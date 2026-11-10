 James Gunn deja DC Studios: Ex-Marvel asume la dirección
Farándula

James Gunn deja la dirección de DC Studios: un exMarvel toma las riendas

Tras cuatro años al frente del sello con resultados mixtos en taquilla, James y Peter Safran ceden la presidencia creativa.

Compartir:
James Gunn,
James Gunn / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El conglomerado Skydance, la empresa creada tras la reciente fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, por sus siglas en inglés), anunció que James Gunn y Peter Safran han finalizado su etapa al frente del sello de cómics.

James Gunn y Peter Safran "dejarán sus cargos directivos tras cuatro años transformando DC Studios y restableciendo los cimientos del estudio, para dedicarse de lleno a su trabajo creativo", anunció la compañía en un comunicado.

Ambos serán reemplazados por Jeremy Latcham, miembro del equipo fundador del Universo cinematográfico de Marvel, quien asumirá el cargo de presidente y director creativo de DC Studios, propiedad de Skydance, a partir del 1 de diciembre.

"James y Peter inauguraron una nueva era para DC Studios y la guiaron a través de un período de verdadera transformación, sentando las bases y creando un catálogo del que estamos increíblemente orgullosos", agregaron en el escrito los directores ejecutivos de Skydance, David Ellison e Ynon Kreiz.

Durante su gestión, James Gunn y Peter Safran produjeron tres largometrajes y varias series para cine y televisión. Entre los estrenos más relevantes se encuentra Superman, que recaudó 618,7 millones de dólares en taquilla mundial, marcando el cuarto reinicio del personaje en el cine desde 1978.

Sin embargo, Supergirl no logró el mismo éxito y sumó apenas 126 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto de 170 millones.

Clayface, con un presupuesto modesto de 44 millones, consiguió 109 millones en ingresos globales y lidereó la taquilla durante dos semanas consecutivas.

En el rubro televisivo, el sello lanzó Peacemaker (incluida su segunda temporada), Lanterns y la serie animada Creature Commandos para HBO Max, además de The Penguin, que obtuvo nueve premios Emmy y cuya producción comenzó antes de la llegada de Gunn y Safran.

Un nuevo liderazgo con experiencia Marvel

El nuevo presidente y director creativo de DC Studios, Jeremy Latcham, llega con una vasta experiencia en la construcción de universos cinematográficos a gran escala.

Latcham se unió a Marvel Studios en 2004 y ascendió hasta convertirse en vicepresidente sénior de producción y desarrollo, trabajando estrechamente con Kevin Feige, presidente del sello. En ese rol, acumuló créditos como productor en películas que definieron el género de superhéroes:

  • Iron Man
  • Iron Man 2
  • The Avengers
  • Guardians of the Galaxy
  • Avengers: Age of Ultron
  • Spider-Man: Homecoming

Tras abandonar Marvel en 2017, Latcham fundó su propia productora, Latcham Pictures, con la que desarrolló proyectos como Bad Times at the El Royale y Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, demostrando su versatilidad y capacidad para llevar historias complejas a la pantalla.

En Portada

Fuerte sismo sacude el territorio guatemaltecot
Nacionales

Fuerte sismo sacude el territorio guatemalteco

08:57 AM, Nov 10
Vicepresidenta de Guatemala realiza gira de trabajo en Méxicot
Nacionales

Vicepresidenta de Guatemala realiza gira de trabajo en México

08:25 AM, Nov 10
Lester Martínez entre los posibles rivales del Canelo Álvarezt
Deportes

Lester Martínez entre los posibles rivales del 'Canelo' Álvarez

07:42 AM, Nov 10
Accidentes en carreteras: Personas fallecidas y heridas en distintos puntost
Nacionales

Accidentes en carreteras: Personas fallecidas y heridas en distintos puntos

07:45 AM, Nov 10
Captan el momento en que tres motoristas chocan en la antigua ruta de Palínt
Nacionales

Captan el momento en que tres motoristas chocan en la antigua ruta de Palín

07:54 AM, Nov 10

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalPNCViolenciaReal MadridSeguridad65Vuelta#LaLigaJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar