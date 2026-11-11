 Los tres fantasmas que transformarán la Navidad en el teatro
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Los tres fantasmas que cambiarán la Navidad llegan al Teatro Dick Smith con un musical imperdible

El clásico navideño de Charles Dickens regresa a los escenarios guatemaltecos con una puesta en escena que promete magia, música y sorpresas para toda la familia.

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Teatro, Cortesía
Teatro / FOTO: Cortesía
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La magia de la Navidad llegará al escenario del Teatro Dick Smith del Instituto Guatemalteco Americano (IGA) con el regreso de "Los fantasmas de Scrooge: Un cuento de Navidad, el musical". Se trata de una puesta en escena que promete conquistar al público con música, emoción y una historia que invita a reflexionar sobre el verdadero significado de estas fiestas.

La compañía teatral 5ta Columna presentará por tercer año consecutivo esta adaptación del clásico literario del escritor británico Charles Dickens, luego de dos temporadas exitosas.  La producción nacional busca ofrecer una experiencia para disfrutar en familia durante la época navideña.

La obra está inspirada en la reconocida historia de Ebenezer Scrooge, un hombre avaro, solitario y poco interesado en compartir con los demás.  Su vida da un giro inesperado cuando recibe la visita de tres espíritus que lo llevan a realizar un recorrido sobrenatural por su pasado, presente y futuro.

Durante este viaje, Scrooge se enfrenta a decisiones, recuerdos y situaciones que lo hacen cuestionar su manera de vivir.  A través de estas experiencias, el protagonista descubre la importancia de la humildad, el amor y la generosidad, valores que lo conducen hacia una profunda transformación personal.

Más de la historia de Scrooge  

La adaptación teatral combina una partitura musical original, personajes entrañables y una escenografía inspirada en la calidez de la época navideña.  Además, incorpora momentos de humor, emoción y reflexión para conectar con espectadores de distintas edades.

"Los fantasmas de Scrooge: Un cuento de Navidad, el musical" tendrá funciones dominicales en el Teatro Dick Smith del IGA.  Estas son las fechas anunciadas para disfrutar de la producción:

Fechas: 8, 15, 22 y 29 de noviembre, y 6 de diciembre de 2026.

Hora: 16:00 horas.

Lugar: Teatro Dick Smith del IGA.

Venta de entradas: TicketGT.

Más información: Página cultural del IGA.

La producción cuenta con un elenco integrado por Ernesto Molina, quien interpreta a Scrooge, junto a Clarisa Alvarado Solórzano, Feliz Cabrera y María Funes. A ellos se unen Janeette Guerra, Arabella González Conde, Carlos García, Gabriel González, Renato Martínez, Alexander Schjerlund Paredes y Antonio Valenzuela.

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