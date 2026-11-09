Fallece youtuber surcoreano conocido por sus viajes a Guatemala

El creador de contenido surcoreano Cho Jin-woo, conocido en YouTube como JinsTravel, falleció a los 33 años en un accidente de tránsito ocurrido en Bolivia, mientras continuaba su aventura de recorrer Latinoamérica en bicicleta.
Su muerte, registrada el miércoles 4 de noviembre de 2026, ha provocado numerosas muestras de tristeza entre sus seguidores, quienes durante años acompañaron virtualmente sus recorridos por diferentes países.
Sin embargo, su historia también tiene una conexión especial con Guatemala, país que visitó durante su travesía por Centroamérica y al que dedicó varios videos en su canal de YouTube.
En las grabaciones, el joven mostró impresionantes paisajes, zonas volcánicas y experiencias que vivió mientras pedaleaba por territorio guatemalteco.
Los impresionantes videos que grabó en Guatemala
Cho Jin-woo inició su más reciente aventura latinoamericana en marzo de 2026, cuando llegó a Guatemala para continuar su proyecto de recorrer el mundo sobre dos ruedas.
A través de su canal JinsTravel, el viajero compartió una serie de episodios dedicados a su paso por Centroamérica, varios de ellos centrados en los atractivos naturales guatemaltecos.
Entre las publicaciones que permanecen disponibles se encuentra un video titulado "Inicio del viaje en bicicleta por Centroamérica | Entrada a Guatemala", con una duración aproximada de 45 minutos. En esta grabación documentó su llegada al país y las primeras experiencias de su recorrido.
Otro de los episodios lleva por título "Busca de aguas termales en las volcánicas de Guatemala", con una duración de 46 minutos.
También publicó "Experimentando un volcán activo en Guatemala", uno de los videos más llamativos de su recorrido.
Los videos forman parte de la serie de viajes en bicicleta por Centroamérica que realizó el surcoreano antes de continuar hacia otros países de la región.
Su recorrido por Guatemala quedó documentado en imágenes que permiten apreciar algunos de los paisajes más representativos del país desde la perspectiva de un viajero extranjero.
¿Cómo murió Cho Jin-woo?
La tragedia ocurrió el miércoles 4 de noviembre, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, en la avenida 6 de marzo, en la ciudad de El Alto, Bolivia.
De acuerdo con reportes de medios bolivianos, el creador de contenido circulaba en su bicicleta cuando fue atropellado por un camión de carga.
Como consecuencia del impacto, el joven falleció en el lugar. Las autoridades informaron que el conductor del vehículo pesado habría abandonado inicialmente la escena del accidente, pero posteriormente fue interceptado y entregado a la Policía.
Durante las investigaciones, el conductor declaró que no había visto al ciclista antes del impacto. Las pruebas de alcoholemia practicadas dieron resultado negativo.
El 7 de noviembre, medios bolivianos informaron que la Justicia había ordenado detención domiciliaria para el conductor mientras continuaban las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.
Su familia confirmó la triste noticia
La muerte del youtuber fue comunicada públicamente el 5 de noviembre, mediante un mensaje difundido en sus plataformas digitales con autorización de sus familiares.
Su hermano mayor también expresó el dolor que atraviesa la familia y agradeció las muestras de solidaridad de quienes acompañaron las aventuras del creador de contenido.
Los familiares iniciaron las gestiones correspondientes para trasladar sus restos a Corea del Sur, con apoyo de las autoridades diplomáticas de su país.
Asimismo, solicitaron respeto durante este difícil momento y pidieron evitar la difusión de especulaciones e imágenes del accidente.
¿Quién era JinsTravel?
Cho Jin-woo tenía 33 años y era un apasionado de los viajes en bicicleta.
En 2020 comenzó a compartir sus aventuras a través de YouTube, donde reunió aproximadamente 66 mil suscriptores.
Su contenido se caracterizaba por mostrar experiencias de viaje, recorridos por carreteras, paisajes naturales y encuentros con personas de distintas culturas.
Una de sus travesías más importantes comenzó el 31 de marzo de 2022 y finalizó el 4 de septiembre de 2023. Durante esos 523 días recorrió aproximadamente 23 mil 200 kilómetros en bicicleta, atravesando 36 países europeos.
Posteriormente continuó sus aventuras por otras regiones del mundo, incluyendo América Latina, donde Guatemala fue uno de los destinos que documentó.
Su proyecto no se limitaba a visitar lugares turísticos. También mostraba las dificultades de viajar largas distancias en bicicleta, los cambios de clima y las experiencias cotidianas que encontraba en el camino.
Un último video publicado después de su muerte
Uno de los detalles más conmovedores de esta historia ocurrió después de confirmarse su fallecimiento.
Al revisar su canal de YouTube, sus familiares descubrieron que Cho Jin-woo había dejado preparado un video sobre su llegada a Bolivia.
La grabación estaba programada para publicarse el sábado 7 de noviembre, por lo que decidieron mantener su publicación como un último recuerdo para sus seguidores.
En el material, el creador de contenido mostraba su entusiasmo por conocer Bolivia y continuar su recorrido por Sudamérica.
Entre sus planes estaba avanzar hacia Argentina y llegar hasta Ushuaia, uno de los destinos más australes del continente. Lamentablemente, su viaje terminó antes de que pudiera cumplir ese objetivo.
Hoy, las grabaciones que compartió durante sus recorridos por Guatemala y otros países permanecen como testimonio de su pasión por conocer el mundo.