Fallece Toukie Smith, actriz de “Miami Vice” y expareja de De Niro

El mundo del espectáculo está de luto por el fallecimiento de Toukie Smith, reconocida modelo y actriz estadounidense que participó en producciones como "Miami Vice" y "227", además de haber mantenido una relación sentimental durante varios años con el ganador del Óscar Robert De Niro.
Smith falleció el pasado miércoles 4 de noviembre de 2026, a los 74 años, en un hospital de Nueva York, después de enfrentar una prolongada enfermedad.
La noticia fue confirmada por sus hijos gemelos, Airyn y Julian De Niro, de 31 años, quienes compartieron un emotivo comunicado en el que revelaron las circunstancias de su muerte y recordaron la trayectoria de su madre.
De acuerdo con sus declaraciones, la actriz perdió la vida después de una larga batalla contra la esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica que afecta el sistema nervioso central.
Su fallecimiento fue dado a conocer públicamente el lunes 9 de noviembre y posteriormente confirmado por diferentes medios estadounidenses, entre ellos The Hollywood Reporter, People y Los Angeles Times.
La noticia ha generado reacciones entre quienes recuerdan su trabajo en la televisión, el cine y las pasarelas, donde destacó especialmente durante las décadas de 1970 y 1980.
¿De qué murió Toukie Smith?
Airyn y Julian De Niro informaron que su madre falleció tras una prolongada lucha contra la esclerosis múltiple.
En el comunicado compartido con la prensa estadounidense, los hermanos destacaron la fortaleza con la que Smith enfrentó la enfermedad.
La esclerosis múltiple es una afección crónica del sistema nervioso central que se desarrolla cuando el sistema inmunitario ataca por error la mielina, una sustancia que protege las fibras nerviosas.
Esta alteración puede dificultar la comunicación entre el cerebro y otras partes del cuerpo, provocando síntomas que varían considerablemente entre los pacientes.
Entre sus manifestaciones se encuentran problemas de movilidad, debilidad muscular, alteraciones visuales, fatiga y dificultades de coordinación.
Aunque actualmente no existe una cura definitiva, diferentes tratamientos permiten controlar síntomas y reducir la actividad de la enfermedad en determinados pacientes.
En el caso de Toukie Smith, sus familiares no proporcionaron mayores detalles sobre la evolución de su condición médica ni sobre las complicaciones específicas que presentó durante sus últimos días.
El emotivo mensaje de sus hijos
Los gemelos Airyn y Julian De Niro fueron los encargados de anunciar el fallecimiento de su madre mediante un comunicado difundido a medios de entretenimiento.
En sus declaraciones, recordaron a Toukie Smith como una mujer que contribuyó a transformar la industria de la moda estadounidense.
Los hermanos destacaron especialmente su influencia en la representación de modelos y diseñadores afroamericanos, así como su capacidad para abrir oportunidades a nuevas generaciones.
También hicieron referencia al legado de su familia, estrechamente relacionado con el mundo del diseño y la cultura.
"Toukie era una fuerza de la naturaleza", expresaron sus hijos en el comunicado. Asimismo, señalaron que su madre dejó una huella imborrable en sus vidas y en las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla.
Por su parte, Airyn compartió en Instagram una fotografía antigua junto a su madre, acompañada de un breve y conmovedor mensaje.
"Siempre te amaré, mamá", escribió. La publicación se convirtió en una muestra pública del vínculo que ambas compartían.
¿Quién era Toukie Smith?
Toukie Smith nació el 25 de septiembre de 1952 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.
Su verdadero nombre era Doris A. Smith, aunque desde pequeña fue conocida por el apodo de Toukie, que posteriormente adoptó como nombre artístico.
Según explicó durante una entrevista concedida a Los Angeles Times en 1990, fue su abuela quien comenzó a llamarla de esa manera.
El apodo estaba inspirado en un disco infantil que narraba la historia de un pequeño camión de bomberos rojo caracterizado por su energía.
Smith relacionaba aquel sobrenombre con su propia personalidad, pues desde temprana edad se consideraba una persona activa y llena de entusiasmo.
Antes de convertirse en actriz, estudió en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, institución especializada en moda, diseño y otras disciplinas creativas.
Su formación le permitió acercarse profesionalmente a una industria en la que posteriormente desarrollaría una importante trayectoria.
Su exitosa carrera como modelo
Toukie Smith comenzó su carrera en el modelaje en 1972 y rápidamente consiguió abrirse paso en una industria altamente competitiva.
Durante la década de 1970 se convirtió en una figura reconocida de las pasarelas y las publicaciones especializadas.
Su imagen apareció en revistas como Vogue, Ebony, Cosmopolitan, Redbook y Seventeen. También trabajó con importantes diseñadores internacionales, entre ellos Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake y Patrick Kelly.
Uno de sus vínculos más significativos con la moda fue el que mantuvo con su hermano, Willi Smith, reconocido diseñador estadounidense que contribuyó al desarrollo de la moda urbana y el concepto de ropa de diseñador accesible.
Toukie participó en presentaciones y campañas relacionadas con las creaciones de su hermano, quien falleció en 1987.
Su presencia en las pasarelas ayudó a ampliar la visibilidad de las modelos afroamericanas durante una época en la que las oportunidades dentro de la industria eran más limitadas.
En 1978, la reconocida tienda departamental Bloomingdale's la nombró Modelo del Año, un reconocimiento que consolidó su posición en el mundo de la moda.
A lo largo de su trayectoria también trabajó con destacados fotógrafos y participó en campañas publicitarias de importantes marcas.
Las películas en las que participó
Además de su trabajo televisivo, Toukie Smith formó parte del elenco de diferentes películas durante las décadas de 1980 y 1990.
Entre sus créditos cinematográficos se encuentran "Talkin' Dirty After Dark", estrenada en 1991, e "I Like It Like That", de 1994.
También participó en "Joe's Apartment", una comedia de 1996, y en "The Preacher's Wife", estrenada ese mismo año.
Esta última producción estuvo protagonizada por Whitney Houston y Denzel Washington.
A pesar de sus diferentes participaciones, Smith reconoció públicamente que abrirse camino en la actuación resultó más complicado de lo que había imaginado.
Su experiencia evidenció las dificultades que enfrentaban las mujeres afroamericanas para acceder a determinados personajes y conseguir continuidad profesional dentro de la industria del entretenimiento.
Además de sus actividades artísticas, Smith incursionó en el ámbito empresarial. Durante varios años estuvo vinculada con un restaurante que llevaba su nombre y funcionaba en West Houston Street, Nueva York.
El establecimiento cerró sus puertas en 1996.
La historia de amor entre Toukie Smith y Robert De Niro
En el ámbito personal, Toukie Smith mantuvo una relación sentimental con Robert De Niro, uno de los actores más reconocidos de Hollywood.
La pareja comenzó su romance en 1988 y permaneció unida hasta 1996. Durante esos años, ambos procuraron mantener buena parte de su relación alejada de la exposición mediática.
Aunque asistieron juntos a diferentes eventos públicos, rara vez compartían detalles sobre su vida privada.
En una entrevista con Los Angeles Times en 1990, Smith explicó que valoraba especialmente la privacidad en sus relaciones personales.
A diferencia de otras parejas del espectáculo, Smith y De Niro nunca contrajeron matrimonio.
Su relación duró aproximadamente ocho años y estuvo marcada por el nacimiento de sus hijos gemelos.
Los hijos que tuvo con Robert De Niro
En octubre de 1995, Toukie Smith y Robert De Niro se convirtieron en padres de Airyn y Julian. Los gemelos fueron concebidos mediante fertilización in vitro y nacieron a través de gestación subrogada.
Un año después de su nacimiento, la pareja puso fin a su relación sentimental. A pesar de la separación, ambos continuaron vinculados por la crianza de sus hijos.
Julian De Niro ha seguido los pasos de su padre en la industria del entretenimiento, participando en diferentes producciones audiovisuales.
Por su parte, Airyn ha desarrollado un perfil público propio y en 2025 habló abiertamente sobre su identidad como mujer transgénero.
Los hermanos, que actualmente tienen 31 años, fueron quienes confirmaron públicamente la muerte de su madre.
En sus mensajes destacaron el profundo cariño que sentían por ella y la influencia que tuvo en sus vidas.