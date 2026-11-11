Selva Maya en Jaque: Documental Impactante en Cines de Guatemala

El cine guatemalteco continúa cosechando importantes logros internacionales. Después de conquistar uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria audiovisual dedicada a la naturaleza, el documental "Selva Maya en Jaque", dirigido por el fotógrafo y conservacionista Sergio Izquierdo, se prepara para su estreno en las salas de cine de Guatemala.
La producción nacional llegará a Cinépolis el próximo jueves 12 de noviembre de 2026, brindando al público la oportunidad de conocer una historia que muestra la riqueza natural de la Selva Maya, pero también las graves amenazas que ponen en peligro su existencia.
El estreno representa un momento especial para Izquierdo y su equipo, quienes recientemente fueron reconocidos en los Wildscreen Panda Awards 2026, celebrados en Reino Unido, donde obtuvieron el primer lugar en la categoría de Sostenibilidad.
Este reconocimiento, conocido popularmente como un Óscar Verde, colocó a Guatemala entre las producciones destacadas del cine internacional de naturaleza.
Ahora, después de su recorrido por festivales internacionales, el documental busca acercar su mensaje de conservación al público guatemalteco.
¿De qué trata "Selva Maya en Jaque"?
"Selva Maya en Jaque", cuyo título internacional es "Mayan Forest in Check", es una producción documental que explora uno de los ecosistemas más importantes de Mesoamérica.
La Selva Maya se extiende por territorios de Guatemala, México y Belice, y constituye el bosque tropical más extenso de la región.
Este ecosistema alberga una extraordinaria diversidad de especies animales y vegetales, además de desempeñar un papel fundamental en la conservación de recursos naturales y en el equilibrio ambiental.
A través de imágenes captadas durante expediciones a diferentes zonas de la selva, Sergio Izquierdo y su equipo presentan los desafíos que enfrenta este territorio.
Entre las principales amenazas documentadas se encuentran la deforestación, los incendios forestales y el tráfico ilegal de especies silvestres.
Estas actividades afectan directamente los hábitats naturales y ponen en riesgo la supervivencia de numerosos animales.
Sin embargo, la producción no se limita a mostrar los problemas ambientales. También presenta el trabajo de científicos, comunidades forestales, guardaparques y personas comprometidas con la protección de los bosques.
Sus historias permiten conocer los esfuerzos que se realizan para preservar este patrimonio natural y evitar que continúe deteriorándose.
Sofía, la pequeña guacamaya roja que protagoniza la historia
Uno de los elementos más especiales del documental es la historia de Sofía, una cría de guacamaya roja que se convierte en uno de los personajes centrales de la producción.
A través de su historia, los espectadores pueden acercarse a la realidad que enfrentan las especies silvestres en la Selva Maya.
La guacamaya roja es una de las aves más emblemáticas de los bosques tropicales de Mesoamérica, reconocida por su plumaje de intensos colores rojos, amarillos y azules.
Sin embargo, también es una de las especies que enfrentan amenazas relacionadas con la pérdida de su hábitat y el tráfico ilegal de fauna.
En Guatemala, su conservación tiene especial importancia debido a la presencia de poblaciones silvestres en el departamento de Petén.
La historia de Sofía funciona como un recurso narrativo para mostrar la fragilidad de la vida silvestre y la necesidad de proteger los ecosistemas donde habitan estas especies.
El documental busca que el público no solamente admire la belleza de los animales, sino que también comprenda los peligros que enfrentan.
Sergio Izquierdo conquistó un prestigioso Óscar Verde
Uno de los mayores logros de "Selva Maya en Jaque" ocurrió el pasado 22 de octubre de 2026, cuando obtuvo el Premio a la Sostenibilidad durante los Wildscreen Panda Awards, celebrados en Bath, Reino Unido.
Estos galardones son considerados entre los reconocimientos más importantes del mundo para las producciones audiovisuales dedicadas a la naturaleza y la vida silvestre.
La categoría Sustainability Award reconoce específicamente a los proyectos que implementan prácticas responsables para reducir el impacto ambiental durante las distintas etapas de producción.
Esto significa que el reconocimiento no se otorgó únicamente por el mensaje de conservación del documental, sino también por las medidas sostenibles aplicadas durante su realización.
La producción fue desarrollada por Rescue The Planet y Macao Productions, organizaciones vinculadas con el trabajo audiovisual y ambiental de Izquierdo.
En la edición de 2026, los Wildscreen Panda Awards recibieron 624 inscripciones procedentes de 46 países, distribuidas en 18 categorías competitivas.
Entre los participantes figuraron producciones de importantes compañías internacionales, como BBC y National Geographic.
El máximo galardón de la ceremonia, denominado Golden Panda Award, fue otorgado al documental "A Gorilla Story: Told by David Attenborough".
Por su parte, Guatemala consiguió destacar en la categoría de Sostenibilidad con "Mayan Forest in Check", consolidando un importante reconocimiento para la producción audiovisual nacional.