebastián Lelio, a los 52 años. La noticia fue anunciada por su círculo cercano mediante un comunicado en el que expresaron su tristeza por la partida de uno de los cineastas más reconocidos de la región.
"Con mucha tristeza, comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros", señala el escrito difundido por sus allegados.
De acuerdo con los primeros reportes, Lelio se encontraba en Santiago de Chile, donde trabajaba en su más reciente proyecto cinematográfico: la adaptación de la novela Poeta chileno, del escritor Alejandro Zambra. El cineasta fue hallado sin vida en su residencia, ubicada en el exclusivo sector de Las Condes.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la enfermedad o complicación de salud que provocó su muerte. La familia únicamente informó que el deceso ocurrió por motivos de salud.
¿Quién era Sebastián Lelio?
Nacido en Mendoza, Argentina, y criado en Chile, Sebastián Lelio desarrolló una destacada carrera como director y guionista. Su trabajo se caracterizó por abordar temas como la identidad, la libertad individual y los conflictos personales, con especial atención a personajes femeninos.
Su reconocimiento internacional llegó en 2018, cuando Una mujer fantástica obtuvo el premio Oscar a Mejor Película Internacional, convirtiéndose en una producción histórica para el cine chileno.
A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, Lelio dirigió películas como La sagrada familia (2005), Navidad (2009), El año del tigre (2011), Gloria (2013), Disobedience (2017), Gloria Bell (2018) y The Wonder (2022).
Su fallecimiento representa una pérdida para la industria cinematográfica latinoamericana, que reconoce en su obra uno de los aportes más importantes del cine contemporáneo de la región.