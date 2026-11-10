Robbie Williams responde a acusaciones de plagio de Olivia Rodrigo

La nueva canción navideña de Olivia Rodrigo ha desatado una inesperada controversia en redes sociales, luego de que varios usuarios señalaran similitudes entre el tema "Take Me Home (4 Christmas)" y el éxito "Candy", que Robbie Williams lanzó en 2012.
Las comparaciones provocaron especulaciones sobre un posible conflicto por derechos de autor. Sin embargo, el cantante británico, de 52 años, decidió pronunciarse públicamente para aclarar su postura y defender a la joven estrella estadounidense.
Lejos de anunciar una demanda o exigir compensaciones económicas, Williams aseguró que no tiene intención de emprender acciones legales contra Rodrigo, de 23 años, aunque reconoció que puede identificar ciertas semejanzas musicales entre ambas composiciones.
Sus declaraciones, publicadas el lunes 9 de noviembre de 2026 en Instagram, generaron numerosas reacciones entre los seguidores de ambos artistas y reabrieron el debate sobre los límites entre la inspiración musical y el plagio.
¿Por qué acusan a Olivia Rodrigo de copiar una canción de Robbie Williams?
La polémica comenzó después del lanzamiento de "Take Me Home (4 Christmas)", el primer sencillo navideño de Olivia Rodrigo, estrenado el jueves 5 de noviembre.
La canción presenta una propuesta alegre y festiva, con influencias del pop y el rock, que contrasta con algunas de las composiciones más melancólicas que han caracterizado la trayectoria de la intérprete de "Drivers License".
Sin embargo, poco después de su estreno, varios internautas comenzaron a comparar su melodía y ritmo con los de "Candy", uno de los mayores éxitos de Robbie Williams.
El tema del cantante británico fue publicado en 2012 como parte del álbum "Take the Crown" y alcanzó el primer lugar de las listas musicales del Reino Unido.
https://www.youtube.com/watch?v=gtOV7bp-gys&list=RDgtOV7bp-gys&start_radio=1
En plataformas como TikTok y X, algunos usuarios compartieron videos en los que reproducían fragmentos de las dos canciones para destacar las semejanzas que percibían.
Las comparaciones provocaron opiniones divididas. Mientras algunos seguidores consideraron que las coincidencias eran demasiado evidentes, otros defendieron que se trataba de recursos musicales habituales en el pop.
La discusión llegó hasta el propio Robbie Williams, quien decidió intervenir para evitar que las especulaciones continuaran creciendo.
Robbie Williams rompe el silencio sobre la polémica
Antes de publicar su declaración, el exintegrante de Take That compartió un breve mensaje en X dirigido a Olivia Rodrigo.
"Feliz Navidad, @oliviarodrigo", escribió el artista.
Aunque inicialmente algunos usuarios interpretaron la publicación como una indirecta relacionada con las acusaciones de plagio, Williams aclaró posteriormente que no tenía intención de atacar a la cantante.
En un extenso comunicado publicado en Instagram, el músico expresó su preocupación por la frecuencia con la que surgen disputas cuando dos canciones presentan elementos similares.
Williams reconoció que existen casos en los que las reclamaciones por derechos de autor están justificadas, pero cuestionó que cualquier parecido musical deba convertirse automáticamente en un conflicto legal.
Según explicó, la música utiliza un número limitado de notas, acordes y combinaciones, por lo que considera inevitable que distintas composiciones compartan determinadas características.
El cantante también recordó que a lo largo de su carrera ha enfrentado cuestionamientos similares sobre sus propias canciones.
Por esa razón, considera necesario distinguir entre una apropiación deliberada de una obra y una coincidencia creativa.
"No voy a ir contra ella": la contundente respuesta del cantante
Uno de los momentos más comentados de su declaración fue cuando Robbie Williams se refirió directamente a Olivia Rodrigo y descartó cualquier intención de demandarla.
El intérprete de "Angels" reconoció que la cantante pudo haber encontrado accidentalmente una secuencia musical parecida a la de una de sus composiciones.
Sin embargo, dejó claro que no considera necesario iniciar una disputa por esa circunstancia.
"No voy a ir contra ella", aseguró Williams.
También explicó que desconoce si las semejanzas podrían generar algún asunto relacionado con los derechos editoriales o de autor, pero que no está interesado en investigarlo.
El británico señaló que se encuentra en una posición profesional que le permite adoptar esa postura, aunque reconoció que no todos los compositores cuentan con las mismas posibilidades.
Asimismo, defendió que los artistas deben estar protegidos frente al uso indebido de sus obras, pero insistió en que no toda similitud constituye una infracción.
Para Williams, convertir cada coincidencia musical en una oportunidad para obtener compensaciones económicas podría terminar perjudicando la creatividad de los compositores.
Robbie Williams confiesa que admira a Olivia Rodrigo
A pesar de las comparaciones entre sus canciones, Robbie Williams aprovechó su comunicado para expresar su admiración por Olivia Rodrigo.
El cantante reveló que sigue su carrera desde el lanzamiento de "Brutal", una de las canciones incluidas en su álbum debut "Sour", publicado en 2021.
Williams elogió la energía y la composición del tema, e incluso reconoció que le habría gustado haberlo escrito.
También hizo un comentario humorístico sobre las palabras fuertes que Rodrigo utiliza durante sus presentaciones en vivo, asegurando que incluso él se sorprende por su lenguaje sobre el escenario.
Lejos de cuestionar su talento, el músico destacó la capacidad artística de la estadounidense y le dedicó palabras de reconocimiento.
Su postura fue interpretada como una muestra de respaldo hacia una de las figuras más importantes de la nueva generación del pop.