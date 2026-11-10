Ebenezer con Johnny Depp: Un giro inesperado en Navidad

Johnny Depp está listo para regresar a las grandes producciones de Hollywood con una historia que, aunque está ambientada en Navidad, promete ser muy diferente a las películas familiares que tradicionalmente llegan a los cines durante esta temporada.
Se trata de "Ebenezer", una nueva adaptación de la célebre obra "A Christmas Carol" ("Cuento de Navidad"), escrita por Charles Dickens en 1843, que tendrá al actor estadounidense como protagonista.
Sin embargo, esta versión no estará enfocada únicamente en los mensajes de esperanza, generosidad y reconciliación que han caracterizado a otras adaptaciones de la historia.
Bajo la dirección de Ti West, reconocido por su trabajo en el cine de terror, la producción incorporará una atmósfera más oscura, elementos sobrenaturales y encuentros inquietantes con los fantasmas que atormentan al protagonista.
La película, producida por Paramount Pictures, tiene previsto su estreno en Estados Unidos el 13 de noviembre de 2026 y se perfila como una de las propuestas cinematográficas más particulares de la temporada navideña.
¿De qué trata "Ebenezer"?
La historia sigue a Ebenezer Scrooge, un hombre adinerado, solitario y amargado que desprecia las celebraciones navideñas y considera que el dinero es mucho más importante que las relaciones humanas.
Su actitud egoísta lo ha llevado a distanciarse de las personas que lo rodean, convirtiéndolo en un personaje incapaz de disfrutar de la alegría que caracteriza a la Navidad.
Sin embargo, durante una Nochebuena, su vida cambia cuando recibe la visita del fantasma de Jacob Marley, su antiguo socio comercial.
El espíritu le advierte que deberá enfrentarse a una experiencia sobrenatural que lo obligará a reflexionar sobre sus decisiones y las consecuencias de su comportamiento.
A partir de ese momento, Scrooge recibe la visita de tres fantasmas que representan la Navidad del pasado, presente y futuro.
Cada uno lo conduce por diferentes momentos de su existencia, mostrándole recuerdos dolorosos, realidades que había preferido ignorar y un posible destino que podría convertirse en su peor pesadilla.
Aunque esta premisa forma parte del relato original de Dickens, la nueva adaptación busca explorar con mayor intensidad el miedo, la culpa y las consecuencias emocionales que acompañan al personaje.
¿Por qué no será el típico cuento navideño?
La principal diferencia de "Ebenezer" frente a otras versiones de "Cuento de Navidad" se encuentra en su tratamiento del terror y los elementos sobrenaturales.
Mientras muchas adaptaciones han optado por una narración familiar, con momentos humorísticos y un mensaje reconfortante, esta producción recupera el carácter inquietante de la historia original.
El director Ti West ha construido su trayectoria cinematográfica alrededor del suspenso, el terror psicológico y las atmósferas perturbadoras.
Entre sus trabajos más conocidos se encuentran "X", "Pearl" y "MaXXXine", películas que forman parte de una trilogía de terror protagonizada por Mia Goth.
Su participación en "Ebenezer" despertó interés desde el anuncio del proyecto, especialmente por la posibilidad de transformar una historia tradicionalmente asociada con la Navidad en una experiencia cinematográfica más intensa.
Los avances oficiales muestran apariciones fantasmales, criaturas amenazantes y escenarios que refuerzan el ambiente gótico del Londres del siglo XIX.
También incluyen situaciones en las que Scrooge debe enfrentarse directamente a su propia mortalidad.
De esta manera, la película conserva el mensaje de redención de la obra de Dickens, pero utiliza el miedo como uno de los principales recursos para desarrollar la transformación de su protagonista.
Los fantasmas tendrán un papel más aterrador
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los avances de "Ebenezer" es la representación de los espíritus navideños.
En esta adaptación, los fantasmas no aparecen únicamente como figuras encargadas de enseñar lecciones morales.
También son presencias inquietantes que obligan a Scrooge a enfrentarse con sus recuerdos y sus mayores temores.
El Fantasma de las Navidades Pasadas, interpretado por Andrea Riseborough, presenta una apariencia sobrenatural que se aleja de las representaciones tradicionales del personaje.
Por su parte, Tramell Tillman interpreta al Fantasma de las Navidades Presentes, encargado de mostrarle al protagonista las realidades de las personas que lo rodean.
El Fantasma de las Navidades Futuras también tendrá una presencia amenazante, relacionada con el destino que podría esperarle a Scrooge si no modifica su comportamiento.
A estas apariciones se suma Jacob Marley, interpretado por Ian McKellen, cuyo encuentro con el protagonista marca el inicio de la experiencia sobrenatural.
La clasificación cinematográfica británica de la película advierte sobre secuencias de amenaza sobrenatural, apariciones fantasmales y momentos de sobresalto.
Estos elementos confirman que la producción tendrá un tono más inquietante que el de numerosas versiones familiares del clásico.
Johnny Depp presenta una nueva versión de Ebenezer Scrooge
Johnny Depp será el encargado de interpretar a uno de los personajes más conocidos de la literatura inglesa.
A lo largo de su carrera, el actor ha destacado por dar vida a figuras excéntricas y complejas, como Jack Sparrow en "Piratas del Caribe", Willy Wonka en "Charlie y la fábrica de chocolate" y el Sombrerero Loco en "Alicia en el país de las maravillas".
Su caracterización como Ebenezer Scrooge incluye un aspecto envejecido, vestuario de época y una personalidad marcada por el aislamiento y el desprecio hacia los demás.
Durante una presentación de la película realizada en Nueva York el 1 de noviembre, Depp explicó que su interpretación buscó comprender las experiencias que llevaron al personaje a convertirse en un hombre amargado.
El actor describió a Scrooge como alguien que intenta hacerse invisible ante el mundo, una característica que influyó en su manera de construir el papel.
También señaló que el vestuario fue fundamental para comprender al protagonista, pues lo ayudó a encontrar una especie de armadura emocional detrás de la cual se esconde.
Esta perspectiva sugiere que la película no solamente explorará los encuentros sobrenaturales, sino también el pasado y las heridas emocionales que explican el comportamiento del personaje.
Un reparto lleno de estrellas de Hollywood
Además de Johnny Depp, "Ebenezer" cuenta con un elenco integrado por reconocidos actores del cine y la televisión.
Rupert Grint, recordado por interpretar a Ron Weasley en la saga de "Harry Potter", dará vida a Bob Cratchit, el empleado de Scrooge que representa una de las principales conexiones humanas del protagonista.
Andrea Riseborough interpretará al Fantasma de las Navidades Pasadas, mientras que Tramell Tillman asumirá el papel del Fantasma de las Navidades Presentes.
Ian McKellen, conocido por sus interpretaciones de Gandalf en "El señor de los anillos" y Magneto en la franquicia "X-Men", encarnará a Jacob Marley.
También participará Sam Claflin, quien interpretará a Fred, el sobrino de Scrooge.
El reparto incluye a Daisy Ridley como Clara, Arthur Conti como el joven Ebenezer y Ellie Bamber como Belle. A ellos se suman Henry Lloyd-Hughes y Charlie Murphy.
La combinación de estos intérpretes busca aportar diferentes dimensiones emocionales a una historia que mezcla drama, fantasía y terror sobrenatural.