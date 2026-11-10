James Gunn deja DC Studios: Ex-Marvel asume la dirección

El conglomerado Skydance, la empresa creada tras la reciente fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, por sus siglas en inglés), anunció que James Gunn y Peter Safran han finalizado su etapa al frente del sello de cómics.
James Gunn y Peter Safran "dejarán sus cargos directivos tras cuatro años transformando DC Studios y restableciendo los cimientos del estudio, para dedicarse de lleno a su trabajo creativo", anunció la compañía en un comunicado.
Ambos serán reemplazados por Jeremy Latcham, miembro del equipo fundador del Universo cinematográfico de Marvel, quien asumirá el cargo de presidente y director creativo de DC Studios, propiedad de Skydance, a partir del 1 de diciembre.
"James y Peter inauguraron una nueva era para DC Studios y la guiaron a través de un período de verdadera transformación, sentando las bases y creando un catálogo del que estamos increíblemente orgullosos", agregaron en el escrito los directores ejecutivos de Skydance, David Ellison e Ynon Kreiz.
Durante su gestión, James Gunn y Peter Safran produjeron tres largometrajes y varias series para cine y televisión. Entre los estrenos más relevantes se encuentra Superman, que recaudó 618,7 millones de dólares en taquilla mundial, marcando el cuarto reinicio del personaje en el cine desde 1978.
Sin embargo, Supergirl no logró el mismo éxito y sumó apenas 126 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto de 170 millones.
Clayface, con un presupuesto modesto de 44 millones, consiguió 109 millones en ingresos globales y lidereó la taquilla durante dos semanas consecutivas.
En el rubro televisivo, el sello lanzó Peacemaker (incluida su segunda temporada), Lanterns y la serie animada Creature Commandos para HBO Max, además de The Penguin, que obtuvo nueve premios Emmy y cuya producción comenzó antes de la llegada de Gunn y Safran.
Un nuevo liderazgo con experiencia Marvel
El nuevo presidente y director creativo de DC Studios, Jeremy Latcham, llega con una vasta experiencia en la construcción de universos cinematográficos a gran escala.
Latcham se unió a Marvel Studios en 2004 y ascendió hasta convertirse en vicepresidente sénior de producción y desarrollo, trabajando estrechamente con Kevin Feige, presidente del sello. En ese rol, acumuló créditos como productor en películas que definieron el género de superhéroes:
- Iron Man
- Iron Man 2
- The Avengers
- Guardians of the Galaxy
- Avengers: Age of Ultron
- Spider-Man: Homecoming
Tras abandonar Marvel en 2017, Latcham fundó su propia productora, Latcham Pictures, con la que desarrolló proyectos como Bad Times at the El Royale y Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, demostrando su versatilidad y capacidad para llevar historias complejas a la pantalla.